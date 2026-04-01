Nghiêm Khoan tiết lộ về độ nổi tiếng của Trương Lăng Hách ở 'Trục ngọc'

Sao quốc tế 01/04/2026 17:10

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên Nghiêm Khoan đã có màn than phiền hài hước, vô tình tiết lộ độ nổi tiếng của bạn diễn Trương Lăng Hách trong bộ phim Hoa ngữ “Trục ngọc”.

Nghiêm Khoan thẳng thắn chia sẻ, suốt nhiều năm đóng phim, gần như không có ai đến phim trường thăm anh, nhưng khi anh tham gia bộ phim “Trục ngọc”, người thân bạn bè lại kéo đến rất đông.

Mà mục đích thật sự đều là để gặp Trương Lăng Hách, thậm chí còn có người nhờ anh xin chữ ký của Trương Lăng Hách.

Nghiêm Khoan kể lại một cách sinh động: “Hàng xóm của tôi mê Trương Lăng Hách lắm, lúc tôi quay phim cứ hỏi cậu ấy có đẹp trai không, rồi nhờ xin chữ ký. Bao nhiêu năm rồi bạn bè tôi chẳng ai đến thăm trường quay, chỉ riêng bộ này thì ai cũng tới. Tại sao? Thật ra là để xem Trương Lăng Hách”. Câu chuyện Nghiêm Khoan chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nghiêm Khoan tiết lộ về độ nổi tiếng của Trương Lăng Hách ở 'Trục ngọc' - Ảnh 1

Theo Sohu, lời tự trào của tài tử sinh năm 1979 cũng phản ánh rõ sức hút khán giả và giá trị thị trường mà Trương Lăng Hách tích lũy được từ các bộ phim trước “Trục ngọc” như “Thương lan quyết”, “Ninh an như mộng”.

Nghiêm Khoan còn công khai khen ngợi Trương Lăng Hách có “ngoại hình thanh tú, vừa có khí chất văn nhã vừa có khí chất võ tướng”.

Trong phim, Nghiêm Khoan đóng vai thừa tướng Ngụy Nghiêm, là cậu ruột của nhân vật Tạ Chinh do Trương Lăng Hách thủ vai. Trên màn ảnh là quan hệ cậu cháu, ngoài đời Nghiêm Khoan cũng dành sự công nhận cho hậu bối.

Để vào vai tướng quân trong “Trục ngọc”, Trương Lăng Hách đã chủ động thực hiện chế độ luyện tập cải thiện vóc dáng khắc nghiệt, mặc bộ giáp nặng tới 20kg để thực hiện các cảnh hành động khó, thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp được giới trong nghề công nhận.

Theo tiết lộ, tạo hình tướng quân gắn lông chim trĩ trên đầu do chính Trương Lăng Hách đề xuất. Trong giai đoạn xây dựng hình ảnh cho nhân vật Tạ Chinh, nam diễn viên đã lấy cảm hứng từ hình tượng võ tướng trong game, chủ động đề nghị thêm chi tiết lông trĩ vào tạo hình nhân vật mình đảm nhận.

Nghiêm Khoan tiết lộ về độ nổi tiếng của Trương Lăng Hách ở 'Trục ngọc' - Ảnh 2

Để đảm bảo không sai lệch văn hóa, anh còn tra cứu tư liệu lịch sử, xác nhận rằng yếu tố này trong cổ đại tượng trưng cho “tướng quân khải hoàn”, thể hiện sự dũng mãnh, chứ không thuộc riêng một nhân vật cụ thể, rồi mới quyết định áp dụng.

CCTV News đánh giá, tạo hình này là một ví dụ thành công về sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và thẩm mỹ phim ảnh.

Tuy nhiên, Trương Lăng Hách cũng đối mặt với tranh cãi khi một bộ phận khán giả cho rằng, hình ảnh tướng quân mà anh thể hiện quá trau chuốt với lớp trang điểm kỹ càng; từ thần thái đến vẻ ngoài chưa ra dáng một võ tướng dũng mãnh, thô ráp và có tính chân thực như những tác phẩm võ hiệp trước đây.

Mới đây, Trương Lăng Hách đã có những chia sẻ về hành trình phát triển bản thân và cảm giác khi khán giả chú ý nhiều đến ngoại hình của anh hơn là diễn xuất.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

