Giữ lối sống kín tiếng, người nhà bất ngờ báo tin về Hoài Linh

Hậu trường 24/03/2026 15:33

Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện, Hoài Linh đang dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn giữ lối sống kín tiếng, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Mới đây, Dương Triệu Vũ - em ruột của Hoài Linh đã báo tin về anh trai, nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết vở diễn do nghệ sĩ Hoài Linh làm đạo diễn sẽ được biểu diễn tại sân khấu ở Đà Nẵng vào cuối tháng 3.

Chia sẻ này lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người yêu mến Hoài Linh bày tỏ sự vui mừng khi nam nghệ sĩ tiếp tục làm nghề, đồng thời háo hức chờ đợi cơ hội được xem các vở diễn mới. Không ít khán giả cho rằng việc anh trở lại với sân khấu là tín hiệu tích cực sau quãng thời gian khá im ắng.

 

Dương Triệu Vũ thông báo vở diễn do nghệ sĩ Hoài Linh làm đạo diễn sẽ ra mắt khán giả Đà Nẵng vào cuối tháng 3 này

Thời gian qua, Hoài Linh tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại nhưng theo cách thận trọng và chọn lọc hơn. Nam nghệ sĩ thường xuyên góp mặt trong các vở kịch sân khấu, đồng thời tham gia một số dự án phim điện ảnh khi cảm thấy phù hợp. Dù không xuất hiện dày đặc như trước, anh vẫn duy trì niềm đam mê với nghề và luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình.

Tuy vậy, Hoài Linh vẫn giữ thói quen sống kín tiếng, gần như không sử dụng các tài khoản mạng xã hội. Hầu hết thông tin về nam nghệ sĩ đều được chia sẻ gián tiếp thông qua em trai là Dương Triệu Vũ hoặc đồng nghiệp thân thiết.

 

Nghệ sĩ Hoài Linh tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại.

Ở tuổi ngoài 50, Hoài Linh không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình hay các chương trình giải trí như giai đoạn trước. Sau nhiều năm hoạt động liên tục, nam nghệ sĩ lựa chọn nhịp sống chậm rãi hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc mẹ già. Với anh, việc được làm nghề đều đặn nhưng không quá áp lực đã là điều đáng quý.

Từng lao đao vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh 'hồi sinh' với số tiền 229 tỷ đồng

Từng lao đao vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh 'hồi sinh' với số tiền 229 tỷ đồng

Sau nhiều năm sống kín tiếng, gần như rút lui khỏi ánh hào quang rực rỡ của giới giải trí, NSƯT Hoài Linh đã thực hiện một cuộc "lội ngược dòng" ngoạn mục. Không cần những phát ngôn ồn ào hay sự phủ sóng dày đặc, nam danh hài đã dùng chính thực lực nghệ thuật để khẳng định lại vị thế của mình trong lòng công chúng.

Bị bắt trộm, 7 chú chó trốn thoát khỏi xe tải rồi vượt 17km về nhà gây sốt MXH

Bị bắt trộm, 7 chú chó trốn thoát khỏi xe tải rồi vượt 17km về nhà gây sốt MXH

Video 20 phút trước
Đúng 12h trưa ngày mai, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 12h trưa ngày mai, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vài ngày 26/3/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vài ngày 26/3/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Liên tiếp từ ngày 25/3 đến ngày 30/3/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Liên tiếp từ ngày 25/3 đến ngày 30/3/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Chú rể ôm sạch vàng biến mất đêm tân hôn, sáng sớm hôm sau cô dâu "ngã quỵ" thấy thứ anh mang về còn quý hơn gấp bội

Chú rể ôm sạch vàng biến mất đêm tân hôn, sáng sớm hôm sau cô dâu "ngã quỵ" thấy thứ anh mang về còn quý hơn gấp bội

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức đúng ngày 26/3/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức đúng ngày 26/3/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Giữ lối sống kín tiếng, người nhà bất ngờ báo tin về Hoài Linh

Giữ lối sống kín tiếng, người nhà bất ngờ báo tin về Hoài Linh

Hậu trường 47 phút trước
Sau 3 năm ly hôn, tôi "hóa đá" khi thấy vợ cũ vẫn nâng niu tấm ảnh cưới, sự thật phía sau khiến tôi bất ngờ

Sau 3 năm ly hôn, tôi "hóa đá" khi thấy vợ cũ vẫn nâng niu tấm ảnh cưới, sự thật phía sau khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 47 phút trước
Tạo hình cổ trang mới đây của Ngu Thư Hân nhanh chóng 'ghi điểm'

Tạo hình cổ trang mới đây của Ngu Thư Hân nhanh chóng 'ghi điểm'

Sao quốc tế 50 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

Lý do Lâm Khánh Chi và vợ cố nghệ sĩ Quý Bình căng thẳng

Lý do Lâm Khánh Chi và vợ cố nghệ sĩ Quý Bình căng thẳng

Trường Giang lần đầu tiết lộ quá khứ không ngờ đến của Việt Hương

Trường Giang lần đầu tiết lộ quá khứ không ngờ đến của Việt Hương

Tiết lộ ước nguyện dang dở của nghệ sĩ Quý Bình dành cho Lê Phương

Tiết lộ ước nguyện dang dở của nghệ sĩ Quý Bình dành cho Lê Phương

Mẹ Quốc Trường đối xử thế nào với Ngọc Trinh?

Mẹ Quốc Trường đối xử thế nào với Ngọc Trinh?

Cuộc sống của bà Ngọc Tiền - vợ NSƯT Quý Bình trước khi bị bắt giữ

Cuộc sống của bà Ngọc Tiền - vợ NSƯT Quý Bình trước khi bị bắt giữ

Xoài Non nhuộm da nâu

Xoài Non nhuộm da nâu