'Chồng cũ' Dương Mịch hết thời: đi tàu điện ngầm không ai quan tâm, ăn mì gạo rẻ tiền giữa chợ

Lưu Khải Uy sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố anh là nam diễn viên nổi tiếng một thời Lưu Đan. Ngay từ khi còn nhỏ, Lưu Khải Uy đã được bố đưa đi tham gia nhiều sự kiện quảng bá phim của ông khiến chàng trai trẻ lúc ấy đã bắt đầu nhen nhóm ý định vào làng giải trí . Đến năm 1995, Lưu Khải Uy ký hợp đồng với TVB và chính thức trở thành một ngôi sao, anh cũng hoạt động song hành ở 2 mảng phim ảnh và âm nhạc . Lưu Khải Uy có cuộc hôn nhân Dương Mịch nhưng không bao lâu thì rạn nứt rồi ly hôn do ‘ông ăn chả bà cũng ăn nem’ với người thứ 3.

Vào ngày 18/03 vừa qua, Lưu Khải Uy đăng tải video về nhật ký hành trình của mình khi đi du lịch tại một số địa điểm nổi tiếng tại Trung Quốc. Trong ảnh, chúng ta có thể thấy chuyến đi lần này của nam diễn viên là tới Bắc Kinh, nhìn trang phục trông anh rất giản dị. Chồng cũ Dương Mịch mặc một chiếc quần denim màu xanh và che chắn bằng chiếc khẩu trang xám.

Bề ngoài thế này thì Lưu Khải Uy chẳng có tí gì khí chất của một người nổi tiếng cả. Anh dễ dàng hòa nhập với mọi người xung quanh vì dáng vẻ của nam diễn viên chẳng khác gì người đi đường bình thường. Với khung cảnh này, mình cảm thấy Lưu Khải Uy trông rất đơn độc và lẻ loi, trừ ống kính của trợ lý đi bên cạnh quay phim thì chẳng có ai ngó ngàng gì đến anh cả.

Lưu Khải Uy không còn khí chất của một người nổi tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Suốt cả hành trình từ việc đi tàu điện ngầm chung đụng nhiều người, cho đến vào một quán ăn đông đúc, không một người nào nhận ra đây là nam diễn viên Lưu Khải Uy. Là người của công chúng, lại từng nổi tiếng một thời, nay Lưu Khải Uy rơi vào tình cảnh này thật sự xót xa làm sao!

Trước đó khi xuất hiện tại khu chợ ở Vũ Hán, dù Lưu Khải Uy để lộ mặt cũng không có người nào chụp ảnh hay lại xin chữ ký nam diễn viên. Ngôi sao Gia Đình Hạnh Phúc bắt xe đến một khu chợ đêm và dừng trước nhiều quầy hàng ăn. Cuối cùng, anh gọi một bát mì gạo với giá chỉ 5 tệ (18 ngàn đồng). Thật khó có thể ngờ tới ngôi sao Hoa Ngữ nổi tiếng năm nào giờ đây lại đi ăn quán vỉa hè với giá chưa tới 20 ngàn VND.

Ngôi sao Hoa Ngữ nổi tiếng năm nào giờ đây lại đi ăn quán vỉa hè với giá chưa tới 20 ngàn VND - Ảnh minh họa: Internet

Lúc chưa qua Đại Lục phát triển, danh tiếng của Lưu Khải Uy tại Hong Kong cũng chẳng đến nỗi nào, anh cũng là một ngôi sao có tiếng tại nhà đài TVB. Sau khi chuyển hướng bắc tiến, nam tài tử gặp gỡ và bén duyên với Dương Mịch trên phim trường Như Ý (2011). Không chỉ đơn giản là hẹn hò thông thường, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân và có với nhau một cô con gái, đặt tên là Tiểu Gạo Nếp.

Tiểu Gạo Nếp của Dươg Mịch - Lưu Khải Uy - Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc "phim giả tình thật" cho đến khi nên vợ thành chồng với Dương Mịch, sự nghiệp của Lưu Khải Uy lên như diều gặp gió nhờ “ké fame” từ danh tiếng của bà xã. Tuy nhiên, nổi tiếng mà không dựa vào chính mình thì chẳng thể nào được bền lâu. Thế nên sau khi ly hôn với Dương Mịch, Lưu Khải Uy như mất đi một chỗ dựa trong làng giải trí, sự nghiệp của anh bắt đầu xuống dốc không phanh.

Sau ly hôn, sự nghiệp Lưu Khải Uy xuống dốc không phanh - Ảnh minh họa: Internet

Lời mời đóng phim thưa thớt dần, hợp đồng quảng cáo cũng chẳng còn, nam minh tinh đành phải trở về quê nhà Hong Kong. Tuy nhiên, để khỏi bị dư luận đàm tiếu, cho rằng mình hết thời, Lưu Khải Uy và bố của nam diễn viên liền lên tiếng giải thích rằng anh quyết định quay về xứ Cảng Thơm phát triển sự nghiệp là vì con gái, nhưng lý do thực sự là gì thì ai ai cũng đều rõ cả rồi.

Chẳng những thế, vẻ ngoài của Lưu Khải Uy cũng trở thành đề tài bàn tán của dân mạng khi anh đã già đi trông thấy ở độ tuổi U50. Đôi mắt sụp mí, gương mặt cũng lộ dấu vết của thời gian, quả thực nam minh tinh đã xuống phong độ hơn trước rất nhiều.

Lưu Khải Uy xuống phong độ rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Trạng thái hiện tại của Lưu Khải Uy thật sự khiến một người từng xem phim và thích anh như mình cảm thấy thật chua xót. Dù sao thì hiếm có ai có thể giữ mãi thời hoàng kim của mình, dù thời đã qua nhưng hy vọng Lưu Khải Uy có thể sống vui vẻ, và hạnh phúc với những gì mình đang có.