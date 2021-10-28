Trợ lý đạo diễn thừa nhận đã 'không kiểm tra kỹ lưỡng' khẩu súng mà Alec Baldwin dùng trong phim Rust

Sao quốc tế 28/10/2021 15:37

Trong một bản ghi lời khai vừa được tiết lộ, vị trợ lý đạo diễn - người đã đưa súng cho Alec Baldwin đã nói rằng anh ta "lẽ ra nên kiểm tra tất cả" các viên đạn trong khẩu súng trước khi bàn giao cho nam diễn viên.

Vào thứ Tư ngày 27/10 vừa qua, cảnh sát đã xác nhận rằng họ đã tìm thấy đạn thật, bao gồm cả viên đạn đã giết chết nhà quay phim Halyna Hutchins và khiến đạo diễn Joel Souza bị thương trên phim trường Rust vào tuần trước sau sự cố đáng tiếc của nam diễn viên Alec Baldwin.

alec baldwin 1
Khẩu súng được Alec Baldwin sử dụng đã không được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa cho anh ấy - Ảnh: Getty Images

Cũng trong buổi họp báo này, một chi tiết khác đã xuất hiện. Theo đó, trợ lý đạo diễn Dave Halls của bộ phim đã thừa nhận với các điều tra viên rằng ông "lẽ ra nên kiểm tra tất cả" các viên đạn trong khẩu súng trước khi giao nó cho Alec Baldwin nhưng ông đã không làm vậy.

Cảnh sát trưởng quận Santa Fe, Adan Mendoza cho biết một phát bắn duy nhất đã trực tiếp giết chết Halyna Hutchins và khiến cho Joel Souza bị thương đã được tìm thấy trên vai của vị đạo diễn khi vết thương của anh được sơ cứu tại một cơ sở y tế địa phương. Viên đạn này sau đó đã được giao cho phòng thí nghiệm tội phạm FBI ở Quantico, Virginia để phục vụ cho công tác điều tra.

alec baldwin 2
Cảnh sát trưởng quận Santa Fe, Adan Mendoza cho rằng phim trường Rust đã quá lỏng lẻo về mặt an toàn - Ảnh: Getty Images

Được biết, chỉ vài giờ trước khi vụ nổ súng xảy ra, một số thành viên của đoàn làm phim đã bỏ đi vì không hài lòng về tiền lương cũng như lo ngại về sự an toàn, toàn án cho biết.

Trước đó, vào năm 2019, Dave Halls cũng từng bị khiếu nại khi một người trong đoàn làm phim Into the Dark cho rằng các hành vi của Dave trên phim trường đã làm ảnh hưởng đến sự an toàn của họ.

Taeyeon (SNSD) mất trắng 22 tỷ đồng, trở thành 1 trong 3000 nạn nhân của đường dây lừa đảo 5000 tỷ

Taeyeon (SNSD) mất trắng 22 tỷ đồng, trở thành 1 trong 3000 nạn nhân của đường dây lừa đảo 5000 tỷ

Thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD Taeyeon mới đây đã bị lừa mất một số tiền khá lớn sau khi đầu tư vào bất động sản.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Alec Baldwin phim trường Rust trợ lý đạo diễn

TIN LIÊN QUAN

Taeyeon (SNSD) mất trắng 22 tỷ đồng, trở thành 1 trong 3000 nạn nhân của đường dây lừa đảo 5000 tỷ

Taeyeon (SNSD) mất trắng 22 tỷ đồng, trở thành 1 trong 3000 nạn nhân của đường dây lừa đảo 5000 tỷ

Angelina Jolie nối tóc cẩu thả trên thảm đỏ LHP Rome 2021, cộng đồng fan rần rần đòi sa thải hair stylist

Angelina Jolie nối tóc cẩu thả trên thảm đỏ LHP Rome 2021, cộng đồng fan rần rần đòi sa thải hair stylist

Lâm Tâm Như bị 'đào' lại loạt ảnh tăng cân vùn vụt, làn da bóng nhẫy cùng dấu hiệu tuổi tác rõ mồn một

Lâm Tâm Như bị 'đào' lại loạt ảnh tăng cân vùn vụt, làn da bóng nhẫy cùng dấu hiệu tuổi tác rõ mồn một

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau sự cố bắn chết người tại phim trường, cảnh sát tiết lộ một nhân vật đáng ngờ liên quan đến khẩu súng

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau sự cố bắn chết người tại phim trường, cảnh sát tiết lộ một nhân vật đáng ngờ liên quan đến khẩu súng

Thì ra, đằng sau nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh không nuôi con lại là sự hiện diện của "trùm cuối" vô cùng máu mặt này.

Thì ra, đằng sau nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh không nuôi con lại là sự hiện diện của "trùm cuối" vô cùng máu mặt này.

Động thái bất ngờ của Trương Bá Chi khiến Vương Phi nổi đóa nhưng Tạ Đình Phong lại im bặt, chẳng dám hé răng nửa lời

Động thái bất ngờ của Trương Bá Chi khiến Vương Phi nổi đóa nhưng Tạ Đình Phong lại im bặt, chẳng dám hé răng nửa lời

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào