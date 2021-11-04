Bị Tạ Đình Phong hỏi chuyện tế nhị, Trương Bá Chi 'sượng trân', con trai nhanh trí trả lời, tiết lộ luôn cuộc sống của 4 mẹ con

Sao quốc tế 04/11/2021 12:06

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly hôn để đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho các con.

Tạ Đình PhongTrương Bá Chi là một trong những cặp đôi khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực nhất bởi vì từ khi yêu nhau đến khi kết hôn rồi ly dị, luôn có những drama bủa vây lấy hai người.

Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi đảm nhận phần nuôi 2 con trai cùng với sinh thêm 1 người con nữa với bạn trai bí mật còn Tạ Đình Phong quay lại với tình cũ là Vương Phi. Vì vợ cũ đã nhận phần chăm sóc con cái, Tạ Đình Phong vẫn gửi tiền chu cấp cho các mẹ con vào mỗi tháng.

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Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi là một trong những cặp đôi khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực nhất - Ảnh: Internet

Theo một bài viết được đăng tải trên QQ vào ngày 3/11 vừa qua, một tình tiết mới trong cuộc sống của Trương Bá Chi đã được hé lộ.

Trong một lần gọi điện cho vợ cũ, Tạ Đình Phong đã hỏi cô rằng có còn tiền không. Khi nghe Tạ Đình Phong hỏi như vậy, Trương Bá Chi đã "sượng trân", vô cùng ngại ngùng đến mức không thể trả lời. Tuy vậy, cậu con trai Lucas bên cạnh đang đứng kế bên đã nhanh trí trả lời thay cho mẹ: "Mọi thứ vẫn ổn, cuộc sống bình thường bố ạ".

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Mối quan hệ sau hôn nhân của cặp đôi Chi - Phong không hề gay gắt như nhiều lời đồn thổi - Ảnh: Internet

Vì câu trả lời này của Lucas, netizen đã nhận định rằng cuộc sống của 4 mẹ con Trương Bá Chi không hề xa hoa như trong suy nghĩ của nhiều người. Dù là ngôi sao xứ Trung, Trương Bá Chi vẫn phải chi tiêu hợp lý để cân bằng cuộc sống gia đình. Vả lại, có thể thấy, mối quan hệ sau hôn nhân của cặp đôi Chi - Phong không hề gay gắt như nhiều lời đồn thổi.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi

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