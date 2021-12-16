Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ

Sao quốc tế 16/12/2021 07:30

Trong năm 2021, nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, hóa thân thành bác sĩ trên màn ảnh khiến khán giả trầm trồ.

Dương Mịch

Dương Mịch trong vai Tiêu Nghiên - một nữ bác sĩ đa khoa xinh đẹp, thông minh và có tay nghề cao trong phim Cảm Ơn Bác Sĩ- Thank You, Doctor. Câu chuyện chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách ICU 48 Giờ của tác giả Sheng Li. Diễn biến xoay quanh cuộc sống thầm lặng cứu người của các bác sĩ cũng như câu chuyện tình cảm của họ.

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 1

Tạo hình bác sĩ của Dương Mịch nhận về đông đảo lời khen ngợi. Gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của cô nàng khi khoác lên chiếc áo blouse trắng đã chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 2

Lý Thấm

Trong Quân Trang Thân Yêu, Lý Thấm vào vai Hạ Sơ - nữ bác sĩ quân y ấm áp, chính trực và lương thiện. Bộ phim là câu chuyện tình yêu và sự nghiệp của một nữ bác sĩ quân nhân ấm áp Hạ Sơ và anh chàng sĩ quan lạnh lùng Lương Mục Trạch.

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 3

Hạ Sơ (Lý Thấm thủ vai) là một bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm và điều này đã giúp cô giữ bình tĩnh khi đối mặt với những tình huống sinh tử. Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, nữ diễn viên khiến khán giả bị mê hoặc nhờ nét đẹp tinh khôi.

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 4

Trương Dư Hi

Trương Dư Hi sẽ hóa thân thành nhân vật Chu Cựu trong bộ phim Gió nam hiểu lòng tôi. Cô nàng là bác sĩ ngoại khoa, tính cách hiền lành, ấm áp nhưng lại rất kiên cường.

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 5

Gió Nam hiểu lòng tôi là bộ phim truyền hình do Hoan Thụy sản xuất, kể về câu chuyện "ngược luyến tàn tâm" giữa nhà thực vật học Phó Vân Thâm (Thành Nghị) và bác sĩ Chu Cựu (Trương Dư Hi). Cả hai ban đầu cùng nhau lên đường tìm kiếm một loại thảo dược quý, thế nhưng sau đó nhiều hiểu lầm nảy sinh mà dẫn tới chia tay. Chưa dừng lại ở đó, Chu Cựu còn phát hiện ra Phó Vân Thâm có liên quan đến cái chết của mẹ mình. Kể từ đó, chuỗi bi kịch kéo dài mới chính thức bắt đầu.

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 6

Dương Tử

Dương Tử hoá thân vai nữ bác sĩ Hạ Đốn trong Nữ bác sĩ tâm lý. Tình cờ vướng phải 1 sự việc kỳ quái mà bác sĩ tâm lý Hạ Đốn phải chịu một cú sốc lớn trong sự nghiệp. Sau đó, cô được trao cơ hội trở thành MC của chương trình tư vấn tâm lý tình cảm trên radio.

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 7

Nữ bác sĩ tâm lý được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tất Thục Mẫn - 1 bác sĩ khoa nội có tiếng, đứng hạng thứ 14 trong danh sách những nhà văn giàu nhất Trung Quốc. 

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 8

Mã Tư Thuần

Mã Tư Thuần vào vai Mễ Kha - bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh có tính cách tốt bụng, ngọt ngào những cũng rất thẳng thắn, quyết liệt trong bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh. Mặc dù không được khen ngợi nhiều bởi tạo hình trong phim thế nhưng với gương mặt trẻ trung, rạng rỡ, Mã Tư Thuần đã làm tan chảy trái tim người hâm mộ.

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 9Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 10

Trương Huệ Văn

Xin Chào Ngọn Lửa Xanh là bộ phim y khoa vừa mới lên sóng trong tháng 7 vừa qua. Vai nữ chính do Trương Huệ Văn thủ vai nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả và các nhà phê bình phim. Nhân vật Yến Lam của Trương Huệ Văn tái hiện khá tốt hình ảnh bác sĩ quả cảm, không ngại hiểm nguy hết lòng cứu chữa bệnh nhân. Nhan sắc xinh đẹp của cô cũng được netizen xuýt xoa ngưỡng mộ.

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 11Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 12

Triệu Lệ Dĩnh 

Triệu Lệ Dĩnh vào vai một bác sĩ có vấn đề tâm lý, với ánh mắt sắc lạnh và vẻ bí ẩn trong bộ phim Ai Là Hung Thủ. Đây được coi là vai diễn phức tạp nhất trong số các vai nữ diễn viên đã đóng từ trước đến nay. Đây cũng được xem là vai diễn phản diện thứ 2 trong sự nghiệp diễn xuất của cô. 

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 13Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 14Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ - Ảnh 15

Nhiều người tin rằng, sự đổi mới trong vai bác sĩ sẽ đem đến một màu sắc mới, một hình tượng nhân vật phản diện đáng sợ.                                                                                                         

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So kè tạo hình "cái bang" của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh chưa bằng Giang Nhất Yến

Để phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim, các mỹ nhân Hoa ngữ đình đám đã thử sức với style “cái bang” trên màn ảnh. Mặc dù vậy, tạo hình lem luốc cũng không che được vẻ đẹp và khí chất của các nữ diễn viên.

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