Theo truyền thông Trung Quốc, chỉ trong vòng 75 ngày, từ tháng 3 đến tháng 5.2026, Tiêu Chiến đã liên tiếp giành 3 giải thưởng quan trọng tại các sự kiện điện ảnh và truyền hình khác nhau. Cụ thể, vào tháng 3.2026, anh nhận giải “Ngôi sao chất lượng xuất sắc của năm” tại Lễ trao giải Phim truyền hình chất lượng Thượng Hải nhờ vai diễn trong “Tàng Hải truyện”. Sang tháng 4.2026, tại Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh lần thứ 33, anh tiếp tục được trao giải “Nam diễn viên được sinh viên yêu thích nhất năm” với vai Mạc Đắc Nhàn. Và đến ngày 21.5, tại Liên hoan phim Nghệ thuật châu Á, Tiêu Chiến chính thức giành giải “Nam chính xuất sắc nhất” với cùng vai diễn.

Tại lễ trao giải Kim Hải Yến thuộc Liên hoan phim Nghệ thuật châu Á lần thứ 2, Tiêu Chiến đã được xướng tên ở hạng mục “Nam chính xuất sắc nhất” với vai diễn Mạc Đắc Nhàn trong bộ phim điện ảnh “Đắc Nhàn Cẩn Chế”. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên được đề cử và giành chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất tại một liên hoan phim quốc tế, đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh của anh.

Thành tích này giúp Tiêu Chiến trở thành một trong số ít diễn viên trẻ Hoa ngữ có chuỗi giải thưởng liên tiếp trong thời gian ngắn, tạo nên sự chú ý lớn trong giới giải trí. Không chỉ riêng nam diễn viên, tác phẩm “Đắc Nhàn Cẩn Chế” cũng thắng lớn khi đạo diễn Khổng Sinh được vinh danh “Đạo diễn xuất sắc nhất”, còn Lan Hiểu Long nhận giải “Biên kịch xuất sắc nhất”.

Hội đồng giám khảo đánh giá cao diễn xuất của Tiêu Chiến, cho rằng anh đã sử dụng lối diễn điềm tĩnh để khắc họa chân thực hình ảnh người lao động tầng lớp bình dân, mang đến chiều sâu cảm xúc cho nhân vật Mạc Đắc Nhàn. Nhiều nhận định cho rằng đây là một vai diễn “được chờ đợi” và đánh dấu sự trưởng thành trong phong cách diễn xuất của anh.

Tuy nhiên, ngay sau khi loạt giải thưởng được công bố, tranh cãi bắt đầu nổ ra trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng tính chuyên môn của giải Kim Hải Yến chưa thực sự thuyết phục. Truyền thông chỉ ra rằng ở hạng mục Nam và Nữ chính xuất sắc nhất có tổng cộng 19 đề cử (11 nam, 8 nữ), nhưng trong đêm trao giải, Tiêu Chiến là người duy nhất có mặt. Các nghệ sĩ tên tuổi khác như Huỳnh Hiểu Minh, Thành Long, Lưu Hạo Nhiên, Chu Nhất Long, Bành Vu Yến, Nghê Ni, Tân Chỉ Lôi, Dương Mịch… đều vắng mặt, tương tự người đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất là Yuliya.

Việc phần lớn đề cử không tham dự khiến một bộ phận khán giả hoài nghi về uy tín của giải thưởng, thậm chí gọi đây là một “giải thưởng quy mô nhỏ”. Tranh luận càng lan rộng khi trước đó, một số thông tin về danh hiệu “Ảnh đế” của Tiêu Chiến tại Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh cũng gây bàn cãi. Nhiều ý kiến cho rằng danh xưng này cần được hiểu đúng trong hệ thống giải thưởng, bởi cơ cấu bình chọn của giải bao gồm 70% từ sinh viên và 30% từ hội đồng chuyên môn, khác với các giải thưởng điện ảnh mang tính học thuật thuần túy.

Dù vậy, bên cạnh tranh cãi, không thể phủ nhận việc Tiêu Chiến đang có giai đoạn hoạt động nổi bật với nhiều vai diễn được chú ý và liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện lớn, góp phần giúp tên tuổi anh duy trì sức nóng trong giới giải trí Hoa ngữ.