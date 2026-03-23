Tiết lộ ước nguyện dang dở của nghệ sĩ Quý Bình dành cho Lê Phương

Tròn một năm kể từ ngày người nghệ sĩ tài hoa Quý Bình rời xa cõi tạm (vào tháng 3.2025), gia đình đã thay anh gửi đến khán giả một món quà đặc biệt là MV “Còn thương sắc hoa chung tình”.

Theo gia đình cố nghệ sĩ, sản phẩm không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là lời tri ân lặng lẽ, chất chứa nhiều cảm xúc dành cho những người đã luôn yêu thương và dõi theo anh trong suốt hành trình nghệ thuật. Được biết, MV được thực hiện từ trước thời điểm nam nghệ sĩ sang Đài Loan (Trung Quốc) điều trị bệnh vào tháng 3.2023. Khi ấy, anh vẫn mang trong mình một lời hứa chưa kịp hoàn thành với đồng nghiệp Lê Phương, đó là muốn cô quay MV chung với mình.

Tuy nhiên, vì sợ không kịp thời gian, anh đã cố gắng thu xếp để ghi hình một mình như một cách khép lại tâm nguyện còn dang dở. Những thước phim còn lại, dù chưa hoàn thiện trọn vẹn, vẫn đủ để truyền tải tinh thần và cảm xúc mà anh muốn gửi gắm. Sau khi anh ra đi, gia đình nghệ sĩ Quý Bình cho biết đã giữ gìn những tư liệu này như một kỷ niệm quý giá. Đến đúng dịp tròn một năm ngày mất của anh, MV chính thức được công bố, trở thành kỷ niệm đẹp giữa cố nghệ sĩ và đồng nghiệp Lê Phương cũng như khán giả. Không cần quá cầu kỳ về mặt hình ảnh hay dàn dựng, chính sự giản dị và chân thành lại khiến sản phẩm chạm đến trái tim người xem.

“Còn thương sắc hoa chung tình” mang màu sắc hoài niệm, gợi nhắc về những điều dang dở, về một tình cảm thủy chung nhưng không trọn vẹn. Ca khúc như một lời tự sự, vừa nhẹ nhàng, vừa day dứt, phản chiếu chính cuộc đời của người nghệ sĩ – sống hết mình với nghệ thuật, nhưng cũng nhiều trăn trở riêng. Những lúc Lê Phương gặp đỗ vỡ trong chuyện tình cảm, chính Quý Bình là người luôn ở bên và động viên cô mỗi ngày Sự xuất hiện của MV trong thời điểm đặc biệt khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Với họ, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là cơ hội được “gặp lại” người nghệ sĩ mình yêu mến qua từng khung hình, từng câu hát. Những bình luận chia sẻ, những lời tri ân được gửi gắm khắp các nền tảng, cho thấy tình cảm mà công chúng dành cho anh vẫn vẹn nguyên sau một năm xa cách. Phía gia đình cũng bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm của khán giả, đồng thời xem MV như một cách để tiếp tục gìn giữ hình ảnh và di sản nghệ thuật của anh. Được biết, sau khi xem MV, Lê Phương cũng không khỏi xúc động. Cô viết chia sẻ dưới MV "Còn thương sắc hoa chung tình" với ngụ ý rằng "cảm xúc không nói nên lời". Nữ diễn viên gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình phía nghệ sĩ Quý Bình.

Cuộc sống của bà Ngọc Tiền - vợ NSƯT Quý Bình trước khi bị bắt giữ

