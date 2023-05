Khi K-pop 'gây sốc' với âm nhạc và hình tượng quá sexy

Dưới đây là vài ví dụ khi các nghệ sĩ Hàn Quốc sẵn sàng đánh bại các tiêu chuẩn cứng nhắc kia bất kỳ lúc nào.

Big Bang - Bae Bae

MV Bae Bae từng khiến nhóm bị 'ăn gạch' rất nhiều vì các hình ảnh trong MV không phù hợp với chuẩn mực của Hàn Quốc

Có thể nói, tên tuổi của Big Bang trong những năm gần đây đã không còn quá tiếng tăm khi họ bị nhấn chìm trong các bê bối của các thành viên. Tuy nhiên, album Made của họ được ra mắt vào năm 2015 đã thật sự là một "cú nổ lớn" của K-pop. Bae Bae - một bài hát trong album này đã khiến cả khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế bàn tán trong một thời gian dài bởi MV cùng với phần lời mang tính gợi mở cao.

EXID - Cream

Trong bài hát Cream, EXID đã kể về việc cách 'kem' đang hủy hoại cơ thể của họ

Giống như BEGs, EXID đã tạo nên tên tuổi của mình như một nhóm nhạc có đủ từ nhạc sĩ, rapper đến giọng ca tài năng và ngoại hình sáng sân khấu. Ngoài ra, họ còn là những nghệ sĩ không hề ngần ngại khi nhắc đến vấn đề giới tính trong các bài hát của mình. Trong bài hát Cream, họ đã kể về việc "kem" đang hủy hoại cơ thể của họ.

Chung Ha - Dream of You

Trong ca khúc này, Chung Ha đề nghị biến "giấc mơ" của bạn thành hiện thực suốt đêm cô sẽ chỉ mặc nội y. Ngoài ra, phần vũ đạo của ca khúc này sẽ khiến bạn bị cuốn hút ngay từ giây đầu tiên.

Chung Ha đề nghị biến 'giấc mơ' của bạn thành hiện thực suốt đêm

Các bài hát của NCT

NCT 127 - Whiplash

WayV - Love Talk

NCT 127 - Highway to Heaven

WayV với ca khúc Love Talk có ca từ hết sức tinh tế và 'khơi gợi'

Thành thật mà nói, bất kỳ ai nghĩ rằng K-pop chỉ toàn điều dễ thương chắc hẳn chưa nghe ca khúc nào của NCT và chưa từng nghe NCT127 nói về thời điểm họ trở nên sexy. Thậm chí, một nhóm nhỏ của NCT tại Trung Quốc là WayV với ca khúc Love Talk có ca từ hết sức tinh tế và "khơi gợi" là "touch me, tease me, feel me up" (tạm dịch: Vuốt ve tôi, trêu ghẹo tôi, cảm nhận tôi).

