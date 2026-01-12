Việt Hương và Hoài Linh rạn nứt sau nhiều năm thân thiết: Người trong cuộc lên tiếng?

Trong làng giải trí Việt, Hoài Linh và Việt Hương vốn cặp bài trùng được khán giả yêu mến suốt nhiều năm qua. Từ sân khấu kịch, hài truyền hình đến các chương trình giải trí, cả hai từng “ăn ý” đến mức khán giả ngoài đời thực cũng gán ghép họ như một đôi nghệ sĩ thân thiết không thể tách rời.

Khi còn cùng hoạt động ở hải ngoại và sau đó tại Việt Nam, Việt Hương và Hoài Linh thường xuyên đứng chung sân khấu và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, gần đây mối quan hệ này nhận được sự quan tâm khi Việt Hương vắng mặt tại liveshow kỷ niệm 30 năm làm nghề của Hoài Linh - sự kiện vốn có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết. Điều này dẫn đến nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Trước những tin đồn mâu thuẫn, Việt Hương đã lên tiếng phủ nhận mọi rạn nứt. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động, cô nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa cô và Hoài Linh vẫn bình thường, không có mâu thuẫn cá nhân như mạng xã hội lan truyền. Hai nghệ sĩ vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, hỏi thăm nhau về sức khỏe và các sự kiện trong đời sống, thậm chí, dịp giỗ của nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương tiết lộ có gọi cho Hoài Linh hỏi rằng anh có làm giỗ không để cô góp công sức.

Việt Hương còn nói rõ rằng việc cô không xuất hiện tại một vài sự kiện của Hoài Linh không hẳn phản ánh mối quan hệ thực tế, mà phần lớn là do lịch làm việc và dự án riêng biệt của mỗi người. Cô bày tỏ sự vui mừng trước sự trở lại thành công của Hoài Linh trên màn ảnh rộng và sẵn sàng hợp tác nếu có cơ hội phù hợp trong tương lai.

Hiện tại, ngoài đời sống nghệ thuật, cả Hoài Linh và Việt Hương đều bận rộn với các kế hoạch riêng. Hoài Linh tái xuất sau thời gian vắng bóng để chữa bệnh và sinh hoạt đời tư kín đáo, trong khi Việt Hương vẫn tích cực hoạt động ở cả Việt Nam và hải ngoại, đồng thời duy trì cuộc sống gia đình ổn định.

Không có bất kỳ dấu hiệu căng thẳng hay đổ vỡ trong tình bạn lâu năm giữa họ được xác nhận chính thức từ cả hai phía.

