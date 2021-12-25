Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Sao quốc tế 25/12/2021 17:22

Tin dưa về đời tư, phim ảnh ngày 25/12 xoay quanh các nghệ sĩ như Trương Nghệ Hưng, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương An Vũ....

1. Biệt danh trong giới của Châu Kiệt Luân không phải là Jay Chou mà là "Thiếu gia".

2. Trương Nghệ Hưng kế tiếp rất bận, không có gì bất ngờ xảy ra anh ấy muốn tham gia tiệc tối vượt năm B trạm, tiệc tối vượt năm CCTV, Giang Tô truyền hình tiệc tối vượt năm, mộng ảo tây du tiệc tối, CCTV Tết Âm Lịch liên hoan tiệc tối.

3.Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa lấy giấy chứng nhận ly hôn, chỉ là đã thỏa hiệp ly hôn mà thôi, đối với bọn họ mà nói cũng chẳng khác biệt với việc thực sự ly hôn là bao.

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu - Ảnh 1

4. Ngỗng đang lựa chọn giữa Mộng Hoa Lục và Kính Song Thành để lên sóng tháng 1 năm sau

5. Cầu Trạng Tia Chớp nam chính đang tiếp xúc: Đặng Luân, Quách Kỳ Lân, Trần Tinh Húc, trước đó bộ phim cũng từng tiếp xúc qua Trương Nghệ Hưng

6. Trong tứ đại nền tảng năm nay 271 là xui nhất

7. Địch Lệ Nhiệt Ba đã làm đại sứ cho LV một thời gian nhưng vẫn chưa được nâng cấp danh hiệu, sắp tới đây LV lại công bố một số lượng đáng kể các đại sứ khác.

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu - Ảnh 2

8. Tuy Vương An Vũ rất được sủng nhưng thù lao đóng phim lại không cao

9. Nhiệt huyết thần thám do Trương Vũ Kiếm, Lương Khiết diễn chính sẽ lên sóng 26/12

10. Nam nghệ sĩ ham chơi đóng phim có yêu cầu bạn diễn nữ không được quá 40kg, nếu quá sẽ không ôm nổi

11. Vương Nhất Bác nghỉ ngơi một thời gian sau đó sẽ nhập đoàn với Châu Đông Vũ, cậu ấy sắp tuyên một đại ngôn thương hiệu sữa, nghe nói đã quay xong quảng cáo rồi.

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu - Ảnh 3

12. Mộng Hoa Lục tạm định quý 2 năm sau lên sóng

13. Dương Dương cũng rất có tâm sự nghiệp nhưng trước mắt kịch bản tìm tới anh ấy đều là phim ngôn tình cổ trang hoặc hiện đại, Giả Sĩ Khải cũng rất tích cực giúp anh ấy tìm kịch bản

14. Đoàn đội Angelababy vốn muốn marketing diễn xuất nhiều hơn, giảm bớt marketing mỹ mạo, nhưng sau đó phát hiện là không được, marketing thảm đỏ đem lại nhiều kết quả hữu dụng hơn

15. Vương Kinh Hoa thực xem trọng Triệu Lệ Dĩnh, giới thiệu cho nàng rất nhiều tài nguyên kinh khuyên, cho nên sau này Triệu Lệ Dĩnh sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác với diễn viên kinh khuyên

16. Bộ phim mới "Xán lạn! Xán lạn" của Youku sẽ có sự xuất hiện của Vương Nguyên với vai trò khách mời.

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu - Ảnh 4

 

17. Tằng Thuấn Hy vốn dĩ có một bộ của Xoài, cát xê cũng tương đối hợp lý, sắp kí hợp đồng rồi, kết quả lại xảy ra mấy vụ k.iện t.ụng lên cả hot search nên giờ chẳng còn nữa.

18. Người giúp đỡ Vương An Vũ bây giờ, trước đây cũng đã từng giúp đỡ Lý Nhất Đồng, sau bộ này cậu ấy sẽ nhập đoàn phim mới luôn.

19. Nếu như Mao Bất Dịch góp mặt trong một bữa ăn, cậu ấy sẽ chỉ tập trung vào chuyện ăn uống, gần như không nói chuyện.

(Nguồn: Hóng dưa Cbiz, Phim - tin tức giải trí Hoa ngữ)

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