Hot: Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ kết hôn vào cuối năm nay?

Một đài truyền hình Hàn Quốc vừa mới đưa tin rằng đám cưới của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Bén duyên từ Hạ Cánh Nơi Anh, cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin đã chính thức công khai hẹn hò vào đầu năm 2021, kể từ đó, có nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi sẽ sớm kết hôn vào năm nay làm cho người hâm mộ vô cùng trông ngóng.

Son Ye Jin - Hyun Bin đã chính thức công khai hẹn hò vào đầu năm 2021 - Ảnh: Internet

Tối ngày 9/11, nhiều diễn đang MXH bất ngờ rộ lên thông tin Hyun Bin sẽ "rước nàng về dinh" trong cuối năm nay khiến dân tình được dịp xôn xao. Được biết, tin tức này bắt nguồn từ đoạn clip được phát sóng trên đài OBS NEWS Hàn Quốc vào ngày 2/11 vừa qua.

Cụ thể, đoạn video này có tựa đề là: "Chuyển tới căn Penthouse, phải chăng Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn?". Có thể thấy tựa đề trên cũng chỉ mang tính chất nghi vấn chứ chưa khẳng định được điều gì.

Video có tựa đề 'Chuyển tới căn Penthouse, phải chăng Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn?' - Ảnh: Chụp màn hình

Nội dung đoạn video có nhắc đến một chi tiết đó là Hyun Bin đã chuyển về căn Penthouse ở Guri, Gyeonggi sau khi thanh lý căn biệt thự cũ của mình. Căn penthouse này trước đó được công chúng đồn đoán rằng là nơi mà Hyun Bin mua với mục đích làm tổ ấm với Son Ye Jin sau khi kết hôn.

Tuy vậy, có lẽ thông tin này chỉ được rộ lên để thỏa lòng trông ngóng của người hâm mộ mà thôi vì trước đây phía công ty quản lý của Hyun Bin đã bác bỏ tin đồn về căn penthouse này. Cụ thể, phía nam diễn viên lên tiếng: "Thông tin cho rằng Hyun Bin mua một ngôi nhà cho đám cưới của anh ấy và Son Ye Jin là không chính xác".

Đài OBS đã đăng tải bài báo có tựa đề '[Tin nóng]: Hyun Bin - Son Ye Jin, sự thật về tin tức kết hôn diễn ra lần nữa?' - Ảnh: Chụp màn hình

Vì vậy, rất có thể người hâm mộ sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian khá lâu nữa để được nghe tin vui từ cặp đôi "trai tài gái sắc" này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang chờ sự xác nhận từ phía đại diện của hai người.

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