Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12: Cung Tuấn có người nâng đỡ, Triệu Lệ Dĩnh không vui vì một 'mỹ nữ Tân Cương'

Sao quốc tế 23/12/2021 16:10

Những tin đồn về giới showbiz được các blogger tung ra ngày 23/12 liên quan đến Cung Tuấn, Thành Nghị, Triệu Lệ Dĩnh... và loạt sao Cbiz khác.

1. Sau khi hợp tác với một nền tảng nọ, Lý Băng Băng muốn Triệu Lệ Dĩnh cũng hoạt động ở đó để giúp mình đạt KPI nhưng nữ diễn viên đã từ chối vì cô muốn đi theo con đường chính kịch.

2. Sau khi nổi tiếng, Ngô Cẩn Ngôn đã mua một chiếc Mercedes-Benz G-Class để thưởng cho chính mình, Vu Chính nói cô ấy chính là mèo mù vớ được cá rán.
 
Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12: Cung Tuấn có người nâng đỡ, Triệu Lệ Dĩnh không vui vì một 'mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh 1
3. Hà Cảnh gần đây áp lực rất lớn, chỉ có thể mượn rượu để giải tỏa, chuyện nam MC khóc trong trên bàn rượu không phải là chuyện lần một lần hai nữa rồi, rất có thể sẽ không trụ được nữa.

4. "Nam phong biết ý ta" của Thành Nghị đã đến lần kiểm duyệt thứ 2 rồi, qua lần này sẽ chuẩn bị đợi chiếu. Bộ “Liên hoa lâu vân cát tường” cũng vẫn đang đợi nam diễn viên, nền tảng rất thích anh ấy, có lẽ tháng 1 sẽ bắt đầu khai máy.


Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12: Cung Tuấn có người nâng đỡ, Triệu Lệ Dĩnh không vui vì một 'mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh 2

5. Trần Phi Vũ sau này sẽ đóng phim của bố cậu ấy, hiện tại đang cân nhắc để sáng tạo hình tượng và một kịch bản phù hợp.

6. Tống Thiến mấy năm nay đều tham gia các lớp học đào tạo diễn xuất để cải thiện kĩ năng diễn xuất của mình.

7. Phim truyền hình “Tâm tưởng sự thành” sẽ khai máy vào tháng 12, diễn chính gồm Mao Hiểu Đồng, Trương Lệ, Lý Trạch Phong, Vương Tử Dị.

8. Cầu Trạng Tia Chớp sẽ khai máy vào quý I năm 2022, nam nữ chủ đã định Đồng Dao và Trần Tinh Húc.

9. CCTV vượt năm tiệc tối: Trương Nghệ Hưng, Vương Gia Nhĩ, A Vân Ca, Lý Vũ Xuân, Chu Bút Sướng, Trương Kiệt, Ngô Lỗi.

10. Phương thức được tư bản ưa dùng nhất hiện tại là phim trung sinh mang theo tiểu sinh hoặc tiểu hoa.

11. Ngỗng đang tìm cơ hội tác hợp cho nam nữ chính Hữu Phỉ hợp tác lần hai.

12. Châu Đông Vũ cũng rất muốn đi thử hình tượng thục nữ nhưng bị ngoại hình hạn chế.

13. Đặng Luân trong tay hiện đang có 1 điện ảnh là Người phiên dịch và 1 truyền hình là Lưỡng kinh thập ngũ nhật, đều là chế tác rất tốt.

14. Huỳnh Hiểu Minh đầu tư cổ phần vào công ty quản lý của Cung Tuấn, về sau sẽ nâng đỡ và mang theo Cung Tuấn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12: Cung Tuấn có người nâng đỡ, Triệu Lệ Dĩnh không vui vì một 'mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh 3

15. Triệu Lộ Tư hiện tại có rất nhiều cơ hội hợp tác với tư bản Kinh Khuyên.

16. Hồ Ca và Lý Hiện tính cách khá giống nhau.

17. Triệu Lệ Dĩnh không vui với ý định buộc chặt Na trát với nàng để nàng mang theo Na Trát của Hoà Tụng.

18. La Vân Hi ở đoàn làm phim rất dễ nói chuyện, sẽ không sinh khí trừ khi thật sự quá phận.

19. Trương Nhược Quân đang rất nóng ruột, vì đã kí hợp đồng đánh cược nhưng Tuyết trung hãn đao hành lại không bạo, bây giờ sẽ phải bồi thường tiền. 

(Nguồn: Hóng dưa Cbiz, Phim - Tin tức giải trí Hoa ngữ)

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