Sau khi 'kết đôi' với Dương Mịch, sự nghiệp của những nam thần Cbiz này vụt lên 'như diều gặp gió'

Sao quốc tế 20/12/2021 14:03

Nhiều sao nam Hoa ngữ đã thành danh sau khi được đóng cặp cùng "nữ hoàng rating" Dương Mịch.

Dương Mịch hiẹn là nữ diễn viên có ngoại hình và năng lực diễn xuất thuộc hàng gạo cội trong Cbiz. Từ khi ra mắt cho tới tận bây giờ, nữ diễn viên sinh năm 1986 đã đóng rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu công ty giải trí, không ít nghệ sĩ trẻ bước ra từ cái nôi do Dương Mịch xây dựng, chẳng hạn như Địch Lệ Nhiệt Ba. Suốt hành trình theo đuổi nghệ thuật, Dương Mịch được khán giả gọi với rất nhiều danh xưng mỹ miều nhưng có lẽ danh hiệu "nữ hoàng rating" là điều khiến cô tự hào nhất.

Phùng Thiệu Phong

Từng hợp tác cùng Dương Mịch trong bộ phim "Cung Tỏa Tâm Ngọc", Phùng Thiệu Phong từng bước tạo được dấu ấn trong lòng công chúng. Màn hợp tác ăn ý của cả hai cùng việc thường xuyên bị chụp lại nhiều hành động thân mật khiến khán giả đều hy vọng cặp đôi sẽ "phim giả tình thật". Không chỉ vậy, tài tử 42 tuổi còn từng thừa nhận Dương Mịch chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng anh.

 

Bên cạnh đó, cũng nhờ thành công từ bộ phim này, Dương Mịch đi đến ngôi vị "nữ hoàng rating", còn Phùng Thiệu Phong nhận được nhiều dự án phim mới rồi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, hôn nhân chưa đầy 2 năm sau hôn nhân, họ đã 'đường ai nấy đi".

Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong ra mắt lần đầu với tư cách là một ca sĩ nhưng độ nổi tiếng còn chưa cao. Sau đó, anh trở thành bạn diễn của Dương Mịch trong "Cổ Kiếm Kỳ Đàm" và trở nên nổi tiếng. Sau khi hợp tác trong dự án phim điện ảnh "Phanh nhiên tinh động", đôi bạn thân này còn thường xuyên tham gia chung những show giải trí, thực tế. Vì những cử chỉ quá thân thiết giữa họ, cư dân mạng đã tung tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa cả hai ngày càng nhiều. 

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Thậm chí, cả hai từng có tin đồn vu khống rằng Dương Mịch đã ngoại tình với Lý Dịch Phong và còn có thai với anh. Lý Dịch Phong buộc phải nhờ đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Điều đáng tiếc là vì những tin đồn này, cặp đôi cũng hạn chế tương tác với nhau, không còn thân thiết như xưa để tránh những tin không hay xuất hiện.

Lộc Hàm

Là một mỹ nam đình đám ra mắt tại Hàn Quốc, Lộc Hàm sau đó trở về Trung Quốc và thu hút vô số người hâm mộ nhờ vào vẻ ngoài điển trai. Anh đóng chung với Dương Mịch trong "Tôi Là Nhân Chứng".

Dù kỹ năng diễn xuất của Lộc Hàm không được như kỳ vọng nhưng chính bộ phim hợp tác cùng đàn chị này đã đẩy mức độ nổi tiếng của Lộc Hàm lên đỉnh cao.

Hoàng Tử Thao

Một nam ca sĩ, diễn viên nữa chúng tôi muốn nhắc đến chính là Hoàng Tử Thao. Anh cũng như Lộc Hàm, xuất thân từ nhóm EXO và trở về Trung Quốc hoạt động. Khi cùng Dương Mịch tham gia Người Đàm Phán, kỹ năng diễn xuất của Hoàng Tử Thao không làm hài lòng công chúng.

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Tuy nhiên, với sự năng động và cần cù của mình, nhiều người tin Hoàng Tử Thao chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Hiện tại, anh được coi là sao lưu lượng tuyến đầu, sánh ngang với nam thần Dương Dương và Trương Nghệ Hưng.

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Mới đây, Dương Mịch "gây sốt" với diện mạo "nàng luật sư" vô cùng xinh đẹp và khí chất toả sáng trong bộ phim ngôn tình với Hứa Khải.

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Từ khóa:   sao Hoa ngữ Dương Mịch Phùng Thiệu Phong

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