Trung Quốc quyết chấm dứt thói 'tôn sùng nhan sắc', cần chú trọng diễn xuất trong phim ảnh

Sao quốc tế 03/04/2026 16:27

Ngày 3/4, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc tổ chức cuộc tọa đàm về thẩm mỹ trong ngành phim truyền hình. Cuộc họp nhấn mạnh việc loại bỏ các xu hướng sáng tạo lệch lạc, đặc biệt là việc tôn sùng nhan sắc, yêu cầu ngành phim truyền hình tập trung vào nội dung, kịch bản, diễn xuất và phù hợp phục trang, trang điểm với nhân vật.

Theo thông báo chính thức của Cục Phim truyền hình, hiện nay ngành phim Trung Quốc tồn tại xu hướng tiêu cực "chỉ chú trọng nhan sắc", với việc diễn viên trang điểm quá đà, không phù hợp với vai trò nhân vật như công nhân, nông dân, quân nhân... Một số trường hợp cực đoan như Trương Lăng Hách trong bộ phim Trục Ngọc bị gọi là "tướng quân kem nền", đã khiến dư luận quan ngại về sự lệch lạc trong định hướng sáng tạo.

 

Hơn nữa, phục trang, trang điểm và đạo cụ bị biến thành công cụ "làm đẹp diễn viên" thay vì phục vụ việc xây dựng nhân vật và logic kể chuyện, khiến khán giả chú ý vào ngoại hình thay vì nội dung, làm giảm giá trị của tác phẩm.

Những hiện tượng này xuất phát từ việc ngành phim quá phụ thuộc vào ngôi sao có lượng fan lớn, cố gắng chiều theo "thị hiếu đẹp mắt", dẫn đến việc phim ảnh bị đảo lộn thứ tự ưu tiên giữa hình thức và nội dung.

Do đó cơ quan này yêu cầu ngành phim cần tái cấu trúc cơ chế sáng tạo, đặt giới hạn sáng tạo rõ ràng, loại bỏ hoàn toàn việc chỉ chú trọng nhan sắc và phụ thuộc vào lượng fan.

 

Phục trang, trang điểm và đạo cụ phải khớp với nhân vật và bối cảnh, phục vụ việc kể chuyện chứ không phải làm đẹp diễn viên. 

Ngành phim phải lấy kịch bản làm trung tâm, phá bỏ quyền lực của ngôi sao, tiêu chí tuyển diễn viên tập trung vào sự phù hợp giữa diễn viên và nhân vật, giá trị thương mại chỉ là phụ.

Diễn xuất được yêu cầu phải có máu, có nhiệt độ, có linh hồn, giảm sự phụ thuộc vào ngoại hình. Các nền tảng phát sóng được yêu cầu tăng cường kiểm duyệt, tránh việc lượng fan ảnh hưởng tiêu chuẩn nghệ thuật.

Đây được xem là động thái mạnh tay của cơ quan quản lý Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh ồn ào "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách vẫn chưa hạ nhiệt. Tạo hình Tạ Chinh của nam diễn viên trong Trục Ngọc từng khiến dư luận dậy sóng vì trang phục và trang điểm quá tỉ mỉ, không khớp với hình tượng tướng quân trong lịch sử.

Sau đó, Trương Lăng Hách cũng bị hàng loạt tờ báo lớn tại Trung Quốc "điểm tên", phê phán vì tác động tiêu cực đến ngành phim ảnh.

Lý do Hà Nhuận Đông tăng 2 triệu lượt theo dõi vì Trương Lăng Hách

Vào tháng 3/2026, Hà Nhuận Đông (50 tuổi) bất ngờ "gây sốt" trở lại nhờ vai Hạng Vũ trong bộ phim "Hán Sở truyền kỳ" phát sóng cách đây 14 năm.

