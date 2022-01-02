10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 02/01/2022 10:30

Năm 2021 chứng kiến màn so tài đọ sắc của hàng loạt mỹ nhân trong các tác phẩm cổ trang đình đám.

Năm 2021 truyền hình Hoa ngữ chứng kiến nhiều bộ phim cổ trang thành công. Không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung đặc sắc, trang phục đẹp mắt mà khán giả còn vô cùng yêu thích nét đẹp cổ đại của từng nhân vật trong phim. Dưới đây là top 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2021.

Hạng 10: Chương Tử Di

Vị trí thứ 10 thuộc về nhân vật Vương Huyên do Chương Tử Di thủ vai trong Thượng Dương Phú. Thực lòng mà nói, việc Chương Tử Di vào vai một cô gái trẻ khiến nhiều khán giả lấn cấn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tạo hình của cô ấy rất xinh đẹp.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 1

Ở những tập đầu, minh tinh 42 tuổi bị chê diễn xuất có phần hơi gượng gạo khi đóng vai thiếu nữ. Nhưng ở giai đoạn sau, nữu diễn viên nhận được sự đồng tình của khán giả khi đóng Vương Huyên lúc trưởng thành.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 2

Hạng 9: Châu Đông Vũ

Vị trí thứ 9 thuộc về Châu Đông Vũ trong Thiên Cổ Quyết Trần. Tuy nhiên việc đưa Đông Vũ vào danh sách này còn gây tranh cãi. Vì dáng người nhỏ bé nên Châu Đông Vũ thực sự không toát lên được khí chất của nữ chính.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 3 

Diễn xuất trong bộ phim này không phát huy được năng lực của cô mà ngược lại, nữ diễn viên đang khá gượng ép để giống hình tượng của  hai đàn chị đi trước là Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 4 

Hạng 8: Châu Dã

Vị trí thứ 8 thuộc về Châu Dã trong Sơn Hà Lệnh. Sau thành công vang dội của Sơn hà lệnh, không chỉ 2 nam chính Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nổi danh mà nữ phụ Cố Tương do Châu Dã thủ vai cũng thu hút được lượng lớn fan hâm mộ.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 5 

Là một diễn viên thế hệ mới, kỹ năng diễn xuất của Châu Dã khá vững, ngoại hình cũng vô cùng dễ thương. Dù chỉ là một vai phụ nhưng Châu Dã đã thành công khi để lại được dấu ấn trong lòng khán giả.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 6

Hạng 7: Ngô Tuyên Nghi

Ngô Tuyên Nghi của Đấu La Đại Lục đứng thứ 7. Hiện nay, Ngô Tuyên Nghi đang là tên tuổi được “thơm lây” với thành công của bộ phim Đấu la đại lục. Cô không đẹp như nữ thần nhưng nét diễn của cô ấy lại khiến khán giả ấn tượng khó quên.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 7

 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 8

Hạng 6: Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng vị trí thứ 6 với vai diễn Lý Trường Ca trong Trường ca hành. Trong Trường ca hành, Địch Lệ Nhiệt Ba hoá thân vào nhân vật Lý Trường Ca đầy sức hấp dẫn, làm việc gọn gàng, nhanh nhẹn, độc lập tự cường. Dù không phải tạo hình cổ trang đẹp nhất của Nhiệt Ba nhưng cô vẫn được đánh giá cao trong bộ phim này.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 9

 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 10

 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 11

Hạng 5: Bạch Lộc

Đứng ở vị trí thứ 5 là Bạch Lộc trong Trường An Như Cố. Vai diễn Thôi Thời Nghi dịu dàng, đáng yêu và toát ra khí chất của phụ nữ Trung Quốc thời xưa khiến nhiều khán giả đắm say.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 12

Từng gây ấn tượng với vai nữ chính trong Trường quân đội liệt hoả, thế nhưng, Bạch Lộc chỉ thực sự nổi tiếng khi tái xuất màn ảnh nhỏ với nhân vật Thôi Thời Nghi trong Châu sinh như cố.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 13

 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 14

Hạng 4: Đàm Tùng Vận

Nhân vật La Thập Nhất Nương của Đàm Tùng Vận trong Cẩm tâm tựa ngọc đứng ở vị trí thứ 4. Dù không phải lúc nào cũng được khen ngợi về nhan sắc nhưng tạo hình trong bộ phim lần này của Đàm Tùng Vận khiến khán giả rất hài lòng. Gương mặt không quá sắc sảo, dáng người thấp nhưng Đàm Tùng Vận vẫn đánh gục khán giả với vẻ đẹp dịu dàng tựa như ngọc.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 15

 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 16

 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 17

Hạng 3: Triệu Lệ Dĩnh

Đứng ở vị trí thứ 3 là Triệu Lệ Dĩnh của Hữu phỉ. Dù vóc dáng nhỏ bé nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn toát lên khí chất của một nữ hiệp mạnh mẽ, kiên cường trong Hữu Phỉ. Vẻ ngoài của cô được đánh giá là phù hợp với nguyên tác.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 18

 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 19

 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 20

Hạng 2: Dương Mịch

Ở vị trí thứ 2 là nhâ vật Phương Hải Thị do Dương Mịch thủ vai trong phim Hộc Châu phu nhân. Tạo hình cổ trang của Dương Mịch trong phim làm nức lòng các fan hâm mộ. Khi là nam nhân thì phong nhã, lẫm liệt. Khi là nữ nhân thì kiêu sang, mềm mại. Đặc biệt tạo hình dị vực của cô còn được ví như tiên tử và gợi nhớ đến vai diễn đình đám là Vương Chiêu Quân.

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 21

 

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 22

Hạng 1: Tống Dật

Vị trí quán quân thuộc về nữ chính trong bộ phim Ở rể, đó chính là Tống Dật. Nữ diễn viên xuất sắc vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch để trở thành mỹ nhân cổ trang đẹp nhất năm 2021 của màn ảnh Hoa ngữ. Trong bộ phim này, nhân vật của Tống Dật đáp ứng đủ 3 yêu cầu của khán giả là nhan sắc, khí chất và tạo hình. 

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 23

 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 24

Vẻ dịu dàng, đoan trang của Tống Dật trong phim phù hợp với thần thái sang trọng của tiểu thư con nhà quyền quý Tô Đàn Nhi. Cô đã thể hiện rất tốt vai một tiểu thư khuê các xuất thân giàu có, đoan trang, hiền dịu nhưng cũng không kém phần thông minh, kiêu ngạo, sắc sảo nhưng đôi lúc lại khờ khạo, ngây ngô.  

10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 25

 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021: Top 1 là ai mà “chặt đẹp” Dương Mịch, Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba? - Ảnh 26 

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