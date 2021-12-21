Triệu Lệ Dĩnh quyết tâm trở thành diễn viên hàng đầu chỉ vì thần tượng người này

Triệu Lệ Dĩnh thuở vào nghề đã từng thú nhận bản thân vô cùng hâm mộ nam tài tử Hồ Ca. Có thể nói, nam tài tử chính là thần tượng lớn nhất của nàng "tiểu hoa" trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô nàng nhận xét rằng Hồ Ca không chỉ đẹp trai mà còn rất tuyệt vời với kỹ năng diễn xuất đỉnh của đỉnh. Vậy nên, trong lòng Triệu Lệ Dĩnh cũng nuôi ước mơ làm diễn viên với mong muốn được gần thần tượng hơn.

Ngay từ thuở mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ nông thôn, không phải tốt nghiệp đại học đào tạo bài bản về nghiệp diễn nhưng cô ấy rất thích diễn xuất. Tình cờ dấn thân vào con đường diễn viên, bằng sự nỗ lực của bản thân, cô đã trở thành một ngôi sao trong làng giải trí. Đồng thời, cô luôn tiếp tục cố gắng và không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất.