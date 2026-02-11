'Công chúa Huawei' Diêu An Na lần đầu đóng phim cổ trang 'Đường cung kỳ án'

Mới đây, đoàn phim Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh giới thiệu poster của Diêu An Na, vai Bùi Dũ, đóng vai trò then chốt trong một vụ phá án ở triều đình.

Ngày 11/2, đoàn phim Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh giới thiệu poster của Diêu An Na, vai Bùi Dũ, đóng vai trò then chốt trong một vụ phá án ở triều đình. Phim bối cảnh thời Đường, xoay quanh những sự việc ly kỳ, bí ẩn trong cung cấm. Diêu An Na đóng vai phụ bên cạnh các diễn viên chính Bạch Lộc, Vương Tinh Việt.

Lần đầu Diêu An Na đóng phim cổ trang, các poster của cô vào danh sách chủ đề gây chú ý nhất mạng xã hội Weibo. Hàng nghìn khán giả nhận xét tạo hình phù hợp nhân vật, Diêu An Na toát vẻ thông minh, sắc bén, của lang y thiên tài - theo miêu tả về nhân vật.

Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh ra mắt từ ngày 5/2, được phần lớn khán giả nhận xét nội dung giàu kịch tính, mang yếu tố bất ngờ, hồi hộp. Diễn xuất của dàn sao cũng được đánh giá tích cực.Diêu An Na 28 tuổi, hoạt động sôi nổi lĩnh vực phim ảnh, trước Đường cung kỳ án, cô đóng các tác phẩm Đến nơi có gió, Lạp băng, Tối tăm và bình minh. Người đẹp thường góp mặt ở các sự kiện thời trang, lễ trao giải phim ảnh.

Diễn viên là con gái út của Nhậm Chính Phi - người sáng lập Huawei, vì thế thường được truyền thông Hoa ngữ gọi là "Công chúa Huawei". Cô gia nhập làng giải trí đầu năm 2021, sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Harvard. Diêu An Na từng phát hành vài MV nhưng đều bị giới chuyên môn và khán giả đánh giá thấp về giọng hát lẫn vũ đạo.

Trên Harper’s Bazaar, An Na từng nói gia thế khiến cô được chú ý nhiều hơn so với những người mới vào nghề khác, song đó cũng là nhược điểm. Cô phải nỗ lực hơn để vượt qua định kiến. Người đẹp cho rằng trong cuộc sống, mỗi người có thể được công nhận, cũng có thể bị nghi hoặc. Cô muốn sống theo ý nguyện của bản thân, coi nghi hoặc là động lực phát triển.

Đi Đến Nơi Có Gió: Nữ phụ Diêu An Na với nét diễn đáng yêu hóa ra là 'công chúa' của CEO tập đoàn Huawei Dù có đất diễn ngắn ngủi trong phim Đi Đến Nơi Có Gió nhưng Diêu An Na vẫn để lại dấu ấn tốt đẹp với diễn xuất tự nhiên, bộc lộ được nét lém lỉnh và trong sáng của nhân vật Tiểu Cầm.

