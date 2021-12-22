Loạt ảnh 'gái tơ' của Triệu Lệ Dĩnh bị 'đào' lại, nhan sắc ấy ra sao mà khiến dân tình xôn xao?

Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là "nữ hoàng rating" của màn ảnh khi hàng loạt phim mà nữ diễn viên tham gia đều gây tiếng vang như: Sam Sam đến rồi, Minh Lan Truyện, Tân Hoàn Châu Cách Cách, Sở Kiều Truyện… Dù xuất thân nghèo khó, không được đào tạo bài bản như các ngôi sao khác nhưng nàng tiểu hoa đán vẫn chăm chỉ học hỏi và không ngừng cải thiện kĩ năng diễn xuất.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ "đào" lại loạt ảnh cũ hồi mới vào nghề của vợ cũ Phùng Thiệu Phong. Ai cũng đều xuýt xoa trước nhan sắc nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn trong veo và nụ cười rạng rỡ của hoa đán Cbiz.