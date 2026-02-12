Tiêu Chiến chịu cảnh trắng tay với phim 'Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả'

Thông tin này nhanh chóng gây bàn luận trên Weibo, thu hút hàng chục triệu lượt đọc. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng kết quả không quá bất ngờ, bởi tác phẩm từng gây tranh cãi khi ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2025.

Ban tổ chức giải Kim Tượng Hong Kong (Trung Quốc) công bố danh sách đề cử, song bộ phim "Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả" do Tiêu Chiến đóng chính, Từ Khắc đạo diễn, không xuất hiện ở bất kỳ hạng mục nào dù được kỳ vọng lớn. Thông tin này nhanh chóng gây bàn luận trên Weibo, thu hút hàng chục triệu lượt đọc. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng kết quả không quá bất ngờ, bởi tác phẩm từng gây tranh cãi khi ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2025.

Trước đó, Tiêu Chiến từng vấp phải nhiều ý kiến chê bai khi “Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả” không đạt kỳ vọng về chất lượng lẫn hiệu ứng phòng vé.

Trong bối cảnh còn nhiều tranh cãi, việc ê-kíp gửi hồ sơ tranh giải Kim Tượng - một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hong Kong (Trung Quốc), được ví như “Oscar Hoa ngữ” - khiến dư luận bất ngờ.

Tiêu Chiến chịu cảnh trắng tay với phim 'Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả' - Ảnh 1

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến hoài nghi, cho rằng tham vọng đề cử là thiếu thuyết phục so với thành tích và phản hồi của bộ phim.

Vai Quách Tĩnh của Tiêu Chiến trong phim điện ảnh “Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả” cũng tạo nên nhiều tranh luận. Không ít ý kiến cho rằng phần thể hiện của anh còn hạn chế, ánh mắt thiếu chiều sâu và chưa khắc họa trọn vẹn nội tâm nhân vật.

Một bộ phận khán giả nhận định nam diễn viên chưa thực sự phù hợp với hình tượng Quách Tĩnh trên màn ảnh rộng, điều này phần nào ảnh hưởng đến uy tín của anh sau khi phim ra mắt.

Tiêu Chiến chịu cảnh trắng tay với phim 'Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả' - Ảnh 2

Trong nguyên tác, Quách Tĩnh là người Sơn Đông, lớn lên giữa thảo nguyên, sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt vuông vức, mày rậm mắt sáng, toát lên vẻ chất phác và khí chất nam nhi rõ nét.

Trong khi đó, Tiêu Chiến lại có ngoại hình thiên về thư sinh, vóc dáng mảnh khảnh; ánh mắt và tạo hình trên phim gây nhiều tranh cãi.

Cùng với tông màu u tối của tác phẩm, hình tượng Quách Tĩnh phiên bản mới vì thế khiến không ít khán giả cảm thấy khó thuyết phục.

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Tối 5/2, lễ trao giải thường niên Đêm hội Weibo chính thức diễn ra với sự góp mặt của hàng loạt sao đình đám như Tân Chỉ Lôi, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử, Dương Mịch, Tiêu Chiến... Tại lễ trao giải, Tiêu Chiến được vinh danh với danh hiệu Weibo King, trong khi Dương Mịch nhận giải Weibo Queen. Đáng chú ý, đây đều là lần thứ 3 hai nghệ sĩ được trao những danh hiệu này.

