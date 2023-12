Tin tức dưa Cbiz ngày 28/12: Một bộ phim đam mỹ sắp lên sóng, đỉnh lưu nào đó sắp kết hôn?

5. Cao tầng vẫn luôn thúc đẩy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hợp tác lần 2 trong bộ Dữ Phượng Hành, cuối cùng chỉ đợi quan tuyên là sẽ rõ. 6. Đam sửa Dạ Yến Bạch do Mao Tử Tuấn và Trương Diệu đóng chính đã qua duyệt rất nhanh sẽ lên sóng, không phải phía trên đã nới lỏng mà bộ phim này lúc sau cắt chỉnh thêm rất nhiều tình tiết nam nữ vào nên may mắn qua duyệt. 7. Gia Hành hiện tại đối với Địch Lệ Nhiệt Ba chính là mặc kệ nàng không quản nữa, cũng không bắt nàng phải mang người mới, quan hệ của nàng và công ty cơ bản chỉ là trực thuộc, mọi sự vụ quyết định đều do nàng tự chủ.

4. Gió Nam Hiểu Lòng Ta do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính sẽ lên sóng đầu năm 2022.





8. Trong khoảng thời gian này các nền tảng đều không hẹn mà cùng nhau hạ mức thù lao của các diễn viên xuống 1 bậc, phí đầu tư cũng co lại.



9. Có 1 đỉnh lưu sắp kết hôn, thời gian sẽ không xa.



10. Đường Yên móc nối được tài nguyên của Vương Gia Vệ, tương lai sẽ tốt hơn nhiều.



11. Dự án Tiên kiếm kì hiệp truyện 5 của iqiyi bị gác lại.



12. Iqiyi năm nay tình hình rất không khả quan, vì muốn giảm thiểu thất thoát nhất có thể nên dịp cuối năm này mới vội vã đẩy nhiều phim dự nhiệt lên liên tục như vậy.



13. Lý Lan Địch và Quan Hiểu Đồng đang cùng tiếp xúc xuất diễn nữ chính phim Anh đào hổ phách của Chính ngọ.



14. Cao tầng đài hoa quả cùng HR có mối quan hệ rất tốt với nhau, còn đầu tư không ít vào HR vì vậy phim do HR sản xuất sẽ được ưu ái duyệt chiếu, trước đây HR vốn muốn dùng điều kiện đẩy phim của tiểu hoa nọ lên đài hoa quả để giữ nàng lại công ty nhưng tiểu hoa vẫn muốn rời đi, vì vậy mới có chuyện phim của nàng rất khó được chiếu trên đài hoa quả. Na Trát x Bia Budweiser



15. Vương An Vũ muốn hot nhờ hình tượng niên hạ trong tình chị em, cậu ấy lại vừa nhận một phim tình chị em khác là Sí Đạo cùng Kim Thần. Hai người ngay ngày đầu khai máy đã quay cảnh thân mật. Kĩ năng diễn xuất của Vương An Vũ như xe tuột xích, quay phim không thuận lợi lắm. Nếu đoàn đội cậu ấy dành 1 nửa tâm huyết từ việc xào CP sang rèn luyện diễn xuất thì cũng không để mặc cậu ấy tuột dốc như vậy.



16. Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Kinh Hoa, Vương Kinh Hoa giới thiệu nhân mạch Kinh khuyên cho cô ấy, cô ấy mang Đổng Tử Kiện quay phim.



17. Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp gặp chuyện khiến các bộ phim chưa phát sóng của cô ấy cũng bị giảm sút danh tiếng. Tuy nói rằng các vấn đề của phim không có quan hệ trực tiếp với diễn viên nhưng có một số người cho rằng đây là biểu hiện Triệu Lệ Dĩnh không cẩn thận chọn kịch bản, chính là "muốn gán tội cho người khác thì chả thiếu lí do". Tiếng xấu này sẽ không thể xóa bỏ, Triệu Lệ Dĩnh cũng lường trước việc đó nên cho dù sau này có phát sinh vấn đề nghiêm trọng thế nào cô ấy cũng không bị ảnh hưởng tâm trạng. Đây cũng là cách phản kích tốt nhất của cô ấy, lấy bất biến đối vạn biến, cuối cùng vẫn là những người khác phải sốt ruột.





18. Sao nữ nào đó muốn cùng nghệ sĩ nam xào CP để hot hơn. Cô ấy nhờ chị mình giới thiệu cho 1 số nghệ sĩ nam trong giới, nhưng hiện tại các sao nam thấy chị cô ấy là đã muốn tránh hiềm nghi, đừng nói chi cô em.



19. Có sao nam nào đó vừa xác nhận phim mới, rất không hài lòng với nữ chính mà NSX tìm, muốn người nào có kĩ năng diễn xuất tốt hơn tới "chống" cho mình, vì bản thân anh ta đã đủ lưu lượng rồi. Anh ta sợ nữ chính diễn xuất không tốt phá phim, giờ nhất định không chịu thu xếp lịch trình để vào đoàn.



20. Sao nam nào đó năm ngoái vì muốn chen vào vòng chính kịch nên từ chối rất nhiều show và phỏng vấn, khiến độ tồn tại giảm mạnh. Năm nay phim chính kịch anh ta kì vọng lại không lên được, đoàn đội cực kì gấp gáp tìm chủ đề, đang giúp anh ta liên hệ một số show, đã thảo luận với 1 show gần như chắc chắn, có thể sẽ tham gia vài tập.



21. Tiểu sinh nào đó khi ấy yêu bạn cùng nhóm mà không được đáp lại nên sinh hận, rỉ tai kim chủ làm kim chủ phong sát đối phương, khi đó kim chủ của anh ta rất quyền lực, chèn ép đồng đội đến không thể đánh trả. Mấy năm nay kim chủ dần xuống dốc, người đồng đội kia mới từ từ khôi phục lại sự nghiệp.



22. Đại đạo nào đó tới đại lục, thuận miệng nói thèm ăn hải sản. Thế là sao nữ được ông ấy push cho hot trong đêm lặn lội bay tới thành phố biển mua 1 mẻ hải sản mới đánh bắt mang về cho đạo diễn.



23. Tiểu thịt tươi có phim đóng vai chính mới phát sóng gần đây bị chế nhạo rất nhiều, cơ bản là về nhan sắc và kĩ năng diễn xuất. Tiểu thịt tươi bị chế nhạo thảm như vậy một mặt là do đối thủ ra tay, mặt khác là do phim trước bóp mặt, chưa khôi phục tốt đã nhập đoàn đóng phim này, cuối cùng tạo hình lộ ra 10 phần mất cân đối. Đoàn đội tiểu thịt tươi cũng rất lợi hại, trực tiếp xóa hết những tin tức liên quan, khiến cho những tin tức này giảm đi rất nhiều. Nhưng không thể không nói sự việc này làm ảnh hưởng tới tiểu thịt tươi. Gần đây tiểu thịt tươi tiếp xúc 1 phim cổ trang, đoàn phim ghét bỏ tạo hình cổ trang xấu nên từ chối anh ta. Tiểu thịt tươi bị sốc, đoàn đội cũng phát nhiều ảnh photoshop giúp anh ta cứu vớt hình tượng nhưng đối thủ lại ra tay truyền bá rất nhiều ảnh gốc của anh ta khiến đoàn đội rát mặt.



24. Phim truyền hình Đúng Hẹn Mà Tới do Tần Hạo và Trương Vũ Kỳ đóng chính sẽ khai máy vào tháng 1 tới.





25. Phim Sét Hòn nữ chính xác định là Đồng Dao.



26. Châu Đông Vũ tháng 1 khai máy phim điện ảnh mới ở Quảng Châu.



27. Vương An Vũ thuộc nhóm lưu lượng đợi bạo năm sau, không ít tư bản đã vung tiền vào cậu ấy chờ thu lời bộn.



28. CP Tống Dật, Vương Nhất Bác nhiệt độ rất cao, rất nhiều nhà đầu tư muốn lôi kéo 2 người họ đóng phim của mình.







29. Chồng sao nữ tóc đen dài thẳng gần đây hay "táy máy", mẹ chồng sợ cô ấy học theo người ta bóc phốt nên phải trấn an vội.



30. Đài kiwi giờ đang ngừng rất nhiều hạng mục. Bộ Hổ Hạc Yêu Sư Lục của Trương Lăng Hách cũng nằm trong danh sách rút đầu tư vì nhà đài muốn giữ bộ Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu của Thành Nghị. Trương Lăng Hách lại hụt mất 1 cơ hội bạo hồng.



31. Dương Dương thực ra là người rất tham vọng, luôn muốn thử sức nhiều loại vai.

