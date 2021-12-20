Dàn mỹ nhân Hoa ngữ diện mạng che mặt: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh bị đàn em 'lấn át'

Sao quốc tế 20/12/2021 15:30

Thông qua những bộ phim cổ trang, các nữ diễn viên Cbiz được dịp chiếc mạng che mặt huyền thoại vô cùng huyền bí và xinh đẹp.

Dương Mịch

Là mỹ nhân được săn đón nhất nhì Cbiz hiện nay, nhan sắc của Dương Mịch là điều không ai có thể phủ nhận được. Trong bộ phim "Hộc Châu Phu Nhân", khán giả đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp "đượm buồn" của nữ diễn viên khi đeo một chiếc mạng che mặt màu đỏ. Ngay khi vừa xuất hiện dân mạng đã phải tấm tắc khen ngợi tạo hình này của Dương Mịch vì nó rất hợp với nàng tiểu hoa và xinh đẹp đến khó tả.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ diện mạng che mặt: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh bị đàn em 'lấn át' - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh

Vai diễn Ngọc Vô Tâm trong tác phẩm "Thục sơn chiến kỷ" có thể nói là một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh từ trước đến giờ. Trong chiếc mạng che mặt mỏng manh, cô nàng trông tràn đầy ma mị và khí chất. Hình ảnh nữ diễn viên che mặt đầy e ấp khiến người hâm mộ ngây ngất không thôi.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ diện mạng che mặt: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh bị đàn em 'lấn át' - Ảnh 2

Lưu Thi Thi

Từ trước đến giờ, nhan sắc xinh đẹp của Lưu Thi Thi chưa bao giờ là điều phải bàn cãi. Trong bộ phim "Phong trung kỳ duyên", tạo hình dị vực đầy mong manh của nàng mỹ nhân đã làm nức lòng không ít khán giả. Ngay khi chiếc mạng xanh được tháo ra là một vẻ đẹp rất thanh lịch và tinh tế khiến đối phương không thể rời mắt.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ diện mạng che mặt: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh bị đàn em 'lấn át' - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến khán giả xao xuyến không thôi khi nửa che nửa đậy gương mặt xinh đẹp của mình. Nữ diễn viên vẫn rất xinh đẹp với hàng lông mày rậm và đôi mắt to long lanh. Một nét đẹp rất đặc trưng và không thể lẫn vào đâu được. Nhìn vào đôi mắt như biết hớp hồn của nàng mỹ nữ Tân Cương, ai mà không mê cho được.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ diện mạng che mặt: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh bị đàn em 'lấn át' - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư

Trong Tam thiên nha sát, Triệu Lộ Tư đã có dịp thể hiện tài năng múa của mình. Khuôn mặt dù bị che đi bởi tấm mạng nhưng vẫn không thể giấu nổi nét thuần khiết, ngọt ngào của "Thánh nữ xuyên không".

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ diện mạng che mặt: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh bị đàn em 'lấn át' - Ảnh 5

Bành Tiểu Nhiễm

Nếu như không có "Đông cung", khán giả có lẽ sẽ không biết được có một Bành Tiểu Nhiễm xinh đẹp đến nhường nào, Dường như, vai diễn Tiểu Phong sinh ra chính là để dành cho Tiểu Nhiễm. Nhân vật "Hồng y mỹ nhân" từng khiến khán giả khóc lụt cả mạng xã hội.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ diện mạng che mặt: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh bị đàn em 'lấn át' - Ảnh 6

Đáng chú ý là phân cảnh nữ diễn viên đứng giữa sa mạc trong bộ váy đỏ đến bây giờ nhớ lại vẫn luôn là một cảnh đẹp "kinh điển" trong bộ phim này. Dù chiếc khăn trùm đầu bị gió sa mạc thổi tung, nhưng đôi mắt của cô ànng vẫn kiên trì nhìn về nơi xa,man mác nét đượm buồn. 

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