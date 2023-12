Tin tức dưa Cbiz ngày 29/12: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ năm 2022, Dương Mịch không diễn 'Kiều tàng'

8. Dương Tử năm nay đi tiệc cuối năm đài Hồ Nam.



9. “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” tuy vẫn chưa chiếu nhưng luôn nằm trong danh sách dự bạo, rất nhiều người quan tâm bộ phim này.



10. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang trong trạng thái nghỉ ngơi, năm nay trước tết âm lịch sẽ không vào đoàn mới.



11. Trước mắt tài nguyên của Trương Dư Hi đều là webdrama vốn đầu tư thấp.



12. Trần Tinh Húc tiếp theo sẽ cùng nhóm hoa 85 hợp tác.



13. Phạm Thừa Thừa hiện tại đi show chỉ để đặt nền móng xây dựng duyên người qua đường và quốc dân độ, con đường chính vẫn là phim ảnh.



14. Bộ phim tiếp theo của Dương Tử là hợp tác với đài hoa quả, bên đài hoa quả đã cùng đoàn đội nàng chào hỏi qua lại



15. CSC gần đây vẫn luôn cùng đoàn đội của đệ đệ 4 chữ bàn chuyện hợp tác.



16. Sang năm Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ, trước mắt sẽ tham gia show Vũ Đạo Sinh 2.



17. Dương Mịch Khả năng không diễn Kiều tàng nữa vì mãi không tìm được nam chính thích hợp, hiện tại nàng đang xem 1 bộ tỉ đệ luyến, cuối năm sẽ tham ra tiệc vượt năm đài Hồ Nam.





18. Đoàn đội của Triệu Lệ Dĩnh rất xem trọng Hạnh Phúc đến vạn gia, dồn rất nhiều tài nguyên vào tuyên truyền phim, muốn dùng bộ này hướng đến giải nữ chính Bạch Ngọc Lan.



19. Ngô Lỗi cơ bản không phối hợp với bất luận CP nào marketing, chỉ nghĩ an tâm diễn phim, hiện tại trên tay cậu ấy không thiếu kịch bản, xuân vãn cũng mời cậu ấy.



20. Thẩm Nguyệt hiện tại tham gia sự vụ gì đều sẽ tự gọi taxi đi, công ty không sắp xếp xe cho nàng.



21. Mỹ dung nữ tinh đã cùng chồng trước ngả bài với nhau, nếu đối phương tiếp tục muốn dành quyền nuôi con, nàng sẽ đem tin hắc chồng trước toàn bộ công khai, chồng trước hiện tại đi khắp nơi xã giao, nhưng không khả quan.



22. Đỉnh lưu nọ ở Hoành Điếm khai trương tiệm bánh ngọt, ngày thường thường xuyên sẽ đem một ít bánh trong tiệm đưa cho đoàn phim và các nhóm diễn viên nhỏ ăn.



23. Đế đô tiểu công chúa gần nhất có phim nào đó bị chê, đoàn đội nàng còn phát bản thảo muốn vãn hồi duyên người qua đường, bản thảo phần lớn đều là nói nàng cùng nam chính rất có CP cảm linh tinh.



24. Vô Ưu Độ không có gì thay đổi vẫn là Nhậm Gia Luân diễn chính.





25. Tiểu hoa mặt tròn phim mới nam chính kỳ thật cũng cố ý tìm tiểu sinh đang hồng, nhưng sau đó bên đầu tư lại yêu cầu 1 nam idol tuyển tú. So sánh ra tiểu hoa có mức độ nổi tiếng, nhiệt độ đều so với nam thần tượng hơi cao một ít, lại hợp với đề tài nội dung phim, lúc tuyên truyền không có gì bất ngờ xảy ra liền phải lấy tiểu hoa làm chủ.



26. Triệu Lệ Dĩnh năm nay sẽ vượt năm trong đoàn phim Dã Man Sinh Trưởng.



27. Vân Tương Truyện do Trần Hiểu, Mao Hiểu Đồng đóng chính dự kiến lên sóng quý 1-2022.

(Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Phim - Tin tức giải trí Hoa ngữ)