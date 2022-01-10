Bị con gái hỏi còn yêu Dương Mịch không, Lưu Khải Uy chỉ nói một câu khiến cho vợ cũ khóc đến thảm thương

Câu trả lời này của Lưu Khải Uy cũng phần nào khẳng định bản thân vẫn còn tình cảm với Dương Mịch nhưng lại không hề nuôi hy vọng rằng cô sẽ quay về.

Khi ly hôn cách đây 3 năm, dư luận đều cho rằng Dương Mịch sẽ giành quyền nuôi con vì xét về mặt kinh tế hay tình cảm thì cô không hề thua kém chồng cũ, tuy nhiên đến cuối cùng thì Lưu Khải Uy mới là người đảm nhận trọng trách này. Cũng vì vậy mà Dương Mịch thường xuyên phải hứng chịu chỉ trích của mọi người, cho rằng cô chỉ yêu công việc mà không hề quan tâm đến con gái.

Dương Mịch thường xuyên phải hứng chịu chỉ trích vì giao quyền nuôi con gái cho Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Mới đây, một bài viết trên trang QQ đã vô tình tiết lộ về cảm xúc mà Lưu Khải uy dành cho Dương Mịch sau 3 năm ly hôn. Cụ thể, trong một lần đang chơi với con gái, nam tài tử được cô bé hỏi rằng: "Bố có còn yêu mẹ không?". Vì câu hỏi có phần bất ngờ và khó đoán này của con gái, Lưu Khải Uy đã "đứng hình" mất vài giây.

Tuy nhiên, Lưu Khải Uy sau đó vẫn từ tốn trả lời cho con gái nhỏ rằng: "Bồ từng rất yêu mẹ của con, nhưng hiện tại thấy mẹ con hạnh phúc mới là điều mà bố mong mỏi nhất.". Sau khi nói cho con gái nghe, Lưu Khải Uy cũng tự dưng rơi nước mắt không ngừng. Sau đó, không hiểu vì sao câu chuyện này đã được truyền tới tai Dương Mịch khiến cô nghe xong cũng bật khóc nước nở.

Dương Mịch đã khóc đến thảm thương khi nghe được cuộc trò chuyện của chồng cũ và con gái - Ảnh: Internet

Dù sau khi cặp đôi ly hôn có rất nhiều lời đồn không hay về lý do mà họ đã tan vỡ nhưng phía người hâm mộ vẫn luôn mong cả hai có thể tái hợp. Tuy vậy, điều này khó có thể xảy ra vì từ lâu cả hai chỉ tồn tại duy nhất một sợi dây kết nối đó là bé Tiểu Gạo Nếp.

Không chỉ sở hữu nhan sắc 'đốn tim', Dương Mịch còn khiến dân tình nể phục vì EQ cao ngất Không chỉ sở hữu nhan sắc cực phẩm, những hành động, cử chỉ thông minh của Dương Mịch đã nhận được lời khen của công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-con-gai-hoi-con-yeu-duong-mich-khong-luu-khai-uy-chi-noi-mot-cau-khien-cho-vo-cu-khoc-den-tham-thuong-445254.html