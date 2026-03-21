Trương Lăng Hách tiết lộ tăng nhiều cân để đóng phim Trục ngọc

Bộ phim cổ trang “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính đang phát sóng và nhận được nhiều sự chú ý.

Theo số liệu thống kê mới nhất của nền tảng Vân hợp ngày 18.3, “Trục ngọc” đang chiếm 44,5% thị phần lượt xem của thị trường phim truyền hình Hoa ngữ, đạt khoảng 97 triệu lượt xem trong ngày.

Trước đó, phim từng có thời điểm chiếm hơn 50% thị phần và vượt 100 triệu lượt xem một ngày. Trong phim, Trương Lăng Hách vào vai tướng quân Tạ Chinh, gây ấn tượng với hình tượng võ tướng vạm vỡ, uy nghiêm. Tuy nhiên, đằng sau vẻ “cường tráng, rắn chắc” và cảm giác sức mạnh đó là cả một quá trình cải thiện hình thể gian khổ của nam diễn viên.

Gần đây, trong một buổi phỏng vấn, Trương Lăng Hách tiết lộ, anh đã tăng khá nhiều cân để hóa thân vào vai diễn này, với lý do rất thẳng thắn: “Tướng quân cần phải to khỏe hơn một chút, rắn rỏi hơn”, và quan trọng hơn là vì “bộ giáp cực kỳ nặng, nếu không có sức thì thực sự không thể nhấc lên được”.

Quá trình chuyển mình từ hình tượng thư sinh nho nhã sang võ tướng nơi sa trường của Trương Lăng Hách bắt đầu từ việc cảm nhận “trọng lượng vật lý” của nhân vật.

Được biết, bộ giáp mà nhân vật tướng quân mặc trong phim nặng hơn 20kg. Trương Lăng Hách thừa nhận cảm giác khó khăn khi lần đầu mặc: “Một hai lần đầu mặc vào thật sự không thoải mái, nó quá nặng”, việc di chuyển bị hạn chế, đi lại rất vất vả.

Chính cảm giác nặng nề chân thực đó khiến anh quyết tâm cải thiện từ gốc rễ. Điều này đã thúc đẩy nam diễn viên nâng cao thể lực và thay đổi hình thể để thực sự “gánh” được vai diễn.

Vì vậy, Trương Lăng Hách đã bắt đầu một chế độ tập luyện bài bản. Anh tự bố trí phòng gym tại nhà, thực hiện các bài tập tăng cường sức mạnh cốt lõi hàng ngày và áp dụng kế hoạch tăng cơ khoa học, tái tạo vóc dáng trong vòng nửa năm.

Việc tăng cân và tập luyện không chỉ nhằm thay đổi ngoại hình mà còn giúp anh đủ sức kiểm soát bộ giáp nặng và hoàn thành các cảnh hành động cường độ cao.

Vì sao Trương Lăng Hách tiếp tục bị lu mờ so với nam phụ ở phim? Ngay từ khi lên sóng, "Trục ngọc" nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh với lượng thảo luận lớn trên các nền tảng. Sức hút của tác phẩm đến từ mô-típ quen thuộc nhưng được khai thác theo hướng kịch tính, kết hợp yếu tố quyền lực, tình cảm và bi kịch cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-lang-hach-tiet-lo-tang-nhieu-can-e-ong-phim-truc-ngoc-755742.html