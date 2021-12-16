'Khu vườn ngủ say' của Cung Tuấn - Kiều Hân gây sốt cộng đồng mạng, thống trị Top 1 hàng loạt BXH

Khu vườn ngủ say do Cung Tuấn và Kiều Hân đóng chính đang là bộ phim thống trị các bảng nhiệt độ và rating của mảng phim truyền hình. Riêng với đài Hồ Nam, thành tích của tác phẩm này đã vực lại rating của cả một năm qua.

Không chỉ dừng lại thành tích ở tập 1, thành tích rating tập 2 bộ phim Khu vườn ngủ say của Cung Tuấn chiếu trên khung giờ khuya Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam ngày 14/12/2021 cũng tiếp tục giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng rating phim truyền hình chiếu cùng khung giờ trên cả nước của Nielsen, với chỉ số 1,53/5,1%.

Tập đầu tiên phát sóng, Khu vườn ngủ say thu về rating trung bình 0.5205%, cao nhất trong các tập mở đầu phim của Hồ Nam trong năm nay. Đồng thời, đây cũng là bộ phim có rating tập 1 cao nhất trong cùng khung giờ của đài Hồ Nam.

Đặc biệt là tác phẩm vẫn giữ Top 1 ở khung giờ trên cả nước, rating cao hơn tất cả chương trình của các đài khu vực khác. Đồng thời, dẫn đầu bảng xếp hạng rating phim truyền hình chiếu cùng khung giờ trên cả nước của Kuyun, với chỉ số 0,4888/5,6390%.

Tuy không được chiếu giờ vàng nhưng xem ra màn hợp tác lần đầu tiên giữa Cung Tuấn và Kiều Hân đã bước đầu gặt hái được thành công lớn khi nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Khu vườn ngủ say nói về câu chuyện tình yêu giữa giáo sư tâm lý học Lâm Thâm (Cung Tuấn) và MC chương trình tư vấn tình cảm Tiêu Tiêu (Kiều Hân). Là blogger đứng sau tài một tài khoản mạng xã hội nổi tiếng chuyên giải quyết mọi vấn đề về mối quan hệ, Tiêu Tiêu không thiếu kinh nghiệm khi yêu một ai đó. Thế nhưng, tất cả những trải nghiệm trực tuyến của cô nàng không thể lường trước cho cuộc gặp gỡ đầu tiên với Lâm Thâm (Cung Tuấn đóng), một nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, người nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn khác người.

Mới phát sóng những tập đầu tiên, bộ phim đã nhận về nhiều lời khen của người hâm mộ như mạch phim ổn định, nội dung cuốn hút, tạo hình nhân vật cực phẩm...

Giữa một rừng tài nguyên trong Hoa Ngữ, Cung Tuấn không quá chật vật để tìm kiếm chỗ đứng của mình. Chính nhờ thực lực ngày càng nâng cao đã giúp nam diễn viên điển trai dần chiếm được vị trí trong lòng khán giả cũng như trong showbiz Trung. Lần này, Cung Tuấn đóng cặp cùng người đẹp Kiều Hân thực sự có một sự kết hợp cân sức, hứa hẹn sẽ tạo nên phản ứng hóa học mạnh trong phim Khu Vườn Ngủ Say.