Triệu Lệ Dĩnh đáp lại 'xanh rờn' khi chồng cũ hỏi lý do không sinh con thứ hai

Sao quốc tế 13/11/2021 16:01

Tuy câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh không đi vào đúng trọng tâm nhưng lại được netizen khen hết lời vì minh chứng cho EQ cao vút.

Tháng 10/2018, làng giải trí Hoa ngữ được dịp xôn xao khi Phùng Thiệu PhongTriệu Lệ Dĩnh bất ngờ tuyên bố đã đăng ký kết hôn sau thời gian yêu nhau mặn nồng. Tuy vậy, chỉ sau chưa đầy 2 năm, cả hai lại tuyên bố ly hôn khi đã có chung một con trai kháu khỉnh.

Cũng kể từ khi chia tay, tin tức về cặp đôi luôn là đề tài nóng sốt trên MXH xứ Trung. Bên cạnh những lời đồn đoán về nguyên nhân cả hai chia tay hay các tin tức thường ngày, người hâm mộ vẫn luôn trông ngóng một ngày có thể thấy Dĩnh - Phong tái hợp.

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Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn sau chưa đầy 2 năm chung sống - Ảnh: Internet

Theo một bài viết được đăng tải trên trang 163 vào ngày 12/11 vừa qua có liên quan đến Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, một chi tiết hạnh phúc khi cặp đôi còn bên nhau đã được hé lộ. Cụ thể, nam tài tử họ Phùng đã hỏi vợ rằng: "Vì sao em không sinh con thứ hai cho anh?". Bà xã của anh cũng chỉ đáp lại đơn giản: "Mọi việc đều nghe theo anh".

Theo đánh giá của trang 163, đây là câu trả lời minh chứng cho việc Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là người có EQ cao. Có thể thấy, tuy trong showbiz, nữ diễn viên Minh Lan Truyện luôn mạnh mẽ và tự lập nhưng khi đã lập gia đình thì cô lại nhất nhất nghe theo chồng mình. Vì vậy, netizen đã vô cùng hối tiếc cho một mối tình được so sánh với câu chuyện của nàng Lọ Lem.

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Sau ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn nói tốt về nhau - Ảnh: Internet

Ngoài ra, điều khiến cho người hâm mộ luôn mong về ngày Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp đó chính là dù đã chia tay, cả hai chưa từng có lời nói xấu nào về đối phương. Trong cuộc sống thường ngày, cả hai vẫn làm tròn trách nhiệm của của các bậc phụ huynh đối với con trai cưng của mình.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh ly hôn Phùng Thiệu Phong ly hôn Triệu Lệ Dĩnh

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