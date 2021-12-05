Các 'thánh nữ trà xanh' của C-biz: Triệu Lộ Tư 'không có tuổi' với những cái tên khác

Sao quốc tế 05/12/2021 15:43

Nhiều người đẹp của làng giải trí Hoa ngữ bị gắn liền với biệt danh "trà xanh" vì khác với hình tượng thanh thuần, trong sáng khi lên hình, đời tư của họ lại nổi tiếng vô cùng mưu mô và xảo quyệt.

Cụm từ "trà xanh" ngoài việc chỉ người thứ 3 trong chuyện tình cảm, còn dành để chỉ những cô gái "giải tạo" luôn thể hiện mình là một người trong sáng, đáng yêu và thanh thuần nhưng ngược lại thì vô cùng xảo quyệt, không từ mọi thủ đoạn để nâng bản thân mình lên.

Angelababy

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Một trong những vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của Angelababy chính là bị Lý Phi Nhi tố cô là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh

Một trong những "vết nhơ" lớn nhất trong sự nghiệp của Angelababy chính là bị Lý Phi Nhi tố cô là "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh. Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2011, Lý Phi Nhi từng tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc tình của cô và Huỳnh Hiểu Minh kết thúc chính là do Angelababy, điều này được cho là trái với thông tin mà trước đây nam diễn viên họ Huỳnh chia sẻ rằng anh đến với Angelababy sau khi đã chia tay với tình cũ.

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Huỳnh Hiểu Minh bị chỉ trích rằng đã không đủ bản lĩnh khi chẳng dứt điểm mối quan hệ nào khiến cho 2 người phụ nữ cùng tổn thương

Lý Phi Nhi còn từng ẩn ý về những tin nhắn mùi mẫn giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy khi anh vẫn đang trong mối quan hệ với mình. Angelababy sau đó đáp lại, cô bắt đầu mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh khi anh đã tuyên bố độc thân. Tuy nhiên, dư luận lúc ấy lại đứng về phía Angelababy và chỉ trích Huỳnh Hiểu Minh rằng anh đã không đủ bản lĩnh khi chẳng dứt điểm mối quan hệ nào khiến cho 2 người phụ nữ cùng tổn thương.

Triệu Lộ Tư

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Triệu Lộ Tư được cư dân mạng ưu ái đặt thêm cho một biệt danh là 'thánh nữ trà xanh' của C-biz

Thời gian gần đây, "thánh nữ xuyên không" Triệu Lộ Tư còn được cư dân mạng ưu ái đặt thêm cho một biệt danh là "thánh nữ trà xanh" của C-biz. Lý giải cho biệt danh này, Triệu Lộ Tư bị netizen phát hiện cô thường sử dụng tên tuổi của các nghệ sĩ khác để "trải đường" cho mình, phải kể đến những người nổi tiếng từng được cô "ké fame" như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Thiến, Tiêu Chiến,...

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Netizen được dịp sôi máu khi cho rằng nữ diễn viên vốn chỉ thích chơi trò mập mờ mà thôi chứ chưa từng nghĩ đến việc nghiêm túc trong tình yêu

Mới đây, trong một buổi phỏng với mục đích quảng bá cho bộ phim Quốc tử giám có một nữ đệ tử, Triệu Lộ Tư đã có một màn đối đáp "đi vào lòng đất" khi cô mượn vai diễn của mình nói lên quan điểm về tình yêu. Khi được hỏi liệu sự bảo bọc của người yêu có khiến cô cảm động không, Triệu Lộ Tư đã ngập ngừng đáp "Có lẽ là có" khiến cho netizen được dịp sôi máu khi cho rằng nữ diễn viên vốn chỉ thích chơi trò mập mờ mà thôi chứ chưa từng nghĩ đến việc nghiêm túc trong tình yêu.

Trần Tiểu Vân

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Từ khi nổi tiếng với nhân vật Đề Lan của Hộc Châu phu nhân, đời tư của Trần Tiểu Vân đang vướng phải nhiều thị phi liên tiếp

Khác với vai diễn Nhị Tâm vô cùng hiểu chuyện và dịu dàng trong Như Ý Truyện, từ khi nổi tiếng với nhân vật Đề Lan của Hộc Châu phu nhân, đời tư của Trần Tiểu Vân đang vướng phải nhiều thị phi liên tiếp, đến mức netizen xứ Trung phải đặt biệt hiệu "trà xanh" cho cô nàng. Nguyên nhân là vì một bình luận khen ngợi sự thể hiện xuất sắc của cô trong phim, Trần Tiểu Vân lại "vô duyên" khi nhắc đến Dương Mịch như thầm "dè bỉu" diễn xuất của đàn chị.

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Trần Tiểu Vân bĩu môi, chê bai cảnh hôn giữa Từ Khai Sính với Triệu Lộ Tư

Không dừng lại ở đó, vào một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 11 vừa qua, khi được MC cho xem cảnh hôn giữa bạn diễn Từ Khai Sính với Triệu Lộ Tư, Trần Tiểu Vân liền chê bai rằng: "Chẳng ngọt ngào gì cả. Muốn ngọt ngào trước hết phải có ngược. Họ không đủ ngược nên cảm giác hơi ngấy. Tôi thấy trong ngược có ngọt mới là tinh túy".

Ảnh: Internet

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Ngoài kịch bản nhàm chán, diễn xuất của 4 sao nữ này cũng bị netizen xứ Trung chê bai đến thảm hại dù cho ai cũng là cái tên đang đứng top của làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Hộc Châu Phu Nhân thánh nữ trà xanh

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