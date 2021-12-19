Sánh vai với 'tình trẻ kém 9 tuổi', Dương Mịch không hề 'lép vế', thậm chí còn được khen ngợi vì điều này

Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ của Dương Mịch đã "xả" một loạt ảnh nữ diễn viên trong tạo hình của nhân vật luật sư Tần Thi (Định luật tình yêu 80/20). Trong ảnh, nữ diễn viên diện quần jean và áo khoác măng tô màu nâu nhạt. Người đẹp để tóc buông xõa trên vai, đồng thời trang điểm trông vô cùng tươi tắn, ngọt ngào.

Với đôi chân thon dài, vòng eo con kiến cùng gương mặt xinh đẹp, Dương Mịch dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Nhìn Dương Mịch tỏa sáng,cư dân mạng càng thêm tự tin rằng phim "Định luật tình yêu 80/20" sẽ đạt được thành công khi chính thức ra mắt.