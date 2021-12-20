Loạt ảnh thuở còn 'non' của Dương Tử bị 'đào' lại, hành động thiếu tinh tế này khiến cô nàng 'mất điểm'

Sao quốc tế 20/12/2021 11:17

Loạt ảnh Dương Tử diện trang phục "hở bạo" từ 5 năm trước bất ngờ bị "đào" lại.

Mới đây, một blogger giải trí đã đăng loạt ảnh cũ khi Dương Tử mặc váy trễ cổ đi dự sự kiện vào 5 năm trước. Đáng chú ý là người này lại "xoáy sâu" vào hành động của nữ diễn. Cụ thể, khi bước lên bậc thang, cô nàng đã cúi xuống rất sâu và thiếu ý thức phòng vệ dẫn đến hớ hênh quá đà.

Ngay lập tức, bài viết cùng lời nhận xét của blogger đã thu hút sự chú ý của netizen và trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi. Chỉ trong vòng 5 tiếng đăng tải, loạt ảnh đã được hơn 2,2 triệu lượt xem. Bộ váy công chúa được thiết kế táo bạo, khoét hở lưng và khoe vòng 1 một cách tế nhị. Có thể thấy, Dương Tử đã phô trương hơn trước rất nhiều trong lần xuất hiện trên thảm đỏ này.

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Bài đăng của Dương Tử từ 5 năm trước đã thu hút rất nhiều sự chú ý và quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Trong loạt ảnh này có bức ảnh được chụp khi Dương Tử bước lên bục. Nữ diễn viên đã khom người, vén váy một cách thanh lịch nhưng cuối cùng lại quên đi chi tiết quan trọng nhất cần che. Chính vì thế, người này mới có quan điểm rằng Dương Tử thiếu ý thức an toàn.

Loạt ảnh thuở còn 'non' của Dương Tử bị 'đào' lại, hành động thiếu tinh tế này khiến cô nàng 'mất điểm' - Ảnh 2Loạt ảnh thuở còn 'non' của Dương Tử bị 'đào' lại, hành động thiếu tinh tế này khiến cô nàng 'mất điểm' - Ảnh 3Loạt ảnh thuở còn 'non' của Dương Tử bị 'đào' lại, hành động thiếu tinh tế này khiến cô nàng 'mất điểm' - Ảnh 4
Hiếm hoi lắm nữ diễn viên mới diện những trang phục 'hở bạo' như thế này - Ảnh: Internet

Ở phần bình luận của bài đăng, rất nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với ý kiến của blogger. Tuy nhiên, vẫn có không ít người bênh vực nữ diễn vien rằng việc Dương Tử bước lên thảm đỏ để phô diễn cơ thể và thu hút ánh nhìn là điều bình thường.

Dương Tử vốn là 1 sao nhí nổi danh Trung Quốc, được chú ý với vai Hạ Tuyết trong bộ phim truyền hình "Nhà có trai có gái". Ngoài ra, cô nàng được Tuần san giải trí Nam Đô bình chọn là 1 trong 4 tứ tiểu hoa đán thế hệ 9x, góp mặt cùng với Châu Đông Vũ, Quan Hiểu Đồng, Trịnh Sảng.

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