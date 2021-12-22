Loạt ảnh 'gái tơ' của Triệu Lệ Dĩnh bị 'đào' lại, nhan sắc ấy ra sao mà khiến dân tình xôn xao?

Triệu Lệ Dĩnh luôn là mỹ nhân đem lại nhiều điều bất ngờ của Cbiz khi hướng đến hình ảnh đầy trẻ trung, giàu sức sống.
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Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là "nữ hoàng rating" của màn ảnh khi hàng loạt phim mà nữ diễn viên tham gia đều gây tiếng vang như: Sam Sam đến rồi, Minh Lan Truyện, Tân Hoàn Châu Cách Cách, Sở Kiều Truyện… Dù xuất thân nghèo khó, không được đào tạo bài bản như các ngôi sao khác nhưng nàng tiểu hoa đán vẫn chăm chỉ học hỏi và không ngừng cải thiện kĩ năng diễn xuất.
Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ "đào" lại loạt ảnh cũ hồi mới vào nghề của vợ cũ Phùng Thiệu Phong. Ai cũng đều xuýt xoa trước nhan sắc nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn trong veo và nụ cười rạng rỡ của hoa đán Cbiz.
Cư dân mạng đều phải công nhận rằng nhan sắc của nữ diễn viên không thay đổi nhiều. Thậm chí, nhan sắc của nữ diễn viên họ Triệu vẫn còn giữ nguyên được nét ngây thơ, ngọt ngào, thuần khiết năm nào. Đồng thời, mỹ nhân "Hoa Thiên Cốt" là người phụ nữ có đời tư trong sạch nhất trong giới giải trí thị phi này.
Sau khi sinh con xong, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh thăng hạng vùn vụt, cộng thêm việc của người đẹp cực chăm chỉ lấy lại vóc dáng, khiến cho giờ đây cả sắc lẫn vóc của người đẹp họ Triệu càng thêm hoàn mỹ.
Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh hiện vẫn là ngôi sao giữ được sức hút với người hâm mộ Trung Quốc lẫn quốc tế. Dù sau này, thế hệ diễn viên 9x như Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba... đang ngày càng có vị thế ở màn ảnh nhỏ nhưng cái tên Triệu Lệ Dĩnh vẫn khó có ai thay thế được.