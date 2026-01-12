Việt Hương và Hoài Linh rạn nứt sau nhiều năm thân thiết: Người trong cuộc lên tiếng?

Hậu trường 12/01/2026 11:47

Trong làng giải trí Việt, Hoài Linh và Việt Hương vốn cặp bài trùng được khán giả yêu mến suốt nhiều năm qua. Từ sân khấu kịch, hài truyền hình đến các chương trình giải trí, cả hai từng “ăn ý” đến mức khán giả ngoài đời thực cũng gán ghép họ như một đôi nghệ sĩ thân thiết không thể tách rời.

Khi còn cùng hoạt động ở hải ngoại và sau đó tại Việt Nam, Việt Hương và Hoài Linh thường xuyên đứng chung sân khấu và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, gần đây mối quan hệ này nhận được sự quan tâm khi Việt Hương vắng mặt tại liveshow kỷ niệm 30 năm làm nghề của Hoài Linh - sự kiện vốn có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết. Điều này dẫn đến nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Việt Hương và Hoài Linh rạn nứt sau nhiều năm thân thiết: Người trong cuộc lên tiếng? - Ảnh 1
Việt Hương vắng mặt tại liveshow kỷ niệm 30 năm làm nghề của Hoài Linh 

Trước những tin đồn mâu thuẫn, Việt Hương đã lên tiếng phủ nhận mọi rạn nứt. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động, cô nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa cô và Hoài Linh vẫn bình thường, không có mâu thuẫn cá nhân như mạng xã hội lan truyền. Hai nghệ sĩ vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, hỏi thăm nhau về sức khỏe và các sự kiện trong đời sống, thậm chí, dịp giỗ của nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương tiết lộ có gọi cho Hoài Linh hỏi rằng anh có làm giỗ không để cô góp công sức.

Việt Hương còn nói rõ rằng việc cô không xuất hiện tại một vài sự kiện của Hoài Linh không hẳn phản ánh mối quan hệ thực tế, mà phần lớn là do lịch làm việc và dự án riêng biệt của mỗi người. Cô bày tỏ sự vui mừng trước sự trở lại thành công của Hoài Linh trên màn ảnh rộng và sẵn sàng hợp tác nếu có cơ hội phù hợp trong tương lai.

Việt Hương và Hoài Linh rạn nứt sau nhiều năm thân thiết: Người trong cuộc lên tiếng? - Ảnh 2
Hai nghệ sĩ vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, hỏi thăm nhau về sức khỏe và các sự kiện trong đời sống

Hiện tại, ngoài đời sống nghệ thuật, cả Hoài Linh và Việt Hương đều bận rộn với các kế hoạch riêng. Hoài Linh tái xuất sau thời gian vắng bóng để chữa bệnh và sinh hoạt đời tư kín đáo, trong khi Việt Hương vẫn tích cực hoạt động ở cả Việt Nam và hải ngoại, đồng thời duy trì cuộc sống gia đình ổn định.

Không có bất kỳ dấu hiệu căng thẳng hay đổ vỡ trong tình bạn lâu năm giữa họ được xác nhận chính thức từ cả hai phía.

Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng phân trần về ồn ào 'văng tục' trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng phân trần về ồn ào 'văng tục' trên mạng

Tối 11/1, thông qua trang cá nhân có dấu tick xanh, Lệ Quyên lên tiếng về tranh cãi xoay quanh việc phát ngôn. Theo Lệ Quyên, những năm qua, cô liên tục bị công kích, gièm pha, chế giễu dù không làm gì sai.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh Việt Hương sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài 4,9 mét, nặng 10kg khi đang xây nhà

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài 4,9 mét, nặng 10kg khi đang xây nhà

Video 28 phút trước
Kinh hoàng cảnh tượng 3 học sinh bất ngờ rơi từ xe buýt 2 tầng xuống đường và bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng 3 học sinh bất ngờ rơi từ xe buýt 2 tầng xuống đường và bị thương

Video 36 phút trước
Hào quang nối tiếp vận may, 3 con giáp tay phải ôm TÀI LỘC, tay trái đón QUÝ NHÂN, từ ngày 15/1/2026 sự nghiệp lên vun vút như cá gặp nước

Hào quang nối tiếp vận may, 3 con giáp tay phải ôm TÀI LỘC, tay trái đón QUÝ NHÂN, từ ngày 15/1/2026 sự nghiệp lên vun vút như cá gặp nước

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nổ bình gas sau tiệc cưới, cô dâu, chú rể cùng 6 người tử vong thương tâm

Nổ bình gas sau tiệc cưới, cô dâu, chú rể cùng 6 người tử vong thương tâm

Thế giới 40 phút trước
Tai nạn nghiêm trọng, ô tô con va chạm với xe buýt, 4 người tử vong thương tâm

Tai nạn nghiêm trọng, ô tô con va chạm với xe buýt, 4 người tử vong thương tâm

Video 41 phút trước
Bị rắn cắn, nam thanh niên có hành động 'táo bạo' khiến bác sĩ và người xung quanh sợ hãi bỏ chạy

Bị rắn cắn, nam thanh niên có hành động 'táo bạo' khiến bác sĩ và người xung quanh sợ hãi bỏ chạy

Video 45 phút trước
Tài xế say rượu lao ô tô qua dải phân cách, nhóm người thoát chết khiến nhiều người hoảng loạn

Tài xế say rượu lao ô tô qua dải phân cách, nhóm người thoát chết khiến nhiều người hoảng loạn

Video 48 phút trước
Người phụ nữ giật mình phát hiện kền kền khổng lồ trên đường cao tốc

Người phụ nữ giật mình phát hiện kền kền khổng lồ trên đường cao tốc

Video 51 phút trước
Trâu trốn khỏi lò mổ, lao vào cửa hàng bi-a khiến người chơi hoảng sợ bỏ chạy

Trâu trốn khỏi lò mổ, lao vào cửa hàng bi-a khiến người chơi hoảng sợ bỏ chạy

Video 56 phút trước
Thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc sau ngày 13/1/2026

Thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc sau ngày 13/1/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiệp cưới Phương Nhi - Minh Hoàng hé lộ hoạt động đặc biệt trong lễ cưới

Thiệp cưới Phương Nhi - Minh Hoàng hé lộ hoạt động đặc biệt trong lễ cưới

Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng phân trần về ồn ào 'văng tục' trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng phân trần về ồn ào 'văng tục' trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Cao Minh Đạt và vợ 'cầu con' suốt 10 năm, lần đầu làm bố ở tuổi 51

Cao Minh Đạt và vợ 'cầu con' suốt 10 năm, lần đầu làm bố ở tuổi 51

Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý

Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý

Nghệ sĩ Quốc Khánh: Tôi vẫn bình thường, không có chuyện như tin đồn đâu!

Nghệ sĩ Quốc Khánh: Tôi vẫn bình thường, không có chuyện như tin đồn đâu!