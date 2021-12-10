Nhậm Gia Luân 'đốn tim' với khí chất 'soái khí ngút trời' trong phim cổ trang, lập tức nhớ tới Châu Sinh Thần

Sao quốc tế 10/12/2021 15:38

Mới đây, Nhậm Gia Luân gây ấn tượng trong những tạo hình cổ trang đan xen hiện đại ở bộ phim "Thỉnh quân".

Mới đây, trên mạng xã hội cư dân mạng truyền tay nhau những hình ảnh hậu trường mới vô cùng chất lượng của bộ phim Thỉnh quân do Nhậm Gia LuânLý Thấm đóng chính. Mặc dù, bộ phim còn chưa lên sóng, nhưng tạo hình của Nhậm Gia Luân đã được chú ý và bàn tán khắp nơi.

Cụ thể trong loạt ảnh "chụp lén" trên phim trường Thỉnh quân, nam diễn viên diện tây phục lịch lãm, tóc vuốt gọn khoe trọn vầng trán rộng, tự tin sải bước khoe chân dài miên man. Điều này khiến khán giả mãn nhãn và xuýt xoa trước hình ảnh một Nhậm Gia Luân diện bộ giáp phục uy nghiêm, soái khí ngút trời ngay cả khi vừa chinh chiến, trên mặt đầy vết xước xát.

nham gia luanNhậm Gia Luân 'đốn tim' với khí chất 'soái khí ngút trời' trong phim cổ trang, lập tức nhớ tới Châu Sinh Thần - Ảnh 2
Tạo hình trong phim mới của Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet 

Đáng chú ý, thần thái lạnh lùng và đầy mạnh mẽ của nam chính thực sự vô cùng cuốn hút người nhìn, toát lên khí chất của một thủ lĩnh thực thụ. Đồng thời, cảnh quay nam diễn viên anh dũng đứng giữa nơi chiến trường tàn khốc xung quanh đầy binh lính đã khiến khán giả nóng lòng muốn theo dõi ngay.

Thỉnh quân là bộ phim kể về câu chuyện tình giữa chiến thần ngàn năm Lục Viêm và nữ trại chủ trượng nghĩa Vu Đăng Đăng. Giữa kết cấu đan xen 2 thời đại, rất có thể khán giả sẽ sớm ngày được chiêm ngưỡng Lục Viêm - Nhậm Gia Luân trong tạo hình cổ trang. Vì vậy, loạt ảnh đã xuất hiện nhân vật mang tạo hình cổ trang đẹp xuất sắc.

nham gia luan 1Nhậm Gia Luân 'đốn tim' với khí chất 'soái khí ngút trời' trong phim cổ trang, lập tức nhớ tới Châu Sinh Thần - Ảnh 4Nhậm Gia Luân 'đốn tim' với khí chất 'soái khí ngút trời' trong phim cổ trang, lập tức nhớ tới Châu Sinh Thần - Ảnh 5
Nam diễn viên trong tạo hình cổ trang 'soái khí ngút trời' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, qua loạt hình ảnh Sát Thần Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) trong Thỉnh quân, khán giả bất chợt nhớ về hình ảnh tương tự của anh trong vai Châu Sinh Thần của Châu Sinh như cố. Hình ảnh Nam thần vương anh dũng chiến đấu nơi chiến trường là một trong những tình tiết mang nhiều dấu ấn của Nhậm Gia Luân trong Châu Sinh như cố. 

Hai bộ phim mang hai hình ảnh có nhiều điểm tương đồng, khán giả kỳ vọng Thỉnh Quân cũng sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ hơn cả phim trước. 

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