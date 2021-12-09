Mới ra mắt không lâu, đạo diễn 'Ai là hung thủ' bất ngờ tỏ ý không muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh

Bộ phim "Ai là hung thủ" là một bộ phim có nội dung kén người xem vì khô khan và đòi hỏi suy nghĩ nhiều nhưng vẫn được dân tình hóng hớt, theo dõi vì có sự xuất hiện của nữ ngôi sao Triệu Lệ Dĩnh.

Vừa mới trình làng gần đây, bộ phim "Ai là hung thủ" do Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương, Đổng Tử Kiện diễn chính đã thu hút sự chú ý của khán giả và nhiều lần lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội. Bộ phim sở hữu bộ ba diễn viên đều là những người có thực lực, có ngoại hình đẹp, kỹ năng diễn xuất cộng với sức ảnh hưởng của bản thân. Đồng thời, điều cuốn hút của bộ phim đó chính là có cảm giác hồi hộp mạnh nhất. Đạo diễn sử dụng sự kết hợp của ánh sáng - bóng tối và sự tương phản của màu sắc để làm nổi bật thêm sự thú vị và giật gân của cốt truyện. Ngoài ra, cùng với những tình tiết phức tạp và khó đoán của bộ phim, phần dựng phim, đồ họa và nhạc phim được xử lý hợp lý, mang lại cho toàn bộ bộ phim hương vị có phần kinh hoàng.

Bộ phim lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội Cbiz - Ảnh: Internet Mới đây, Tiêu Ương là một trong bộ ba diễn viên của phim đã nhận lời phỏng vấn và chia sẻ đôi lời về bộ phim này. Nam diễn viên cho biết: “Triệu Lệ Dĩnh và Đổng Tử Kiện đều được đạo diễn khen ngợi đấy!”. Song, nam diễn viên lại có màn "cua gắt": "Hai hôm trước, đạo diễn của chúng tôi có nói rằng dù rating của Ai Là Hung Thủ cao tới mức nào đi nữa thì cũng không muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh và Đổng Tử Kiện nữa". Điều này đã khiến nhiều người tò mò và không khỏi bất ngờ, nam diễn viên chia sẻ thêm: "Đạo diễn của chúng tôi nói, hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, Đổng Tử Kiện mệt quá. Họ mỗi lần đều là người tới phim trường sớm nhất, khiến đạo diễn chẳng dám ngủ nướng. Lần sau nếu có cơ hội hợp tác thì họ phải mua cho đạo diễn cái túi giữ nhiệt, chườm ấm gì đó, không thì thời tiết lạnh thế này sao mà dậy nổi".

Tiêu Ương 'bóc phốt' hai đồng nghiệp trong phim - Ảnh: Chụp màn hình Vai diễn bác sĩ tâm lý trong phim của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Được biết, "Ai là hung thủ" là dự án đánh dấu sự thay đổi trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh với dòng phim nghệ thuật. Chính vì vậy, nữ diễn viên vốn vô cùng chăm chỉ và hết mình trong công việc, nay lại được nhiều người khen ngợi vì sự tận tâm, hết lòng vì công việc.

Phát hoảng với dàn sao Hoa ngữ từng 'gầy trơ xương': Nhiệt Ba, Trịnh Sảng chưa là gì với người này Các mỹ nhân của màn ảnh Trung Quốc từng bị khán giả "la ó" bởi vì dáng vóc gầy gọc đến mức "báo động đỏ". Vậy nên, không ít mỹ nhân Hoa ngữ để lộ hình ảnh gầy trơ xương khiến khán giả không khỏi lo lắng và xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-ra-mat-khong-lau-dao-dien-ai-la-hung-thu-bat-ngo-to-y-khong-muon-hop-tac-voi-trieu-le-dinh-440571.html