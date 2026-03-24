Lý do Lâm Khánh Chi và vợ cố nghệ sĩ Quý Bình căng thẳng

Hậu trường 24/03/2026 14:02

Những động thái của Lâm Khánh Chi gây chú ý hơn bởi trước đó, nữ ca sĩ có những phát ngôn thẳng thắn xoay quanh việc doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ Quý Bình - bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mới đây, Lâm Khánh Chi chia sẻ khoảnh khắc cô đến nhà của cố diễn viên Quý Bình để thắp nén hương tưởng nhớ người anh, người đồng nghiệp thân thiết. Lâm Khánh Chi xuất hiện với trang phục giản dị, lặng lẽ đứng trước bàn thờ, bày tỏ sự thành kính. Không chia sẻ quá nhiều, nhưng hành động trực tiếp đến thăm, thắp hương và tưởng niệm được xem như cách Lâm Khánh Chi thể hiện sự trân trọng với người đã khuất.

 

Những động thái của Lâm Khánh Chi gây chú ý hơn bởi trước đó, nữ ca sĩ có những phát ngôn thẳng thắn xoay quanh việc doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ Quý Bình - bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lý do Lâm Khánh Chi và vợ cố nghệ sĩ Quý Bình căng thẳng - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi xuống nhà của Quý Bình thắp nén hương cho nam diễn viên quá cố

Cụ thể, vào ngày thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ lại vụ việc về trang cá nhân và dưới bài viết đã để lại 1 câu: "Ch** tui quá trời, giờ mọi người sáng mắt chưa". Không những vậy, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Lâm Khánh Chi cũng có thái độ gắt với bình luận: "Những gì tui nói không sai, mọi người sáng mắt rồi đúng không".

Những chia sẻ này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng Lâm Khánh Chi đang "nói thẳng nói thật", không ít người lại tỏ ra bất ngờ trước cách thể hiện khá gay gắt của nữ ca sĩ. Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng liên tục đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Lâm Khánh Chi và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền. Nhiều khán giả bình luận có lẽ nguồn cơn xuất phát từ buổi livestream của Lâm Khánh Chi vào thời điểm hậu sự của diễn viên Quý Bình vừa xong xuôi.

Chia sẻ của em trai Quý Bình hot trở lại: "Ai làm sai với anh và gia đình mình họ đang phải trả giá rồi"

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Cư dân mạng bàn tán về mối quan hệ căng thẳng giữa Lâm Khánh Chi và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền

Lúc đó, trên sóng livestream, Lâm Khánh Chi kể: "Từ khi anh Bình bị bệnh là 3 năm nay, anh Bình đi một mình chữa bệnh, về nhà Hóc Môn ở. Anh bị bệnh anh đi một mình hết á mấy chị. Anh không muốn làm phiền ai hết, tự thân tự mình đi chữa bệnh, không để ai đi lo cho anh. Một năm mấy điều trị bên nước ngoài là đi một mình, rồi về Hóc Môn luôn. Tới lúc anh về được 1 tháng là ba anh mất".

Khi có bình luận về việc Lâm Khánh Chi "khóc giả trân" tại tang lễ của Quý Bình, nữ ca sĩ không ngại ngần đáp trả: "Có người khóc thật, có người khóc giả. Đương nhiên phải có người thật, người giả rồi. Cuộc đời mà em. Mai mốt mọi người sẽ nhìn thấy được ai là thật, ai là giả. Mọi người cứ theo dõi đi, từ từ mọi người biết".

 

Mặc dù Lâm Khánh Chi không nói rõ đích danh bất kỳ cá nhân nào, nhưng những chia sẻ mang tính ẩn ý của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng liên tục gọi tên doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, cho rằng những phát ngôn này dường như đang hướng về một câu chuyện cụ thể phía sau.

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