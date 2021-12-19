Sánh vai với 'tình trẻ kém 9 tuổi', Dương Mịch không hề 'lép vế', thậm chí còn được khen ngợi vì điều này

Mới đây, Dương Mịch "gây sốt" với diện mạo "nàng luật sư" vô cùng xinh đẹp và khí chất toả sáng trong bộ phim ngôn tình với Hứa Khải.
- Dương Mịch bị bắt gặp hẹn hò với 'đàn em kém 9 tuổi', lộ nhan sắc đời thực khiến dân tình ngỡ ngàng
- Những mỹ nhân 'mình hạc xương mai' thống trị Cbiz: Dương Mịch như 'bộ xương di động', người cuối cùng còn gây sửng sốt hơn
Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ của Dương Mịch đã "xả" một loạt ảnh nữ diễn viên trong tạo hình của nhân vật luật sư Tần Thi (Định luật tình yêu 80/20). Trong ảnh, nữ diễn viên diện quần jean và áo khoác măng tô màu nâu nhạt. Người đẹp để tóc buông xõa trên vai, đồng thời trang điểm trông vô cùng tươi tắn, ngọt ngào.
Với đôi chân thon dài, vòng eo con kiến cùng gương mặt xinh đẹp, Dương Mịch dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Nhìn Dương Mịch tỏa sáng,cư dân mạng càng thêm tự tin rằng phim "Định luật tình yêu 80/20" sẽ đạt được thành công khi chính thức ra mắt.
Trước tạo hình không hề khiến Dương Mịch "già dặn", nhiều người "đứng ngồi không yên" và tò mò về "phản ứng hoá học" trong phim của cặp đôi 'chị em" này. Được biết, ngoài đời thực, Dương Mịch lớn hơn nam chính Hứa Khải đến 9 tuổi. Bộ phim "Định luật tình yêu 80/20" hiện đã được kiểm duyệt thành công và chờ ngày phát sóng.
Bộ phim này là cau chuyện xoay quanh nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch) bị cha mình ép hôn tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Biết được kế hoạch của cha, anh trai Tần Thi thay cô định đoạt chuyện cưới xin, nhưng rồi cô phải lấy Dương Hoa (Hứa Khải) là thiếu gia của tập đoàn đối thủ cũng đang bị mẹ sắp xếp hôn nhân. Hai người xa lạ trở thành vợ chồng dưới áp lực gia tộc nhưng dần dần cũng nảy sinh tình cảm và bên nhau trọn đời.