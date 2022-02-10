Bị che bai thua kém Dương Mịch trong Cbiz, Lưu Khải Uy vẫn được ngưỡng mộ khi làm được điều này

Sao quốc tế 10/02/2022 10:41

Vào ngày 6/2, trang tin tức Sohu đã có một bài đăng về cuộc sống và công việc hiện tại của Lưu Khải Uy.

Dạo gần đây, trên các trang mạng bàn tán xôn xao về tin đồn Lưu Khải Uy đang cố tình chia cắt Dương Mịch và con gái. Mới đây, trang Sohu bất ngờ đưa tin về việc Lưu Khải Uy vì muốn dành thời gian cho con gái mà từ bỏ nghiệp diễn để chuyển hướng sang đầu tư nhà đất.

Cụ thể, trang truyền thông này cho biết nam thần họ Lưu vẫn một mình nuôi con, hết lòng vì bé Tiểu Gạo Nếp sau khi ly hôn Dương Mịch. Được biết, vào dịp Tết này, Lưu Khải Uy đã về nhà trước 1 tháng và sắp xếp tận 3 tháng nghỉ ngơi để ở bên con gái. 

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Con gái Gạo Nếp Nhỏ vẫn luôn quấn quýt lấy bố - Ảnh: Internet

Từ sau khi ly hôn Dương Mịch năm 2018, Lưu Khải Uy ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội. Nam diễn viên chú tâm vào công việc và được khen ngợi bởi hình ảnh "ông bố bỉm sữa" khi một mình chăm sóc con gái nhỏ.

Do đó, dù tiếng tăm trong giới giải trí của nam diễn viên đã "mất nhiệt" nhưng anh lại có vẻ "phất lên" bằng con đường đầu tư kinh doanh. Tính đến năm 2021, tổng tài sản ròng của chồng cũ Dương Mịch đã lên đến 700 triệu Đài tệ (gần 600 tỷ đồng), anh còn sở hữu nhiều tòa nhà ở Hong Kong. Trang Sohu dành vô số lời ngợi khen cho mỹ nam đình đám và cho rằng, quả thật sự nghiệp kinh doanh, đầu tư của anh phát triển không kém sự nghiệp diễn xuất.

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Lưu Khải Uy khiến cả Cbiz choáng nặng trước khối bất động sản trị giá gần 600 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Điều này phần nào đập tan những lời xì xào bàn tán về việc Lưu Khải Uy thua kém Dương Mịch hậu ly hôn. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn nhận được cảm tình lớn từ phía công chúng với hình ảnh luôn chăm lo con cái, trái ngược hẳn với sự vô tâm, ít có động thái thể hiện tình cảm với Tiểu Gạo Nếp của vợ cũ.

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