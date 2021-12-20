Loạt ảnh thuở còn 'non' của Dương Tử bị 'đào' lại, hành động thiếu tinh tế này khiến cô nàng 'mất điểm'

Mới đây, một blogger giải trí đã đăng loạt ảnh cũ khi Dương Tử mặc váy trễ cổ đi dự sự kiện vào 5 năm trước. Đáng chú ý là người này lại "xoáy sâu" vào hành động của nữ diễn. Cụ thể, khi bước lên bậc thang, cô nàng đã cúi xuống rất sâu và thiếu ý thức phòng vệ dẫn đến hớ hênh quá đà.

Ngay lập tức, bài viết cùng lời nhận xét của blogger đã thu hút sự chú ý của netizen và trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi. Chỉ trong vòng 5 tiếng đăng tải, loạt ảnh đã được hơn 2,2 triệu lượt xem. Bộ váy công chúa được thiết kế táo bạo, khoét hở lưng và khoe vòng 1 một cách tế nhị. Có thể thấy, Dương Tử đã phô trương hơn trước rất nhiều trong lần xuất hiện trên thảm đỏ này.