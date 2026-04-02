Con gái vướng lao lý, Mẹ Thuỳ Tiên dọn ra ở phòng trọ: 'Tôi vào cốc tu mới vừa lòng các bạn'

Trong clip, mẹ Thuỳ Tiên xuất hiện với vóc dáng gọn gàng, tinh thần thoải mái nhún nhảy theo nhạc và bắt trend TikTok. Tuy nhiên, chính điều này lại trở thành tâm điểm bàn tán. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc vẽ những hình xăm lên người, vén áo và nhún nhảy hát theo những ca từ như "mạng sườn xăm cá chép, trên ngực xăm thê tử,..." của mẹ Thuỳ Tiên không phù hợp với độ tuổi.

Sau thời gian im ắng, mẹ của hoa hậu Thuỳ Tiên bất ngờ quay trở lại mạng xã hội bằng một đoạn clip đời thường. Không chỉ gây chú ý bởi bối cảnh sống mới được cho là giản dị, nhỏ gọn hơn trước, đoạn video còn kéo theo loạt tranh luận trái chiều xoay quanh nội dung mà bà chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng mạng xã hội vốn là nơi giải trí, việc mẹ Thuỳ Tiên giữ năng lượng tích cực, trẻ trung là điều đáng ghi nhận. Không ít bình luận còn nhấn mạnh rằng, sau những biến cố, việc tìm niềm vui nhỏ qua các video ngắn là điều dễ hiểu.

Giữa làn sóng tranh cãi, mẹ Thuỳ Tiên đã trực tiếp để lại một bình luận phản hồi khá dài, thể hiện rõ quan điểm cá nhân. Bà cho rằng nhiều người đang phán xét nhưng chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của nội dung mà bà chia sẻ. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh bản thân cảm thấy đồng cảm với thông điệp của bài hát nên mới đăng tải, và việc lên mạng xã hội đơn giản chỉ để giải trí, giảm áp lực cuộc sống.

Mẹ Thuỳ Tiên hiện cho thuê lại nhà từng mua, và dọn ra ở phòng trò

Mẹ Thuỳ Tiên viết: "Mấy bạn phán xét tôi, tôi chắc chắn một điều, mấy bạn không hiểu được ý nghĩa của bài hát này nó thấm như thế nào đâu. Mặc dù tôi là phụ nữ nhưng bài hát này cũng dành cho tôi. Tôi cảm thấy đồng cảm với tác giả nên thích. Vậy thôi mà cũng sân si cho bằng được. Áp lực cuộc sống, lên đây giải trí cho đỡ stress cũng áp lực. Chắc vào cốc tu mới vừa lòng mấy bạn quá".

Được biết, bố mẹ Thuỳ Tiên không sống với nhau, từ nhỏ cô ở cùng với người thân. Tuy đã không còn bên nhau nhưng vào những dịp đặc biệt, quan trọng của con gái thì ba và mẹ Thuỳ Tiên vẫn thoải mái xuất hiện chung. Khi Thuỳ Tiên gặp biến cố, gia đình cô cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội. Thời điểm diễn ra phiên toà xét xử Thuỳ Tiên, mẹ của cô cũng có mặt theo dõi.