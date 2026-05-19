Phát ngôn của đạo diễn phim 'Tàng Hải Truyện' về Tiêu Chiến gây chú ý

Sao quốc tế 19/05/2026 21:26

Sau nhiều tháng đồn đoán, Tàng Hải Truyện 2 cuối cùng cũng chính thức xác nhận khởi động bằng poster concept đầu tiên được công bố vào ngày 11/5.

Sau thành công của phần một, “Tàng Hải truyện” tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi nhà sản xuất xác nhận đang triển khai phần 2. Ngay sau thông báo, mạng xã hội lập tức bùng nổ tranh luận về việc liệu dàn diễn viên cũ có tiếp tục quay trở lại hay không, đặc biệt là vai nam chính do Tiêu Chiến đảm nhận.

Trong ký ức khán giả, “Tàng Hải truyện” từng để lại dấu ấn mạnh mẽ với nhiều phân đoạn giàu cảm xúc, nổi bật là cảnh tuyết đêm tại Hoành Điếm. Hình ảnh Tàng Hải đứng giữa trời tuyết, khoác áo quan đỏ, ánh mắt ngấn lệ đã trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, được nhiều người xem gọi là “cảnh quay biểu tượng” của bộ phim.

Ngày 11/5, phía đoàn phim đăng tải poster của “Tàng Hải truyện 2” (không có hình ảnh của Tiêu Chiến) với dòng chữ gợi mở hành trình mới của nhân vật Tàng Hải, ngay lập tức đẩy chủ đề liên quan lên top tìm kiếm. Phần lớn bình luận đều bày tỏ mong muốn giữ nguyên dàn diễn viên gốc, trong đó cụm từ “không Tiêu Chiến thì không có Tàng Hải” xuất hiện với tần suất dày đặc.

Sau làn sóng này, đạo diễn Trương Hiểu Long trong một buổi phỏng vấn đã có phản hồi thẳng thắn. Ông cho rằng vai Tàng Hải gắn chặt với diễn xuất của Tiêu Chiến, đến mức nếu thay đổi diễn viên thì nhân vật sẽ trở thành một hình tượng hoàn toàn khác. Vậy nên, nếu Tiêu Chiến không đóng nam chính, dự án "Tàng Hải truyện 2" có thể sẽ không thực hiện.

Theo ông, đây là kết quả của quá trình xây dựng nhân vật ở phần một, không chỉ là đánh giá mang tính cảm xúc. Tuy nhiên, đạo diễn cũng nhấn mạnh rằng “Tàng Hải truyện 2” vẫn đang trong giai đoạn phát triển kịch bản. Việc giữ hay thay đổi dàn diễn viên sẽ phụ thuộc vào mức độ phù hợp với câu chuyện mới, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay hiệu ứng thị trường.

Ở phần đầu, vai Tàng Hải của Tiêu Chiến được đánh giá là nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp. Nhân vật mang bi kịch gia tộc, đồng thời phải che giấu thân phận trong suốt hành trình dài. Chính vì vậy, phong cách diễn xuất thiên về nội tâm, tiết chế cảm xúc được lựa chọn để phù hợp với cấu trúc nhân vật.

Nhiều phân cảnh đáng chú ý như khi phát hiện biến cố gia tộc hay đối diện kẻ thù đều để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Những chi tiết nhỏ như ánh mắt dao động, nhịp thở thay đổi hay phản ứng cơ thể nhẹ được xem là yếu tố góp phần tạo nên đặc trưng của bộ phim.

Dù nhận được nhiều lời khen, diễn xuất của Tiêu Chiến cũng từng gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng phong cách tiết chế khiến cảm xúc đôi lúc bị kìm nén, trong khi số khác lại đánh giá đây là lựa chọn phù hợp với một nhân vật luôn sống trong trạng thái che giấu và áp lực tâm lý kéo dài.

Về mặt thành tích, “Tàng Hải truyện” đạt mức độ phổ biến cao trên nền tảng trực tuyến, đồng thời tạo hiệu ứng thảo luận mạnh trên mạng xã hội. Tác phẩm cũng được chú ý khi có khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế thông qua các nền tảng phân phối nội dung, góp phần nâng cao độ nhận diện của dòng phim cổ trang Hoa ngữ.

Tiêu Chiến 'gây sốt' với 2 dự án phim mới giữa lúc thị trường Hoa ngữ ảm đạm

Mới đây, nền tảng Youku chính thức xác nhận khởi động dự án “Tàng Hải truyện 2” tại hội nghị công bố thường niên.

