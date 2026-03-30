Trương Lăng Hách chia sẻ thẳng thắn về lý do bước chân vào giới giải trí và trở thành diễn viên

Sao quốc tế 30/03/2026 11:30

Trương Lăng Hách từng là một sinh viên xuất sắc ngành kỹ thuật điện, con đường lý tưởng vốn là vào làm ở ngành điện lực quốc gia hoặc trở thành công chức - những công việc ổn định.

Trương Lăng Hách nói rõ, lựa chọn này một phần xuất phát từ “tính nổi loạn”, còn phần quan trọng hơn lại là “không muốn ngày nào cũng làm cùng một việc”. Anh từng là một sinh viên xuất sắc ngành kỹ thuật điện, con đường lý tưởng vốn là vào làm ở ngành điện lực quốc gia hoặc trở thành công chức - những công việc ổn định. Nhưng cuối cùng, anh lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, bước vào giới giải trí đầy cạnh tranh, biến động.

Trong cuộc phỏng vấn, Trương Lăng Hách giải thích rằng, điều hấp dẫn nhất của nghề diễn viên chính là cảm giác mới mẻ theo từng “chu kỳ 3 tháng”.

Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày anh đều tiếp xúc với kịch bản mới, nhân vật mới, đạo diễn mới và bạn diễn mới. Sự va chạm và cảm hứng liên tục ấy khiến anh hứng thú và là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường này.

“Tính cách của tôi không chịu được việc ngày nào cũng 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều làm cùng một việc”, nam diễn viên thú nhận. Câu nói của anh nhận được sự đồng cảm từ nhiều người trẻ đang chán nản với công việc lặp đi lặp lại.

Từ một sinh viên kỹ thuật trở thành diễn viên, Trương Lăng Hách thừa nhận chính khi bước vào ngành này, được tiếp xúc với một thế giới rộng lớn và đa dạng hơn, anh mới thực sự chắc chắn với lựa chọn của mình.

Cơ duyên đến với diễn xuất của Trương Lăng Hách cũng rất tình cờ. Khi đang học bài tại một quán cà phê, anh được một người săn tìm tài năng phát hiện.

Sau khi tham gia thử vai, anh nhanh chóng giành được vai nam chính trong bộ phim “Thiếu nữ đại nhân” năm 2020, đánh dấu bước chân vào ngành giải trí.

Từ năm 2022, mỹ nam sinh năm 1997 liên tục gây chú ý qua những tác phẩm cổ trang như “Thương lan quyết”, “Vân chi vũ”, “Ninh an như mộng”, “Độ hoa niên”... được mệnh danh là một trong những “nam thần cổ trang” thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Gần đây, Trương Lăng Hách trở thành tâm điểm chú ý với vai chính trong bộ phim “Trục ngọc” hợp tác với Điền Hi Vi.

Tuy nhiên, nam diễn viên cũng phải đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến tạo hình tướng quân trong bộ phim, cũng như những phát ngôn cá nhân bị phản đối.

Mới đây, Hà Nhuận Đông đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm khi khán giả "đào" lại các vai diễn tướng quân mà anh từng đóng.

Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

