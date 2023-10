Trợ lý đạo diễn thừa nhận đã 'không kiểm tra kỹ lưỡng' khẩu súng mà Alec Baldwin dùng trong phim Rust

Trong một bản ghi lời khai vừa được tiết lộ, vị trợ lý đạo diễn - người đã đưa súng cho Alec Baldwin đã nói rằng anh ta "lẽ ra nên kiểm tra tất cả" các viên đạn trong khẩu súng trước khi bàn giao cho nam diễn viên.

Vào thứ Tư ngày 27/10 vừa qua, cảnh sát đã xác nhận rằng họ đã tìm thấy đạn thật, bao gồm cả viên đạn đã giết chết nhà quay phim Halyna Hutchins và khiến đạo diễn Joel Souza bị thương trên phim trường Rust vào tuần trước sau sự cố đáng tiếc của nam diễn viên Alec Baldwin.

Khẩu súng được Alec Baldwin sử dụng đã không được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa cho anh ấy - Ảnh: Getty Images

Cũng trong buổi họp báo này, một chi tiết khác đã xuất hiện. Theo đó, trợ lý đạo diễn Dave Halls của bộ phim đã thừa nhận với các điều tra viên rằng ông "lẽ ra nên kiểm tra tất cả" các viên đạn trong khẩu súng trước khi giao nó cho Alec Baldwin nhưng ông đã không làm vậy.

Cảnh sát trưởng quận Santa Fe, Adan Mendoza cho biết một phát bắn duy nhất đã trực tiếp giết chết Halyna Hutchins và khiến cho Joel Souza bị thương đã được tìm thấy trên vai của vị đạo diễn khi vết thương của anh được sơ cứu tại một cơ sở y tế địa phương. Viên đạn này sau đó đã được giao cho phòng thí nghiệm tội phạm FBI ở Quantico, Virginia để phục vụ cho công tác điều tra.

Cảnh sát trưởng quận Santa Fe, Adan Mendoza cho rằng phim trường Rust đã quá lỏng lẻo về mặt an toàn - Ảnh: Getty Images

Được biết, chỉ vài giờ trước khi vụ nổ súng xảy ra, một số thành viên của đoàn làm phim đã bỏ đi vì không hài lòng về tiền lương cũng như lo ngại về sự an toàn, toàn án cho biết.

Trước đó, vào năm 2019, Dave Halls cũng từng bị khiếu nại khi một người trong đoàn làm phim Into the Dark cho rằng các hành vi của Dave trên phim trường đã làm ảnh hưởng đến sự an toàn của họ.

