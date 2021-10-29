Zayn Malik và Gigi Hadid chính thức chia tay sau 1 năm sinh con, lý do vì con rể đã 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với mẹ vợ?

Sau khi tin tức này được công bố, nhiều fan của hai người đã vô cùng bàng hoàng vì Zayn Malik và Gigi Hadid là một trong những cặp xứng đôi nhất Hollywood.

Theo tin tức từ trang Mirror vào ngày 29/9, sau 1 năm sinh con gái, cặp đôi Zayn Malik và Gigi Hadid đã chính thức đường ai nấy đi. Ngay lập tức, nhiều lời đồn đoán đã được đưa ra, trong đó có việc Zayn đã xô xát với bà Yolanda Hadid - mẹ ruột của Gigi trong một lần cãi nhau. Zayn Malik và Gigi Hadid chính thức chia tay sau một năm sinh con - Ảnh: Internet Nguồn tin cho hay, bà Yolanda đã tuyên bố rằng Zayn đã đánh đập mình. Tuy vậy, cựu thành viên One Direction một mực phủ nhận sự việc trên.

"Tôi chưa từng tấn công bà Yolanda. Vì quyền lợi của con gái, tôi từ chối cung cấp thêm bất cứ chi tiết nào, hy vọng bà Yolanda sẽ xem xét lại những cáo buộc sai lầm của mình, đồng thời xử lý vấn đề rạn nứt tình cảm gia đình 1 cách riêng tư." - Zayn đáp trả. Ngay sau lời tuyên bố chắc nịch của Zayn, bà Yolanda đã từ chối đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào. Được biết, sự việc trên xảy ra tại trang trại của nhà Hadid ở Pennsylvania. Tờ TMZ cho hay, tuy không có nhiều thông tin về vụ việc nhưng bà Yolanda đang xem xét về việc trình báo chuyện này lên cảnh sát.

BÀ Yolanda chụp ảnh cùng con gái và Zayn - Ảnh: Internet Nguồn tin thân cận từ tờ People cho biết: "Zayn Malik và Gigi Hadid dù không còn bên nhau nhưng vẫn làm tròn bổn phận của những bậc phụ huynh. Yolanda thì muốn bảo vệ con gái, bà ấy muốn dành những điều tốt nhất cho con gái và cháu ngoại của mình". Khi được liên lạc để làm rõ thông tin này, đại diện của Gigi nói: "Hiện tại Gigi chỉ muốn tập trung toàn tâm toàn ý cho bé Khai. Cô ấy mong muốn có được sự riêng tư trong khoảng thời gian này". Zayn và Gigi cùng nhau đẩy xe nôi của con gái vô cùng tình tứ - Ảnh: Internet Cách đây vài ngày, MXH cũng đã rộ lên tin đồn rằng cặp đôi Zayn - Gigi đã chia tay khi bà Yolanda lẫn em gái của Gigi là Bella ấn unfollow Zayn trên Instagram. Tuy vậy, lúc ấy nhiều người đã phản bác tin đồn này vì Bella đã bỏ theo dõi "anh rể" từ năm 2018, trong khi bà Yolanda chưa bao giờ follow Zayn.

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