Tin tức dưa Cbiz ngày 29/12: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ năm 2022, Dương Mịch không diễn 'Kiều tàng'

Sao quốc tế 29/12/2021 16:15

Cùng điểm qua những tin tức “dưa” Cbiz có trong ngày hôm nay (29/12).

1. Vương Tuấn Khải giờ đã quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, đoàn đội cũng luôn chú ý, cậu ấy thường xuyên nhờ đến chuyên gia dinh dưỡng để giúp mình điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý nhất. Những bộ phim đã quay của cậu ấy trong năm nay, đến 2022 cũng sẽ lần lượt lên sóng, lễ trao giải Kim Kê, cậu ấy cũng sẽ có một sân khấu riêng.

2. Cúc Tịnh Y đã mong chờ để được nhập đoàn phim từ lâu, cô ấy rất có tham vọng với sự nghiệp, khi nhập đoàn sẽ mời mọi người uống cà phê và trà sữa, thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ đem tặng các nhân viên những sản phẩm mà cô ấy làm người đại diện.

Tin tức dưa Cbiz ngày 29/12: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ năm 2022, Dương Mịch không diễn 'Kiều tàng' - Ảnh 1

3. "Ngự Giao Ký" của Địch Lệ Nhiệt Ba vầ Nhậm Gia Luân dự kiến sẽ lên xong vào mùa xuân tới, khung giờ phát sóng không tệ.

4. Triệu Lệ Dĩnh năm nay rất bận, cô ấy có lẽ phải đón năm mới cùng với đoàn phim rồi.

5. Châu Đông Vũ về sau sẽ tiếp tục đi theo con đường "thiếu nữ".

6. Dương Mịch có bìa Cosmo.

7. Tống Á Hiên có một chú cún nhỏ, rất quấn quýt với cậu ấy, chú cún cũng rất thông minh, thường xuyên làm nũng để xin đồ ăn.

Tin tức dưa Cbiz ngày 29/12: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ năm 2022, Dương Mịch không diễn 'Kiều tàng' - Ảnh 2

8. Dương Tử năm nay đi tiệc cuối năm đài Hồ Nam.

9. “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” tuy vẫn chưa chiếu nhưng luôn nằm trong danh sách dự bạo, rất nhiều người quan tâm bộ phim này.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang trong trạng thái nghỉ ngơi, năm nay trước tết âm lịch sẽ không vào đoàn mới.

11. Trước mắt tài nguyên của Trương Dư Hi đều là webdrama vốn đầu tư thấp.

12. Trần Tinh Húc tiếp theo sẽ cùng nhóm hoa 85 hợp tác.

13. Phạm Thừa Thừa hiện tại đi show chỉ để đặt nền móng xây dựng duyên người qua đường và quốc dân độ, con đường chính vẫn là phim ảnh.

14. Bộ phim tiếp theo của Dương Tử là hợp tác với đài hoa quả, bên đài hoa quả đã cùng đoàn đội nàng chào hỏi qua lại

15. CSC gần đây vẫn luôn cùng đoàn đội của đệ đệ 4 chữ bàn chuyện hợp tác.

16. Sang năm Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ, trước mắt sẽ tham gia show Vũ Đạo Sinh 2.

17. Dương Mịch Khả năng không diễn Kiều tàng nữa vì mãi không tìm được nam chính thích hợp, hiện tại nàng đang xem 1 bộ tỉ đệ luyến, cuối năm sẽ tham ra tiệc vượt năm đài Hồ Nam.

Tin tức dưa Cbiz ngày 29/12: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ năm 2022, Dương Mịch không diễn 'Kiều tàng' - Ảnh 3

18. Đoàn đội của Triệu Lệ Dĩnh rất xem trọng Hạnh Phúc đến vạn gia, dồn rất nhiều tài nguyên vào tuyên truyền phim, muốn dùng bộ này hướng đến giải nữ chính Bạch Ngọc Lan.

19. Ngô Lỗi cơ bản không phối hợp với bất luận CP nào marketing, chỉ nghĩ an tâm diễn phim, hiện tại trên tay cậu ấy không thiếu kịch bản, xuân vãn cũng mời cậu ấy.

20. Thẩm Nguyệt hiện tại tham gia sự vụ gì đều sẽ tự gọi taxi đi, công ty không sắp xếp xe cho nàng.

21. Mỹ dung nữ tinh đã cùng chồng trước ngả bài với nhau, nếu đối phương tiếp tục muốn dành quyền nuôi con, nàng sẽ đem tin hắc chồng trước toàn bộ công khai, chồng trước hiện tại đi khắp nơi xã giao, nhưng không khả quan.

22. Đỉnh lưu nọ ở Hoành Điếm khai trương tiệm bánh ngọt, ngày thường thường xuyên sẽ đem một ít bánh trong tiệm đưa cho đoàn phim và các nhóm diễn viên nhỏ ăn.

23. Đế đô tiểu công chúa gần nhất có phim nào đó bị chê, đoàn đội nàng còn phát bản thảo muốn vãn hồi duyên người qua đường, bản thảo phần lớn đều là nói nàng cùng nam chính rất có CP cảm linh tinh.

24. Vô Ưu Độ không có gì thay đổi vẫn là Nhậm Gia Luân diễn chính.

Tin tức dưa Cbiz ngày 29/12: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ năm 2022, Dương Mịch không diễn 'Kiều tàng' - Ảnh 4

25. Tiểu hoa mặt tròn phim mới nam chính kỳ thật cũng cố ý tìm tiểu sinh đang hồng, nhưng sau đó bên đầu tư lại yêu cầu 1 nam idol tuyển tú. So sánh ra tiểu hoa có mức độ nổi tiếng, nhiệt độ đều so với nam thần tượng hơi cao một ít, lại hợp với đề tài nội dung phim, lúc tuyên truyền không có gì bất ngờ xảy ra liền phải lấy tiểu hoa làm chủ.

26. Triệu Lệ Dĩnh năm nay sẽ vượt năm trong đoàn phim Dã Man Sinh Trưởng.

27. Vân Tương Truyện do Trần Hiểu, Mao Hiểu Đồng đóng chính dự kiến lên sóng quý 1-2022.

(Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Phim - Tin tức giải trí Hoa ngữ)

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