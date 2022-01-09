Mỹ nhân Cbiz đọ sắc khi diện váy Georges Hobeika: Dương Mịch, Nhiệt Ba kiêu sa, Tống Thiến bị chê như hàng chợ

Lưu Diệc Phi không đóng phim nhiều, thế nhưng, danh sách sao hạng A của Cbiz thì lúc nào cũng phải có tên. Điều này được lý giải qua chính tủ đồ toàn hàng hiệu cao cấp của "thần tiên tỷ tỷ”. Có vẻ như, mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp vô cùng yêu thích những mẫu đầm của thương hiệu Georges Hobeika. Mỗi khi mặc lên, nàng Tiểu Long Nữ đều khiến mỗi bộ trang phục tỏa sáng và có sức hút hơn cả.

Tại sự kiện Super Elle, Dương Mịch trở thành tâm điểm chú ý khi chọn thiết kế váy ngắn đính kết cầu kỳ của thương hiệu Georges Hobeika. Thiết kế xẻ sâu phần ngực giúp cô phô bày vòng một căng đầy, gợi cảm. Bộ đầm của Dương Mịch nằm thuộc BST Xuân Hè 2021 của hãng, chưa ai có "vinh hạnh"được trưng diện

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng từng gây sốt khi diện váy Couture mùa xuân của thương hiệu xa xỉ Georges Hobeika khi đến dự sự kiện ở Đài Loan năm 2018. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều thu hút mọi ánh nhìn bởi khí chất sang chảnh.

Đường Yên

Đường Yên luôn được ví như nữ thần và là một trong những biểu tượng thời trang của làng giải trí xứ Trung. Khi diện chiếc váy Haute Couture của hãng Georges Hobeika trong sự kiện Cosmo Glam Night tại Thượng Hải hồi cuối năm 2020, người đẹp thu hút mọi ánh nhìn.

Trong một lần khác, nữ diễn viên cũng gây sốt với thân hình mảnh mai khi diện váy của thương hiệu Georges Hobeika dài thướt tha.

Lưu Thi Thi

Không cần bàn cãi quá nhiều về nhan sắc của Lưu Thi Thi, mỗi lần xuất hiện cô đều gây choáng váng đất trời bởi nét đẹp hiếm có. Diện váy của thương hiệu Georges Hobeika, Lưu Thi Thi khiến dân tình phải trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất ngút ngàn.

Triệu Lệ Dĩnh

Chiếc váy sequin lấp lánh của thương hiệu Georges Hobeika khiến Triệu Lệ Dĩnh như mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ. Người đẹp khoe triệt để nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ với vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Nhắc đến mỹ nhân diện váy Haute couture của thương hiệu George Hobeika thì không thể thiếu Địch Lệ Nhiệt Ba. Chiếc đầm nhung màu xanh nước biển với phần lưng xuyên thấu điểm xuyến các hạt đá ngọc lấp lánh khiến mỹ nhân Tân Cương trở nên vô cùng quyến rũ.

Một lần khác, ngôi sao Trường Ca Hành mặc đồ của Georges Hobeika tham dự Lễ trao giải của Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Điện ảnh Trung Quốc hồi tháng 09/2019.

Cảnh Điềm

Không hổ danh là "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", khi diện bộ váy đen được đính đá cầu kỳ tôn lên làn da trắng nõn, Cảnh Điềm khiến bao người phải ngất ngây vì nhan sắc xinh đẹp ngút ngàn.

Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát diện đầm đuôi cá thuộc BST Xuân Hè 2018 của Georges Hobeika trong bữa tiệc bên lề LHP Cannes cùng năm. Chiếc váy được thiết kế cổ chữ V xẻ sâu khoe xương quai xanh gợi cảm và thân hình quyến rũ của mỹ nhân Tân Cương.

Quan Hiểu Đồng

Tại một sự kiện khác năm 2020, Quan Hiểu Đồng diện chiếc đầm trắng tinh khôi của Georges Hobeika. Nữ diễn viên trông giống như một nàng tiên đi lạc xuống trần gian.

Tống Thiến

Tống Thiến bị chê kém sang khi mặc váy thiết kế Haute Couture đến từ nhà mốt Georges Hobeika. Lối trang điểm quá sắc và chiếc giày lệch tông khiến Tống Thiến bị chê bai thậm tệ. Nhiều fan còn chê Tống Thiến mặc đồ nhìn như hàng Taobao chứ không phải hàng hiệu cao cấp Haute Couture.