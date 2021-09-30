Trịnh Sảng đăng ảnh 18+, netizen nghi ngờ Trường Hằng đã ngoại tình?

Sao quốc tế 30/09/2021 21:07

Bức ảnh 18+ mà Trịnh Sảng mới đây đã đăng tải trên Instagram cá nhân của mình khiến dân tình nghi ngờ nữ diễn viên đang "dằn mặt" Trương Hằng, đồng thời đặt ra nghi vấn việc nữ diễn viên không nhận con trước đây là vì chồng cũ đã ngoại tình.

Trịnh Sảng chuyển sang dùng Instagram để giao lưu với người hâm mộ kể từ khi Weibo của cô đã bị cấm. Vào ngày 29/9 vừa qua, nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh một người phụ nữ đã bị làm mờ mặt.

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Bài đăng của Trịnh Sảng trên Instagram vào ngày 29/9 - Ảnh: Chụp màn hình

Kèm theo bức hình có phần kỳ quái kia, nữ diễn viên viết: "Ảnh tôi có không bị mờ, nhưng chắc họ không muốn rõ ràng hơn đâu. Tôi không bao giờ muốn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này một lần nữa. Tôi chờ đợi một lời xin lỗi công khai. Hãy cho tôi một thời hạn".

Sau đó, vào ngày 30/9, Trịnh Sảng lại tiếp tục gây sốc với bức ảnh trắng đen khác cũng dùng hiệu ứng che mờ mặt. Tuy nhiên, có thể thấy rõ, người phụ nữ đang làm chuyện ấy với một người đàn ông. Kèm theo đó là dòng caption như lời nhắn nhủ: "Cô gái à, tôi đang đợi cô đấy".

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Bức ảnh đã được làm mờ những vẫn dễ dàng nhận thấy 2 người đang làm chuyện ấy với nhau được Trịnh Sản đăng tải vào ngày 30/9 - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, cả 2 bài đăng này đã biến mất không dấu vết khỏi Instagram của Trịnh Sảng. Tuy vậy, cư dân mạng đã vô cùng nhanh tay chụp lại các bài đăng và lan truyền chúng lên Internet. Trên Weibo, dân tình đang tranh luận sôi nổi về những bức ảnh này.

Nhiều netizen cho rằng 2 bức ảnh kia chính là bằng chứng ngoại tình của Trương Hằng, nhiều người sau đó đã "quay xe" bênh vực Trịnh Sảng. Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Vậy có nghĩa là Trương Hằng đã lừa dối còn chụp ảnh rồi gửi cho Trịnh Sảng đúng không?”

- “Lừa dối còn bắt phụ nữ phải nhìn thấy cảnh này”

- “Thật kinh tởm. Cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do Trịnh Sảng tức giận và không muốn có con nữa”

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Hiện tại, nhiều người đang tranh cãi dữ dội về 2 bức ảnh mà Trịnh Sảng đăng tải - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều người đã nghi ngờ về độ xác thực của bức ảnh này, họ cho rằng không có bằng chứng xác thực nào khẳng định người trong ảnh chính là Trương Hằng cả. Một bộ phận khác bày tỏ ý kiến nếu Trường Hằng thật sự đã ngoại tình thì Trịnh Sảng cũng đừng hòng thoát khỏi việc cô từng vứt bỏ con cái của mình. Có người còn nghĩ Trịnh Sảng đang loạn trí và cần phải nhận được sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý.

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Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng Trịnh Sảng và Trương Hằng Trương Hằng

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