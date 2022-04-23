Bị mỉa mai khi 'chuyển mình' sang con đường nghệ thuật, phim của Diêu An Na được đề cử Liên hoan phim Cannes lần thứ 75

Sao quốc tế 23/04/2022 20:16

Mới đây, Diêu An Na đã khiến khán giá không khỏi trầm trồ khi bộ phim mà cô đảm nhận vai nữ chính đã lọt vào danh sách đề cử trong Liên hoan phim Cannes lần thứ 75

Xuất thân là con gái nhà tài phiệt, Diêu An Na bất ngờ chuyển sang đóng phim sau quãng thời gian liên tục ra mắt MV và tham gia chương trình truyền hình. Sau đó, nhiều dân mạng Trung Quốc chế giễu ngoại hình và phong thái của cô quá tầm thường, khó làm diễn viên.

 

Tuy nhiên, Diêu An Na đã khiến khán giá không khỏi trầm trồ khi bộ phim mà cô đảm nhận vai nữ chính đã lọt vào danh sách đề cử trong Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Cụ thể, bộ phim "Cliff Rising By The Sea" được đạo diễn bởi Trần Kiếm Oánh với nữ diễn chính là Diêu An Na đã lọt vào danh sách đề cử chính cho hạng mục phim ngắn trong Liên hoan phim Cannes lần thứ 75.

 

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Bộ phim ngắn đầu tiên Diêu An Na tham gia với tư cách diễn viên - Ảnh: Internet

 

Bộ phim này cũng là phim ngắn đầu tiên Diêu An Na tham gia với tư cách diễn viên. "Cliff Rising By The Sea" là một bộ phim thuộc chủ đề thanh xuân học đường, trong phim, Diêu An Na vào vai một cô gái trẻ phải chuyển nhà từ vùng thị trấn lên thành phố lớn. Không chỉ phải làm quen với môi trường mới, nhân vật của Diêu An Na còn bị các bạn học chế giễu vì xuất thân nông thôn.

 

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Diêu An Na là 'công chúa' của tập đoàn Huawei - Ảnh: Internet
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Nhan sắc của nữ diễn viên khi vừa bước chân vào showbiz - Ảnh: Internet

 

Diêu An Na sinh năm 1997, khi sinh ra đã ở sẵn vạch đích, được ngậm thìa vàng từ nhỏ và bao bọc trong nhung lụa. Cô là con gái duy nhất của Nhậm Chính Phi (nhà sáng lập hãng điện thoại Trung Quốc Huawei) với người vợ kém 30 tuổi vốn từng là thư ký của ông.

Nữ diễn viên đã từng sinh sống tại 3 quốc gia là Hồng Kông, Thượng Hải và Anh. Kết quả của cô nàng rich kid này không làm cha mẹ thất vọng khi đỗ được vào Đại học Harvard - ngôi trường danh giá bậc nhất hành tinh. Ngoài chuyên ngành Khoa học máy tính và Thống kê đang theo học, Diêu An Na còn có đam mê với ballet. Khi đang sống ở Thượng Hải năm 15 tuổi, cô đã từng được học múa, và khi đến Harvard, An Na đã tiếp tục môn nghệ thuật này với niềm đam mê.

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Tuy nổi tiếng nhưng lại chẳng thể hiện được chút tài năng diễn xuất nào nên Lưu Hạo Tồn đã bị công chúng nước nhà ghét bỏ ra mặt, thậm chí còn cầu cứu "công chúa Huawei" Diêu An Na hãy dùng thế lực của mình là chèn ép nữ diễn viên này.

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