Khi K-pop 'gây sốc' với âm nhạc và hình tượng quá sexy

Trái với hình tượng nhẹ nhàng vốn có của K-pop, nhiều ca khúc bất chấp được ra đời với ca từ sexy, gợi dục đến mức bị cấm phát sóng.

Vào đầu tháng 11 năm nay, một tài khoản Twitter là fan của nhóm nhạc Hàn Quốc Brown Eyed Girls (BEGs) đã đăng tải đoạn clip ghi lại phần trình diễn ca khúc Warm Hole của họ vào năm 2015. Khác với tiêu chuẩn bình thường của K-pop, Warm Hole là một ca khúc có giai điệu gợi dục và đã thu về hơn nửa triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt retweet chỉ trong thời gian ngắn. Đối với những fan K-pop lâu năm, có thể sẽ khá sốc khi mà một ca khúc như Warm Hole lại có thể được duyệt phát sóng trên đài truyền hình trong khi ca từ của bài hát lại đi ngược với truyền thống "sạch sẽ" theo khuôn mẫu của làng giải trí xứ Hàn.

Brown Eyed Girls thường xuyên đưa các chủ đề 'nhạy cảm' vào trong các bài hát của mình Kể từ khi ra mắt, Brown Eyed Girls đã là một nhóm nhạc K-pop "không điển hình" khi các thành viên tự quyết định họ sẽ hát gì và các ca khúc của họ thường xuyên xoay quanh các chủ đề như chính trị, tình dục, nữ quyền,... Nhiều bài hát của nhóm, trong đó có cả Warm Hole, đã vấp phải nhiều chỉ trích, thậm chí cài truyền hình Hàn Quốc đã cấm phát sóng nó. K-pop là nơi mà một tin đồn hẹn hò là đủ để hạ bệ sự nghiệp của ai đó. Dễ thương, nhí nhảnh và tán tỉnh nhau nhưng không quá phô trương là tiêu chuẩn của K-pop

Dưới đây là vài ví dụ khi các nghệ sĩ Hàn Quốc sẵn sàng đánh bại các tiêu chuẩn cứng nhắc kia bất kỳ lúc nào. Big Bang - Bae Bae MV Bae Bae từng khiến nhóm bị 'ăn gạch' rất nhiều vì các hình ảnh trong MV không phù hợp với chuẩn mực của Hàn Quốc Có thể nói, tên tuổi của Big Bang trong những năm gần đây đã không còn quá tiếng tăm khi họ bị nhấn chìm trong các bê bối của các thành viên. Tuy nhiên, album Made của họ được ra mắt vào năm 2015 đã thật sự là một "cú nổ lớn" của K-pop. Bae Bae - một bài hát trong album này đã khiến cả khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế bàn tán trong một thời gian dài bởi MV cùng với phần lời mang tính gợi mở cao. EXID - Cream Trong bài hát Cream, EXID đã kể về việc cách 'kem' đang hủy hoại cơ thể của họ Giống như BEGs, EXID đã tạo nên tên tuổi của mình như một nhóm nhạc có đủ từ nhạc sĩ, rapper đến giọng ca tài năng và ngoại hình sáng sân khấu. Ngoài ra, họ còn là những nghệ sĩ không hề ngần ngại khi nhắc đến vấn đề giới tính trong các bài hát của mình. Trong bài hát Cream, họ đã kể về việc "kem" đang hủy hoại cơ thể của họ. Chung Ha - Dream of You Trong ca khúc này, Chung Ha đề nghị biến "giấc mơ" của bạn thành hiện thực suốt đêm cô sẽ chỉ mặc nội y. Ngoài ra, phần vũ đạo của ca khúc này sẽ khiến bạn bị cuốn hút ngay từ giây đầu tiên. Chung Ha đề nghị biến 'giấc mơ' của bạn thành hiện thực suốt đêm Các bài hát của NCT NCT 127 - Whiplash WayV - Love Talk NCT 127 - Highway to Heaven ... WayV với ca khúc Love Talk có ca từ hết sức tinh tế và 'khơi gợi' Thành thật mà nói, bất kỳ ai nghĩ rằng K-pop chỉ toàn điều dễ thương chắc hẳn chưa nghe ca khúc nào của NCT và chưa từng nghe NCT127 nói về thời điểm họ trở nên sexy. Thậm chí, một nhóm nhỏ của NCT tại Trung Quốc là WayV với ca khúc Love Talk có ca từ hết sức tinh tế và "khơi gợi" là "touch me, tease me, feel me up" (tạm dịch: Vuốt ve tôi, trêu ghẹo tôi, cảm nhận tôi). Ảnh: Internet

Trung Quốc yêu cầu tất cả nghệ sĩ tuổi teen đều phải hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc Người nổi tiếng dưới tuổi trưởng thành sẽ phải hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc và những người hâm mộ đang là trẻ vị thành niên cũng sẽ bị cấm tham gia vào các hoạt động ủng hộ thần tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-k-pop-gay-soc-voi-am-nhac-va-hinh-tuong-qua-sexy-438898.html