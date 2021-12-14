Top 5 cảnh phim Hoa ngữ 'khó hiểu' nhất 2021: Triệu Lệ Dĩnh 'bay' lên cung trăng mừng Noel, Trần Vỹ Đình điều khiển được đồ vật bằng suy nghĩ

Với những người thường xuyên xem phim cổ trang cũng dễ hiểu khi mà thể loại phim này thường xuyên lồng ghép các yếu tố kỳ ảo để thêm phần kịch tính. Tuy nhiên, có nhiều phần cảnh sau khi được lồng ghép vào các yếu tố này lại khiến các khán giả phải lắc đầu vì độ phi logic vượt xa hơn cả những gì trong tưởng tượng của họ.

Trong Phong Khởi Nghê Thường, cảnh té vực của Hứa Ngụy Châu cùng bạn diễn đã khiến khán giả "cười như được mùa" vì trong khi hai diễn viên đang cố gắng diễn tả cảm xúc khi té vực thì chú ngựa lại vô cùng bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Vương Hạc Đệ thức dậy như 'chết không nhắm mắt' - Ảnh: Cắt từ clip

Dẫu biết Vương Hạc Đệ xưa nay vốn luôn bị đánh giá là diễn xuất kém cỏi nhưng đến khi anh chàng tham gia vào dự án Ngộ Long thì khán giả mới thật sự chiêm ngưỡng được "đỉnh cao" của biểu cảm trên khuôn mặt anh. Trong một cảnh quay, khi Vương Hạc Đệ thức giấc nhưng vẫn nằm im trên giường, lúc này mọi sự chú ý đổ dồn vào đôi mắt của anh khi chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà trông như... "chết không nhắm mắt".

3. Triệu Lộ Tư và Từ Khai Sinh chỉ cần nhúng chân là nhảy qua được bức tường cao vài mét

Triệu Lộ Tư và Từ Khai Sinh tuyên bố 'trọng lực không có tuổi' - Ảnh: Cắt từ clip

Cảnh quay vô lý tiếp theo của nền điện ảnh Hoa ngữ đã gọi tên Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử. Cảnh quay nửa đêm Triệu Lộ Tư và Từ Khai Sinh cùng nhau nhảy tường để trốn đi chơi quả thật là "vô đối". Cảnh nhúng chân không lấy đà mà vượt qua được bức tường cao của hai diễn viên xin tuyên bố lực hấp dẫn "không có tuổi".

4. Thanh kiếm của Trần Vỹ Đình đọc được suy nghĩ của chủ nhân

Tuy tập cuối của Hộc Châu Phu Nhân đã lên sóng nhưng bộ phim vẫn còn được bàn luận rất nhiều trên các trang mạng xã hội, nhất là những chi tiết phi lý đến kỳ cục của bộ phim. Trong đó, cảnh quay được nhắc đến nhiều nhất chính là khi nam chính Phương Chư (do Trần Vỹ Đình thủ vai) ném ra thanh kiếm để giết kẻ thù.

Thanh kiếm của Trần Vỹ Đình đọc được suy nghĩ của chủ nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều người còn đùa rằng, thanh kiếm này thật biết đọc suy nghĩ của chủ nhân khi mà nó xuyên qua hàng dài binh lính rồi ghim vào thùng gỗ, cứa đứt đầu kẻ thù của nam chính. Tuy nhiên, điều phi lý hơn nữa đó chính là dù bị thanh kiếm này chém đứt đầu nhưng hắn ta lại gục ngã mà đầu không đứt cũng không chảy máu.

5. Triệu Lệ Dĩnh cùng Trần Vỹ Đình ăn mừng Noel trên... cung trăng

Trong bộ phim Hữu Phỉ, một trong những cảnh quay được khán giả mong chờ nhất chính là lúc hai nhân vật chính Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) và Tạ Doãn (Vương Nhất Bác) cùng nhau tâm tình và trao nhau nụ hôn lãng mạn.

Nhiều người còn đem cảnh quay có một không hai này ra so sánh với hình ảnh đêm Giáng Sinh ông già Noel cưỡi tuần lộc bay ngang qua mặt trăng - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, khác giả thực chất chưa kịp xúc động đã chuyển sang muốn "xúc" cả đạo diễn khi hai nhân vật chính đang tình cảm sướt mướt bỗng dưng... bay lên cung trăng. Nhiều người còn đem cảnh quay có một không hai này ra so sánh với hình ảnh đêm Giáng Sinh ông già Noel cưỡi tuần lộc bay ngang qua mặt trăng.