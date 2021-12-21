BXH 4 nam thần cổ trang đẹp nhất màn ảnh xứ Trung 2021: Vương Nhất Bác - Cung Tuấn nhường số 1 cho người này!

Thành Nghị đã tạo nên một cú hít lớn khi đóng phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và thu hút được lượng fan lớn nhờ diễn xuất tốt. Thành công của bộ phim đã đưa Thành Nghị vụt sáng thành sao sau nhiều năm cố gắng.

Không ngủ quên trong chiến thắng, nam diễn viên đánh dấu sự trở lại của mình trong năm 2021 khi vào vai Tề Diệm trong Dữ Quân Ca. Trong phim, nam chính Tề Diệm là một chàng thanh niên tuấn tú, nho nhã và không kém phần tài năng. Không chỉ vậy, Tề Diệm còn luôn mang đến sự thần bí, đôi khi có chút tà mị khiến dân tình mê mẩn. Tạo hình cổ trang của Thành Nghị đã thành công chiếm được sự yêu thích từ người hâm mộ.

Hạng 3: Cung Tuấn vai Ôn Khách Hành – phim Sơn Hà Lệnh

Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh là tác phẩm giúp Cung Tuấn nổi tiếng nhanh và trở thành diễn viên đình đám ở showbiz Trung. Tạo hình của Cung Tuấn trong phim ghi điểm với khán giả bởi quá đẹp trai nhưng không kém phần ma mị.

Ngoài ra, diễn xuất của Cung Tuấn cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Hình ảnh anh chàng diện phối thêm kẻ mắt hồng sau sự biến thân của cốc chủ điên cuồng càng tô điểm cho khí chất mê người của nam diễn viên.

Hạng 2: Vương Nhất Bác vai Bách Lý Hoằng Nghị – phim Phong Khởi Lạc Dương

Tuy chỉ mới lên sóng nhưng vai diễn Bách Lý Hoàng Nghị do Vương Nhất Bác thủ vai đã nhanh chóng khuấy đảo màn ảnh nhỏ. Tạo hình thời Đường của Vương Nhất Bác nhận về “cơn mưa lời khen” từ khán giả vì quá điển trai và đầy khí chất. Nhan sắc vạn người mê của một công tử quyền thế, ôn nhu như ngọc đầy phong độ khiến người hâm mộ tan chảy.

Hạng 1: Nhậm Gia Luân vai Châu Sinh Thần – phim Trường An Như Cố

Chiếm lĩnh ngôi vương ở BXH này đó chính là Nhậm Gia Luân với vai diễn Châu Sinh Thần trong Trường An Như Cố. Châu Sinh Thần là một vương gia nắm trong tay hơn 70 vạn đại quân, vừa có vẻ uy dũng của một tướng quân, vừa có vẻ cao quý của hoàng tử.

Trên chiến trường anh là tướng quân dũng mãnh với chiến công hiển hách, cởi chiến bào thì anh lại là công tử hào hoa phong nhã, vừa bá đạo lại vừa nhu tình. Nhiều người cho rằng, chắc đây cũng là lý do mà phim cổ trang của Nhậm Gia Luân luôn thành công hơn những phim hiện đại.

Visual đỉnh cao và thần thái ngút ngàn của Nhậm Gia Luân khiến người hâm mộ chết đứ đừ. Không chỉ có gương mặt đẹp, nhìn từ trên xuống, thân hình của Nhậm Gia Luân cũng hợp với tạo hình cổ trang. Anh cao 1,78m với tỷ lệ cân đối, không quá gầy yếu, mặc đồ cổ trang càng thêm phù hợp.