Lâm Tâm Như bị 'đào' lại loạt ảnh tăng cân vùn vụt, làn da bóng nhẫy cùng dấu hiệu tuổi tác rõ mồn một

Dù những hình ảnh này đã được chụp từ cách đây tận 8 năm nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra nhan sắc của Lâm Tâm Như đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác cùng làn da bóng nhẫy, phơi bày toàn bộ khuyết điểm.

Hình ảnh đời thực của người nổi tiếng luôn nhận được sự chú ý của công chúng vì có thể cho mọi người cái nhìn chân thật nhất về nhan sắc của các sao. Quả thật, nhiều người nổi tiếng qua các bức ảnh chụp vội ở đời thực hay trong các sự kiện đã để lộ nhiều khuyết điểm, khác xa ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng trên họa báo. Mới đây, trên MXH xứ Trung, một chủ đề về hình ảnh ngoài đời của một sao nữ nhận được kha khá lượt quan tâm, đó không ai khác chính là Lâm Tâm Như. Có thể nói, đây là những bức ảnh mà nữ diễn viên muốn "chôn vùi" nhất trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Những bức ảnh của Lâm Tâm Như vào 8 năm trước bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh: Sohu Được biết, đây là loạt ảnh được chụp từ năm 2013, trong một sự kiện có Lâm Tâm Như tham dự. Dễ dàng nhận thấy rằng, ở thời điểm này người đẹp đã tăng cân thấy rõ với một gương mặt tròn xoe, xuất hiện cả "chiếc cằm thứ hai". Ngoài ra, mái tóc đứng tuổi cùng những nếp nhăn xung quanh miệng và cằm của nữ diễn viên đã cô trông như ngoài 40 trong khi thực tế khi ấy cô chỉ mới có 37 tuổi. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, hôm ấy Lâm Tâm Như đã "đắc tội" với thợ makeup của mình vì khuôn mặt của cô bóng dầu vô cùng. Thậm chí, khi đăng tải những bức ảnh này trang Sohu còn đặt một dòng tít khá châm biếm: "Nhĩ Khang, mau mang giấy thấm dầu ra cho cô ấy".

Những lần khác, Lâm Tâm Như cũng khiến công chúng một phen 'hú hồn' khi lộ rõ dấu hiệu tuổi tác qua các bức ảnh sự kiện - Ảnh: Weibo Thật ra, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách vốn đã nhiều lần khiến dân tình phát hoảng với những bức ảnh kém phần lung linh. Tuy vậy, khi biết được việc mình bị nhiều người chê "già", Lâm Tâm Như đã cho biết mình không hề buồn phiền gì. Một trong những bức ảnh 'huyền thoại' mà Lâm Tâm Như muốn xóa nhất - Ảnh: Sina "Nhưng đó là một phần mà người của công chúng phải chấp nhận. Tôi tiếp thu bình luận chân thành và không quá bận tâm tới sự thóa mạ, bình luận ác ý" - Lâm Tâm Như nói trong một chương trình truyền hình.

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