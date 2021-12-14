Triệu Lộ Tư nhận vô số gạch đá vì 'dám' nhận vai chính trong 'Tư Đằng' bản điện ảnh

Sao quốc tế 14/12/2021 11:02

Nhiều người cho rằng với lối diễn xuất "trăm vai như một" của Triệu Lộ Tư, Tư Đằng bản điện ảnh sớm muộn gì cũng sẽ trở thành "bom xịt" mà thôi.

Tư Đằng chính là một trong những bộ phim thành công nhất làng giải trí Hoa ngữ trong nửa đầu năm 2021 khi ngoài được đánh giá cao trên các diễn đàn phim ảnh, nó còn giúp Cảnh Điềm thoát khỏi danh xưng "thuốc độc phòng vé", đưa cô vươn lên vị trí cao trong các bảng xếp hạng danh tiếng dành cho nữ diễn viên.

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Diễn xuất của Cảnh Điềm được khen ngợi hết lời trong Tư Đằng - Ảnh: Internet

Sau khi gây được tiếng vang không nhỏ, nhà sản xuất của Tư Đằng đang lên kế hoạch sẽ bấm máy bộ phim này với phiên bản điện ảnh nhưng sẽ không có sự tham gia của Cảnh Điềm. Lý giải việc này, phía công ty quản lý của Cảnh Điềm cho biết, nữ diễn viên e ngại rằng mình sẽ không vượt qua được cái bóng quá lớn của bộ phim, khiến sự nghiệp sau này của cô khó khăn hơn rất nhiều.

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Tuy nhiên, Cảnh Điềm lại từ chối lời mời tham gia Tư Đằng bản điện ảnh vì lo ngại bộ phim sẽ là cái bóng quá lớn trong sự nghiệp của cô - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, thông tin người sẽ kế vị Cảnh Điềm chính là Triệu Lộ Tư được lan truyền. Theo đó, một blogger người Trung tiết lộ "thánh nữ xuyên không" sẽ sánh vai cùng với Trương Bân Bân trong Tư Đằng bản điện ảnh. Tuy nhiên, thông tin này lại bị nhiều người phải đối, đa số cho rằng Triệu Lộ Tư là một sự lựa chọn sai lầm.

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Triệu Lộ Tư 'nằm không cũng dính đạn' khi bị đồn tham gia phim Tư Đằng - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen:

- Fan nguyên tác lẫn truyền hình khóc thét. Nguy cơ từ nữ cường thành ngốc bạch ngọt. Phải tranh thủ đi coi lại mới được.

- Triệu Lộ Tư nhìn đằng nào cũng không ra nét Tư Đằng được.

- Cảm thấy vai Tư Đằng này quá nặng so với diễn xuất lẫn thần thái của Triệu Lộ Tư.

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Ngoài kịch bản nhàm chán, diễn xuất của 4 sao nữ này cũng bị netizen xứ Trung chê bai đến thảm hại dù cho ai cũng là cái tên đang đứng top của làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Cảnh Điềm Tư Đằng sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ

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