8 vị sư phụ được yêu thích nhất dòng phim “sư đồ luyến”: Tiêu Chiến được kỳ vọng, Nhậm Gia Luân gây ám ảnh

"Sư đồ luyến" (tình cảm thầy trò) là chủ đề khá tối kỵ trên màn ảnh Trung nói riêng và châu Á nói chung. Thế nhưng khi kết hợp yếu tố này với mảng cổ trang, thị trường Hoa ngữ đã tạo ra nhiều siêu phẩm để đời, được khán giả đón xem đông đảo. Điểm chung của các mối tình "sư đồ luyến" là kết cục khó mà có hậu nhưng càng ngược lại càng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Với sự thành công vang dội này, netizen Trung đã bình chọn ra bảng xếp hạng 8 vị sư phụ hấp dẫn nhất của phim cổ trang Trung Quốc.

Mặc dù đã khép lại được vài năm, nhưng dường như độ hot của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa chưa bao giờ hạ nhiệt. Mặc dù khán giả không thích bộ ria mép của Triệu Hựu Đình trong trang phục cổ trang lắm nhưng vẫn phải công nhận rằng đây là vị sư phụ rất quyến rũ và tuyệt vời của Bạch Thiển.

Mặc Uyên là người có tính tình tàn bạo và máu lửa nhưng chỉ riêng đối với Bạch Thiển lại rất dịu dàng và đầy thương yêu. Dẫu biết, tình cảm của Mặc Uyên và Bạch Thiển chỉ là tình thầy trò nhưng những hành động sư đồ tình như thủ túc vẫn khiến các khán giả tích cực “đẩy thuyền” cho cặp đôi này.

7. Phương Chư - Hộc Châu Phu Nhân

Hộc Châu Phu Nhân vừa mới đi tới kết cục khiến nhiều khán giả vừa đau lòng, vừa thất vọng. Đến cả cặp đôi chính Phương Chư – Hải Thị cũng phải chôn giấu tình cảm suốt đời chẳng thể thổ lộ ra ngoài. Mặc dù tạo hình và trang phục của Trần Vỹ Đình trong Hộc Châu Phu Nhân bị chê bai khá nhiều nhưng nhan sắc của anh vẫn rất quyến rũ và hấp dẫn, đặc biệt trong vai trò sư phụ Phương Chư.

6. Bạch Tử Họa - Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt là một tác phẩm kinh điển cho mối tình sư đồ đẫm nước mắt. Sư phụ Bạch Tử Họa luôn lãnh đạm, lạnh lùng, cô đơn, không có dục vọng hay khát vọng nào, nhưng người xem vẫn có thể nhìn ra tình yêu của anh dành cho Hoa Thiên Cốt.

Bạch Tử Họa cố chấp, cứng nhắc và tàn nhẫn, tuyệt tình đến mức khiến nhiều người xem ghét anh vì đã chối bỏ tình cảm với Tiểu Cốt, thậm chí trục xuất cô ấy đến nơi hoang dã, đầy hiểm nguy, còn làm cô ấy tổn thương quá nhiều lần. Đến cuối cùng, Hoa Thiên Cốt phải dùng chính tính mạng mình để ép Bạch Tử Họa thừa nhận tình cảm, ra đi với nỗi hận Bạch Tử Họa đến thấu xương.

5. Lạc Âm Phàm - Trọng Tử

Trọng Tử là bộ phim cổ trang của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt. Phim xoay quanh cô bé ăn mày Trọng Tử có sát khí trời sinh, được vị Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm nhận làm đồ đệ. Trọng Tử vốn chỉ muốn ở bên cạnh sư phụ thế nhưng những ân oán của hai giới tiên - ma bắt đầu khiến cô phải chịu 3 kiếp đau khổ. Dù chưa lên sóng nhưng bộ phim vẫn được netizen đề cử vì sư phụ Lạc Âm Phàm của Từ Chính Khê quá đẹp trai.

4. Lệ Trần Lam - Chiêu Diêu

Hứa Khải 2 lần vào vai sư phụ trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc là Chiêu Diêu đóng cùng Bạch Lộc và Thiên Cổ Quyết Trần đóng cùng Châu Đông Vũ. Nhưng vai trò sư phụ trong Chiêu Diêu rõ ràng hơn, được netizen bình chọn nhiều hơn.

Chiêu Diêu có thể nói là một tác phẩm sư đồ luyến hiếm có bởi kết cục có hậu mà bộ phim xây dựng. Lệ Trần Lam là sư phụ ngoài lạnh trong nóng, luôn hết mực thương yêu và bảo vệ Lộ Chiêu Diêu vì nàng mà nhún nhường cả thiên hạ nhưng cũng nhờ nàng mà hóa giải được tâm ma của mình.

3. Thời Ảnh - Ngọc Cốt Dao

Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Nội dung phim kể về chuyện tình của Thế tử Không Tang Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và Chu Nhan (Nhậm Mẫn) - quận chúa Xích tộc.

Mặc dù chưa định ngày lên sóng, nhưng tạo hình nhân vật được đoàn phim tung ra khiến các fan đứng ngồi không yên bởi thần thái thoát tục của Tiêu Chiến. Khí chất cao ngạo lạnh lùng nhưng chỉ với một ánh mắt cũng khiến khán giả nhìn ra được sự ân cần, ôn nhu đối với nữ chính Chu Nhan. Đây dự kiến sẽ là một trong những tác phẩm hot nhất trong thời gian tới.

2. Sở Vãn Ninh - Hạo Y Hành

Hạo Y Hành là siêu phẩm đam mỹ của La Vân Hi và Trần Phi Vũ. Dù 5 lần 7 lượt bị dời lịch chiếu nhưng điều đó không thể ngăn cản cư dân mạng gọi tên sư phụ Sở Vãn Ninh điển trai của La Vân Hi.

Sở Vãn Ninh là trưởng lão của Tử sinh Đỉnh, vị cao tiên trong mắt chỉ có chúng sinh và chính nghĩa. Chàng tình cờ cứu được Mặc Nhiên ngất xỉu ngoài điện thờ, liền nhận hắn làm đệ tử, hết mực quan tâm, rèn giũa. Nhưng Mặc Nhiên tính tình ương ngạnh khiến hai người thường xuyên mâu thuẫn, dẫn đến hiểu lầm. Mặc Nhiên sau đó sa ngã vào ma đạo, làm nhiều việc ác, thậm chí còn bắt nhốt sư phụ Sở Vãn Ninh, tra tấn, hành hạ người để trả mối hận trong lòng.

1. Châu Sinh Thần - Châu Sinh Như Cố

Khán giả dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cái hố đau khổ của Châu Sinh Như Cố do Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân đóng chính. Bộ phim là câu chuyện bi thương với cái kết đẫm nước mắt cho mối tình sư đồ Châu – Thôi. Trải qua nhiều biến cố, đến khi họ nhận ra tình cảm của nhau thì cũng là lúc những âm mưu tranh quyền đoạt vị khiến tình cảm của cả hai rơi vào vô vọng. Cuối cùng, Châu Sinh Thần nhận hình phạt róc xương, hy sinh vì thiên hạ. Còn Thời Nghi nhảy thành tự sát để đến với người mình yêu.

Bộ phim kết thúc khiến khán giả ám ảnh mãi về một Châu Sinh Thần anh dũng, trọng tình nghĩa như thế. Châu Sinh Thần của Nhậm Gia Luân cũng được netizen xứ Trung bình chọn là vị sư phụ quyến rũ và tuyệt vời nhất.