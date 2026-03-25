Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì trang điểm quá lố trong Trục Ngọc

Sao quốc tế 25/03/2026 11:50

Những ngày qua, phim cổ trang Trục Ngọc liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên Weibo. Bên cạnh vấn đề nội dung 'đầu voi đuôi chuột', phim còn làm khán giả bất lực vì lớp trang điểm dày của nam chính Trương Lăng Hách.

Trong phim, Trương Lăng Hách vào vai Tạ Chinh, vị hầu gia từng lẫy lừng, lại đang che giấu thân phận, mang theo mối thù kéo dài nhiều năm. Ở chặng cuối phim, nhân vật này có những cảnh lãnh đạo quân lính ra chiến trường đầy dũng mãnh.

Đáng lẽ đây phải là những phân cảnh thể hiện được khí thế hùng dũng của một vị tướng quân tài ba nhưng thực tế Trương Lăng Hách lại không thể làm được điều đó. Các video ghi lại cảnh cưỡi ngựa, kết hợp trang phục và trang điểm quá tỉ mỉ, bị người xem đánh giá là "không thực tế" và "không phù hợp với hình tượng tướng quân chiến trận".

 

Thậm chí, nhiều dân mạng còn so sánh với Hà Nhuận Đông trong Hán Sở tranh hùng. Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông mặc giáp, cưỡi ngựa phi nước đại với khí thế hùng dũng và trang điểm gương mặt tự nhiên, được đánh giá là hình mẫu tướng quân thực thụ, giàu kinh nghiệm chiến trận. 

Một video so sánh giữa hai diễn viên nhận hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận chủ yếu ca ngợi Hà Nhân Đông: "Đây mới là dáng tướng quân đúng chuẩn".

Không chỉ so với Hạng Vũ, khán giả còn liên hệ Trương Lăng Hách với các vai tướng quân khác trong phim cổ trang, như Lữ Bố của Hà Nhuận Đông hay nữ tướng của Miêu Phổ trong Mộc Quế Anh, để chỉ ra sự khác biệt trong khí chất, trang điểm và tạo hình.

Tương tự, Thừa Lỗi trong Cẩm nguyệt như ca cũng không khá khẩm hơn. Trong phân cảnh tắm suối, vốn cần diễn viên để mặt mộc thì nam diễn viên lại gây sốc với lớp trang điểm dày cộm.

Tờ QQ nhận định trang điểm chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế diễn xuất: "Vẻ đẹp thực sự không nằm ở phấn son mà ở thần thái tự nhiên và diễn xuất linh hoạt của người diễn viên.

Khán giả mong muốn cổ trang trở lại chân thực, nam chính không chỉ đẹp, mà sống động, có hồn. Nếu không, dù trang điểm lộng lẫy cỡ nào cũng chỉ là 'trò cười thoáng qua' trên màn ảnh".

 

Bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính đang gây tiếng vang kể từ khi lên sóng.

