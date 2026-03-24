Giữ lối sống kín tiếng, người nhà bất ngờ báo tin về Hoài Linh

Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện, Hoài Linh đang dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn giữ lối sống kín tiếng, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Mới đây, Dương Triệu Vũ - em ruột của Hoài Linh đã báo tin về anh trai, nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết vở diễn do nghệ sĩ Hoài Linh làm đạo diễn sẽ được biểu diễn tại sân khấu ở Đà Nẵng vào cuối tháng 3.

Chia sẻ này lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người yêu mến Hoài Linh bày tỏ sự vui mừng khi nam nghệ sĩ tiếp tục làm nghề, đồng thời háo hức chờ đợi cơ hội được xem các vở diễn mới. Không ít khán giả cho rằng việc anh trở lại với sân khấu là tín hiệu tích cực sau quãng thời gian khá im ắng.

Thời gian qua, Hoài Linh tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại nhưng theo cách thận trọng và chọn lọc hơn. Nam nghệ sĩ thường xuyên góp mặt trong các vở kịch sân khấu, đồng thời tham gia một số dự án phim điện ảnh khi cảm thấy phù hợp. Dù không xuất hiện dày đặc như trước, anh vẫn duy trì niềm đam mê với nghề và luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình.

Tuy vậy, Hoài Linh vẫn giữ thói quen sống kín tiếng, gần như không sử dụng các tài khoản mạng xã hội. Hầu hết thông tin về nam nghệ sĩ đều được chia sẻ gián tiếp thông qua em trai là Dương Triệu Vũ hoặc đồng nghiệp thân thiết.

Ở tuổi ngoài 50, Hoài Linh không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình hay các chương trình giải trí như giai đoạn trước. Sau nhiều năm hoạt động liên tục, nam nghệ sĩ lựa chọn nhịp sống chậm rãi hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc mẹ già. Với anh, việc được làm nghề đều đặn nhưng không quá áp lực đã là điều đáng quý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giu-loi-song-kin-tieng-nguoi-nha-bat-ngo-bao-tin-ve-hoai-linh-756012.html