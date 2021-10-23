Lâm Tâm Như bị 'đào' lại loạt ảnh tăng cân vùn vụt, làn da bóng nhẫy cùng dấu hiệu tuổi tác rõ mồn một

Sao quốc tế 23/10/2021 16:26

Dù những hình ảnh này đã được chụp từ cách đây tận 8 năm nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra nhan sắc của Lâm Tâm Như đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác cùng làn da bóng nhẫy, phơi bày toàn bộ khuyết điểm.

Hình ảnh đời thực của người nổi tiếng luôn nhận được sự chú ý của công chúng vì có thể cho mọi người cái nhìn chân thật nhất về nhan sắc của các sao. Quả thật, nhiều người nổi tiếng qua các bức ảnh chụp vội ở đời thực hay trong các sự kiện đã để lộ nhiều khuyết điểm, khác xa ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng trên họa báo.

Mới đây, trên MXH xứ Trung, một chủ đề về hình ảnh ngoài đời của một sao nữ nhận được kha khá lượt quan tâm, đó không ai khác chính là Lâm Tâm Như. Có thể nói, đây là những bức ảnh mà nữ diễn viên muốn "chôn vùi" nhất trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình.

lam tam nhu 1
Những bức ảnh của Lâm Tâm Như vào 8 năm trước bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh: Sohu

Được biết, đây là loạt ảnh được chụp từ năm 2013, trong một sự kiện có Lâm Tâm Như tham dự. Dễ dàng nhận thấy rằng, ở thời điểm này người đẹp đã tăng cân thấy rõ với một gương mặt tròn xoe, xuất hiện cả "chiếc cằm thứ hai". Ngoài ra, mái tóc đứng tuổi cùng những nếp nhăn xung quanh miệng và cằm của nữ diễn viên đã cô trông như ngoài 40 trong khi thực tế khi ấy cô chỉ mới có 37 tuổi.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, hôm ấy Lâm Tâm Như đã "đắc tội" với thợ makeup của mình vì khuôn mặt của cô bóng dầu vô cùng. Thậm chí, khi đăng tải những bức ảnh này trang Sohu còn đặt một dòng tít khá châm biếm: "Nhĩ Khang, mau mang giấy thấm dầu ra cho cô ấy".

lam tam nhu 2
Những lần khác, Lâm Tâm Như cũng khiến công chúng một phen 'hú hồn' khi lộ rõ dấu hiệu tuổi tác qua các bức ảnh sự kiện - Ảnh: Weibo

Thật ra, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách vốn đã nhiều lần khiến dân tình phát hoảng với những bức ảnh kém phần lung linh. Tuy vậy, khi biết được việc mình bị nhiều người chê "già", Lâm Tâm Như đã cho biết mình không hề buồn phiền gì.

lam tam nhu 3
Một trong những bức ảnh 'huyền thoại' mà Lâm Tâm Như muốn xóa nhất - Ảnh: Sina

"Nhưng đó là một phần mà người của công chúng phải chấp nhận. Tôi tiếp thu bình luận chân thành và không quá bận tâm tới sự thóa mạ, bình luận ác ý" - Lâm Tâm Như nói trong một chương trình truyền hình.

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau sự cố bắn chết người tại phim trường, cảnh sát tiết lộ một nhân vật đáng ngờ liên quan đến khẩu súng

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau sự cố bắn chết người tại phim trường, cảnh sát tiết lộ một nhân vật đáng ngờ liên quan đến khẩu súng

Nam tài tử Alec Baldwin cho biết vô cùng đau đớn sau khi bản thân chính là người gây ra tai nạn thương tâm này. Ông cam kết sẽ hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra vụ án.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lâm Tâm Như sao nữ Hoàn Châu Cách Cách

TIN LIÊN QUAN

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau sự cố bắn chết người tại phim trường, cảnh sát tiết lộ một nhân vật đáng ngờ liên quan đến khẩu súng

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau sự cố bắn chết người tại phim trường, cảnh sát tiết lộ một nhân vật đáng ngờ liên quan đến khẩu súng

Thì ra, đằng sau nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh không nuôi con lại là sự hiện diện của "trùm cuối" vô cùng máu mặt này.

Thì ra, đằng sau nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh không nuôi con lại là sự hiện diện của "trùm cuối" vô cùng máu mặt này.

Động thái bất ngờ của Trương Bá Chi khiến Vương Phi nổi đóa nhưng Tạ Đình Phong lại im bặt, chẳng dám hé răng nửa lời

Động thái bất ngờ của Trương Bá Chi khiến Vương Phi nổi đóa nhưng Tạ Đình Phong lại im bặt, chẳng dám hé răng nửa lời

Cách xưng hô của Triệu Lệ Dĩnh dành cho Phùng Thiệu Phong ra sao mà netizen ấp ủ hy vọng mong cặp đôi tái hợp?

Cách xưng hô của Triệu Lệ Dĩnh dành cho Phùng Thiệu Phong ra sao mà netizen ấp ủ hy vọng mong cặp đôi tái hợp?

Trịnh Sảng đăng ảnh 18+, netizen nghi ngờ Trường Hằng đã ngoại tình?

Trịnh Sảng đăng ảnh 18+, netizen nghi ngờ Trường Hằng đã ngoại tình?

Bất ngờ với lý do nữ diễn viên Gia Đình Là Số 1 luôn mang di chúc bên người sau khi kết hôn

Bất ngờ với lý do nữ diễn viên Gia Đình Là Số 1 luôn mang di chúc bên người sau khi kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 23 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào