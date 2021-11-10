Hot: Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ kết hôn vào cuối năm nay?

Sao quốc tế 10/11/2021 09:27

Một đài truyền hình Hàn Quốc vừa mới đưa tin rằng đám cưới của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Bén duyên từ Hạ Cánh Nơi Anh, cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin đã chính thức công khai hẹn hò vào đầu năm 2021, kể từ đó, có nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi sẽ sớm kết hôn vào năm nay làm cho người hâm mộ vô cùng trông ngóng.

son ye jin 1
Son Ye Jin - Hyun Bin đã chính thức công khai hẹn hò vào đầu năm 2021 - Ảnh: Internet

Tối ngày 9/11, nhiều diễn đang MXH bất ngờ rộ lên thông tin Hyun Bin sẽ "rước nàng về dinh" trong cuối năm nay khiến dân tình được dịp xôn xao. Được biết, tin tức này bắt nguồn từ đoạn clip được phát sóng trên đài OBS NEWS Hàn Quốc vào ngày 2/11 vừa qua.

Cụ thể, đoạn video này có tựa đề là: "Chuyển tới căn Penthouse, phải chăng Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn?". Có thể thấy tựa đề trên cũng chỉ mang tính chất nghi vấn chứ chưa khẳng định được điều gì.

son ye jin 2

Video có tựa đề 'Chuyển tới căn Penthouse, phải chăng Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn?' - Ảnh: Chụp màn hình

Nội dung đoạn video có nhắc đến một chi tiết đó là Hyun Bin đã chuyển về căn Penthouse ở Guri, Gyeonggi sau khi thanh lý căn biệt thự cũ của mình. Căn penthouse này trước đó được công chúng đồn đoán rằng là nơi mà Hyun Bin mua với mục đích làm tổ ấm với Son Ye Jin sau khi kết hôn.

Tuy vậy, có lẽ thông tin này chỉ được rộ lên để thỏa lòng trông ngóng của người hâm mộ mà thôi vì trước đây phía công ty quản lý của Hyun Bin đã bác bỏ tin đồn về căn penthouse này. Cụ thể, phía nam diễn viên lên tiếng: "Thông tin cho rằng Hyun Bin mua một ngôi nhà cho đám cưới của anh ấy và Son Ye Jin là không chính xác".

son ye jin 3
Đài OBS đã đăng tải bài báo có tựa đề '[Tin nóng]: Hyun Bin - Son Ye Jin, sự thật về tin tức kết hôn diễn ra lần nữa?' - Ảnh: Chụp màn hình

Vì vậy, rất có thể người hâm mộ sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian khá lâu nữa để được nghe tin vui từ cặp đôi "trai tài gái sắc" này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang chờ sự xác nhận từ phía đại diện của hai người.

Vương Phi chỉ nói vỏn vẹn 3 từ này khi bố ruột Tạ Đình Phong gay gắt không nhận cô làm con dâu

Vương Phi chỉ nói vỏn vẹn 3 từ này khi bố ruột Tạ Đình Phong gay gắt không nhận cô làm con dâu

Bố ruột của Tạ Đình Phong từ lâu đã lộ rõ thái độ chỉ yêu quý một mình con dâu cũ là Trương Bá Chi mà không đoái hoài gì đến thiên hậu C-pop Vương Phi khi cô cặp kè với con trai mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hyun Bin Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn Hyun Bin - Son Ye Jin

TIN LIÊN QUAN

Vương Phi chỉ nói vỏn vẹn 3 từ này khi bố ruột Tạ Đình Phong gay gắt không nhận cô làm con dâu

Vương Phi chỉ nói vỏn vẹn 3 từ này khi bố ruột Tạ Đình Phong gay gắt không nhận cô làm con dâu

Phùng Thiệu Phong bị chỉ trích vì bỏ mặc con trai cho tài xế, netizen mong chờ phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh

Phùng Thiệu Phong bị chỉ trích vì bỏ mặc con trai cho tài xế, netizen mong chờ phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh

Bạn gái cũ có động thái bất ngờ nhân dịp Ngô Diệc Phàm lần đầu mừng sinh nhật sau song sắt

Bạn gái cũ có động thái bất ngờ nhân dịp Ngô Diệc Phàm lần đầu mừng sinh nhật sau song sắt

Hai rapper người Mỹ cùng bị bắn chết trong 1 tuần, trùng khớp với nhau cả về địa điểm và cả tình tiết

Hai rapper người Mỹ cùng bị bắn chết trong 1 tuần, trùng khớp với nhau cả về địa điểm và cả tình tiết

Bị Tạ Đình Phong hỏi chuyện tế nhị, Trương Bá Chi 'sượng trân', con trai nhanh trí trả lời, tiết lộ luôn cuộc sống của 4 mẹ con

Bị Tạ Đình Phong hỏi chuyện tế nhị, Trương Bá Chi 'sượng trân', con trai nhanh trí trả lời, tiết lộ luôn cuộc sống của 4 mẹ con

Zayn Malik và Gigi Hadid chính thức chia tay sau 1 năm sinh con, lý do vì con rể đã 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với mẹ vợ?

Zayn Malik và Gigi Hadid chính thức chia tay sau 1 năm sinh con, lý do vì con rể đã 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với mẹ vợ?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào