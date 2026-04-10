Vì sao Thập Nhật Chung Yên do Tiêu Chiến đóng chính gây bão mạng?

Dù chưa chính thức bấm máy, Thập Nhật Chung Yên đã cho thấy sức hút đáng gờm khi liên tục chiếm sóng mạng xã hội. Với sự góp mặt của Tiêu Chiến cùng dàn cast được đồn đoán , dự án này đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bom tấn truyền hình Trung Quốc đáng chú ý nhất thời gian tới.

Mới đây, nam diễn viên Tiêu Chiến sẽ đảm nhận vai chính Tề Hạ - một mưu sĩ sở hữu trí tuệ vượt trội cùng nội tâm phức tạp. Đây được xem là dạng vai nặng ký, đòi hỏi khả năng diễn xuất chiều sâu. Nhiều độc giả nguyên tác đánh giá tạo hình nhân vật này có độ phù hợp cao với Tiêu Chiến. Không dừng lại ở đó, những ngày gần đây, thông tin về dàn diễn viên phụ cũng liên tục được hé lộ, càng khiến sức nóng của dự án tăng cao. Theo các nguồn tin lan truyền, nhiều nghệ sĩ đã bắt đầu nhập đoàn từ ngày 7-8/4. Trong đó, Ngụy Đại Huân được cho là sẽ đảm nhận vai phản diện Sở Thiên Thu, Hồ Tiên Húc vào vai Trần Tuấn Nam, còn Khâu Thiên sẽ hóa thân thành nhân vật Lâm Cầm. Sự xuất hiện của loạt cái tên đáng chú ý đã nhanh chóng đưa từ khóa liên quan đến phim leo top tìm kiếm.

Theo nhiều nguồn tiết lộ, dàn cast “full lineup” của phim cũng đã dần được hé lộ, dù chưa có xác nhận chính thức từ đoàn làm phim. Ngoài Tiêu Chiến trong vai Tề Hạ, các diễn viên được nhắc đến còn có Lý Trị Đình (vai Kiều Gia Kình), Lý Trạch Phong (vai Triệu Hải Bác), cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác. Ở tuyến nữ, danh sách được đồn đoán gồm Lý Uyển Đát, Lam Doanh Oánh, Mao Hiểu Đồng… Ngoài ra, các nghệ sĩ như Dương Địch, Từ Chí Thắng, Nghiêm Khoan hay Thiệu Binh cũng được cho là sẽ góp mặt.

Đáng chú ý, Thập Nhật Chung Yên được cầm trịch bởi đạo diễn Hứa Hoành Vũ cùng biên kịch Tưởng Phong, do Lemon Film và Tencent Video sản xuất. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình ba mùa quay liên tiếp, cho thấy tham vọng xây dựng một series dài hơi. Về mặt sản xuất, bộ phim cũng gây ấn tượng khi được tiết lộ có tổng kinh phí lên tới 200-300 triệu nhân dân tệ, với phần kỹ xảo do đội ngũ từng tham gia The Wandering Earth đảm nhiệm. Bên cạnh đó, ê-kíp còn dựng một phim trường ảo rộng tới 8.000m² nhằm tái hiện bối cảnh “chung yên chi địa” trong nguyên tác, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hình ảnh hoành tráng. Theo kế hoạch, đoàn phim sẽ chính thức tổ chức lễ khai máy vào ngày 10/4 tại Thanh Đảo và bước vào quá trình ghi hình kéo dài khoảng 100 ngày. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về dàn diễn viên và vai diễn hiện chưa được tiết lộ. Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi xác nhận chính thức từ phía đoàn phim.

Dương Tử giúp Tiêu Chiến rũ bỏ nghi án từng gây tranh cãi trong dư luận

