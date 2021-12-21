Triệu Lệ Dĩnh quyết tâm trở thành diễn viên hàng đầu chỉ vì thần tượng người này

Để có thể gần gũi với thần tượng của mình, Triệu Lệ Dĩnh "buộc" phải trở thành một diễn viên hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ.
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Triệu Lệ Dĩnh thuở vào nghề đã từng thú nhận bản thân vô cùng hâm mộ nam tài tử Hồ Ca. Có thể nói, nam tài tử chính là thần tượng lớn nhất của nàng "tiểu hoa" trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô nàng nhận xét rằng Hồ Ca không chỉ đẹp trai mà còn rất tuyệt vời với kỹ năng diễn xuất đỉnh của đỉnh. Vậy nên, trong lòng Triệu Lệ Dĩnh cũng nuôi ước mơ làm diễn viên với mong muốn được gần thần tượng hơn.
Ngay từ thuở mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ nông thôn, không phải tốt nghiệp đại học đào tạo bài bản về nghiệp diễn nhưng cô ấy rất thích diễn xuất. Tình cờ dấn thân vào con đường diễn viên, bằng sự nỗ lực của bản thân, cô đã trở thành một ngôi sao trong làng giải trí. Đồng thời, cô luôn tiếp tục cố gắng và không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất.
Sau nhiều năm rèn luyện, kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng đã được cải thiện rất nhiều, năm 2011, cô được chú ý nhờ diễn xuất trong bộ phim truyền hình Tân hoàn châu Cách Cách. Năm 2009 Triệu Lệ Dĩnh nhận được giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Chinese Creative Short Video Awards.
Nữ diễn viên đã được mọi người nhìn nhận bằng sự nỗ lực của bản thân và trở thành một trong những sao nữ được yêu thích nhất làng giải trí. Cô nàng đã thực sự trải qua rất nhiều từ một người vô danh trở thành ngôi sao hạng nhất như hiện nay. Đồng thời, khoảng cách giữa cô và Hồ Ca ngày càng rút ngắn.
Với danh phận trong Cbiz của Triệu Lệ Dĩnh hiện tại, cô có thể dự chung với Hồ Ca - người quyền lực nhất trong giới showbiz. Đối với Hồ Ca, anh cho rằng cô ấy đã tự biến mình thành người nổi tiếng hàng đầu. Mặc dù, họ chưa từng hợp tác với nhau nhưng rất nhiều người rất mong đợi một tác phẩm có sự góp mặt của hai diễn viên hàng đầu.