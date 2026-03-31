Tình trạng sức khỏe của diễn viên Ngân Hòa sau một năm điều trị suy thận

Hậu trường 31/03/2026 11:24

Diễn viên Ngân Hoà bất ngờ được quan tâm trở lại vì cô thủ vai Như Trang trong phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc.

Giữa năm 2025, thông tin Ngân Hoà mắc suy thận giai đoạn cuối khiến khán giả vô cùng hoang mang. Thời điểm đó, bạn thân cho biết bệnh tình của Ngân Hoà đã chuyển biến đến mức phải lọc máu định kỳ và cần ghép thận gấp để duy trì sự sống. Trước tình cảnh khó khăn của Ngân Hoà, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi hỗ trợ, trong đó có Trấn Thành. Từ tháng 6/2025 đến nay, Ngân Hoà không có bất kỳ cập nhật nào trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ diễn viên cập nhật hình ảnh của bản thân. Đây là bài đăng đầu tiên của Ngân Hòa kể từ tháng 6/2025. Ngân Hòa chia sẻ về vai diễn của cô trong phim Bóng ma hạnh phúc vừa lên sóng. Cô viết: “Khi tôi đóng vai chính diện, họ khen tôi xinh gái, đáng yêu, tích cực ‘đẩy thuyền’ với nam chính. Khi tôi đóng vai phản diện, họ chê tôi xấu, mắt tam bạch, lé kim”. Bóng ma hạnh phúc được quay từ trước khi nữ diễn viên bị bệnh.

Tình trạng sức khỏe của diễn viên Ngân Hòa sau một năm điều trị suy thận - Ảnh 1
Hình ảnh vừa được Ngân Hòa chia sẻ trên trang cá nhân

Kèm theo bài đăng là tấm ảnh của nữ diễn viên. Trong hình, Ngân Hòa để tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới nữ diễn viên. Lê Phương viết: "Nếu hình này con mới chụp thì tốt quá, nhìn con tươi tắn lại rồi".

Giữa năm 2025, Ngân Hòa chia sẻ về tình trạng bệnh. Diễn viên kể phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn 3, thiếu máu và viêm gan khi thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vào tháng 5/2023. Đến tháng 2/2025, nữ diễn viên được chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối.

"Hiện tại, Hòa chỉ còn cách duy trì sức khỏe bằng việc uống thuốc mỗi ngày và sự sống bằng cách lọc thận nhưng các chỉ số đang ở mức đỏ. Bác sĩ đã thông báo chỉ còn một con đường duy nhất là ghép thận càng sớm càng tốt, nếu không sẽ khó cầm cự được lâu nữa", phía diễn viên cho biết vào thời điểm đó.

Tình trạng sức khỏe của diễn viên Ngân Hòa sau một năm điều trị suy thận - Ảnh 2
Ngân Hoà mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, được nhiều nghệ sĩ giúp đỡ

Nhiều đồng nghiệp như Trấn Thành, Hồng Vân, Diễm My 9X, Trần Nghĩa, Quỳnh Lương, Quốc Anh… đã kêu gọi ủng hộ giúp Ngân Hòa. Cá nhân Trấn Thành cũng giúp đỡ đàn em 100 triệu đồng.

Sau đó, đại diện của Ngân Hòa cho biết sẽ tiến hành sao kê minh bạch các khoản đã nhận. Tới tháng 10/2025, đại diện của Ngân Hòa cho biết nữ diễn viên vẫn điều trị suy thận tại bệnh viện ở TP.HCM.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, sau đó theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Ngân Hòa góp mặt trong một số phim như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay...

TIN MỚI NHẤT

Tình trạng sức khỏe của diễn viên Ngân Hòa sau một năm điều trị suy thận

Tình trạng sức khỏe của diễn viên Ngân Hòa sau một năm điều trị suy thận

Hậu trường 1 giờ 11 phút trước
