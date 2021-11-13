Sau 13 năm bị 'giam lỏng', Britney Spears chính thức tự do khỏi sự giám hộ của cha ruột

Britney Spears khẳng định đây là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời cô từ trước đến nay.

NĂm 2008, sau sự cố tự nhốt mình và các con trong phòng tắm, Britney Spears đã lựa chọn cha ruột của mình trở thành người giám hộ, giúp cô đưa ra các lựa chọn đúng đắn hơn trong cuộc sống cũng như tiền bạc. Tuy vậy, 13 năm giám hộ đã biến cuộc đời cô trở thành "địa ngục" khi cô bị tước hết tất cả các quyền quyết định từ đời sống cá nhân đến tài chính, thay vào đó cha của cô mới là người quyết định cùng với những người quản lý khác. Cha ruột của Britney Spears là người giám hộ hợp pháp cho cô trong suốt 13 năm qua - Ảnh: Republic World Vào tháng 6/2021, Britney Spears đã chính thức yêu cầu tòa án chấm dứt quyền giám hộ của cha cô. Trong tờ khai, Britney Spears mô tả cha mình đã "dàn xếp, ngược đãi và gây ra nhiều thương tổn" cho cô. Luật sư của cô, ông Mathew Rosengart đã đệ đơn xin được chấm dứt quyền bảo hộ sau khi ông Jamie Spears - cha của Britney bị đình chỉ tư cách người giám hộ vào tháng 10 vừa qua.

"Tòa án nhận thấy quyền giám hộ đối với Britney Jean Spears không còn cần thiết nữa. Vì vậy, tòa tuyên bố chấm dứt quyền của người giám hộ Britney Jean Spears về mặt đời sống cá nhân cũng như tài sản của cô." - Thẩm phán Brenda Penny của Tòa án Cấp cao Quận Los Angeles đưa ra phán quyết. Người hâm mộ của Britney Spears ăn mừng sự kiện 'đại thắng' - Ảnh: NBC News Sau khi phiên tòa kết thúc, Britney Spears đã đăng tải một bức ảnh trên trang Instagram cá nhân của mình kèm theo chú thích: "Tôi gần không thể tin được! Đây quả thật là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay!".

Còn trên Twitter của mình, nữ ca sĩ đã bày tỏ sự xúc động đến cho các fan đã đứng ngoài cổng tòa án chỉ để chờ đợi phán quyết cho cô tự do: "Chúa ơi, tôi yêu người hâm mộ của mình rất nhiều. Tôi nghĩ lo rằng mình sẽ khóc hết ngày hôm nay mất. Đúng là một ngày tuyệt vời...". Britney Spears bày tỏ sự biết ơn đối với những người hâm mộ của mình - Ảnh: Chụp màn hình Nói về tương lai của Britney Spears, luật sư Rosengart cho biết đó đều phụ thuộc cô ấy vì hiện tại cô đã là một người hoàn toàn tự do sau hơn một thập kỷ.

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